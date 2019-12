Sandbox oder Themepark entspricht in etwa der Frage Story oder nicht. Doch wie genau unterscheiden sich die beiden MMORPG-Genres voneinander und wer sollte welches spielen?

Als MMORPGs Mitte der 1990 Jahre aufkamen, spielten vorgegebene Geschichten kaum eine Rolle. Quests waren rudimentär und es ging im Grunde hauptsächlich darum, in der Gruppe mit Freunden die Welt zu erkunden, deren Hintergrundgeschichte zu er erfahren und gemeinsam Herausforderungen zu meistern – etwa Dungeons zu erkunden, Monster zu besiegen und mächtige Helden zu werden.

Ultima Online ist für viele die Sandbox schlechthin.

Viele Freiheiten in der Sandbox

Als eines der ersten „echten“ Sandbox-MMORPGs kam 1997 Ultima Online auf den Markt. Sandbox, weil es sich im Grunde um einen großen Sandkasten handelte, in dem Quests und Story keine Rolle spielten. Jeder konnte das tun, was er wollte. Egal, ob er in Dungeons Monster jagen oder einfach eine Bäckerei betreiben und die anderen mit Nahrung versorgen wollte.

Eine Sandbox bietet den Spieler möglichst viele Freiheiten in der Onlinewelt. Es soll so wenig wie möglich vorgegebenen werden. Spieler können sich selbst Häuser und ganze Städte erschaffen, sie kümmern sich selbst um die Wirtschaft, stellen Gegenstände her, die andere brauchen, bieten sich gegenseitig Schutz, führen Gildenkriege… Eine Sandbox möchte eine Art zweite Heimat für möglichst viele Spieler sein.

Die Merkmale eines Sandbox-MMOs sind also:

Wenig bis gar kein Fokus auf Quests und Story

Spieler genießen viele Freiheiten

Crafting und Housing sind sehr wichtig

Spieler können es auch als Handwerker zu was bringen

Die Community erschafft ihre eigenen Geschichten

World of Warcraft ist der Innbegriff des Themepark-MMORPGs.

Themepark-MMORPGs überzeugen mit Geschichten

Als 2004 World of Warcraft erschien, definierte es den Begriff der Themepark-MMORPGs. Der Begriff leitet sich von Freizeitparks ab, bei denen man eine Attraktion nach der anderen erlebt. In MMORPGs sind dies Quests und Story. Die Spieler werden anhand von Aufträgen durch die Geschichte geführt. Meist handelt es sich um lineare Erfahrungen. Nach den erledigten Herausforderungen geht es zur nächsten Quests und man erlebt die nächste kleine Geschichte.

In einem Themepark-MMORPG steht genau diese Spielerfahrung im Mittelpunkt. Es geht nicht darum, Städte zu errichten oder sich um die Wirtschaft der Welt zu kümmern – auch, wenn das trotzdem noch möglich ist. Es geht darum, sich auf die Story und die Quests einzulassen, welche dabei helfen, den Helden zu entwickeln. Themepark-MMORPGs nutzen viele Elemente von Single-Player-Rollenspielen, verpacken diese aber in eine Multiplayer-Erfahrung.

Die Merkmale eines Themepark-MMORPGs sind:

Fokus liegt auf Quests

Die Spiele legen großen Wert auf das Erzählen von Geschichten

Spieler sind im Grunde meist Abenteurer und Helden

Das Erkunden der Spielwelt ist wichtig

PvE ist oft wichtiger als PvP

Black Desert Online vermischt gekonnt Sandbox- und Themepark-Elemente.

Es geht auch beides

Mittlerweile gibt es sogar Hybriden. Hierzu zählt etwa Black Desert Online. In diesen Spielen gibt es Quests und eine Story, die aber nicht im Fokus stehen. Es ist weiterhin möglich, sich an der Wirtschaft der Spielwelt zu beteiligen, ein Imperium aufzubauen, Gildenkriege auszufechten und alles, was Story angeht, zu ignorieren.

MMORPGs sind sehr vielseitige Spiele. Sie möchten den Spielern möglichst viele Optionen bieten, um auf die Weise Spaß zu haben, die einem die meiste Freude bereitet. Sei es durch das Erleben einer Geschichte oder, wenn man sich eine Art zweites Leben in einer virtuellen Welt aufbauen möchte.

Wer sollte was spielen?

Es kann durchaus so sein, dass diejenigen, die Themepark-MMORPGs gerne spielen, wenig mit Sandbox-Titeln anfangen können – und umgekehrt. Wer eine spannende Story erleben möchte, der findet das in einem Themepark-Spiel wie beispielsweise The Elder Scrolls Online (ESO). Wer dagegen viele Freiheiten genießen und seine eigene Geschichte anhand seiner Taten und nicht anhand von vorgegebenen Quests schreiben will, der greift zu Sandbox-Spielen wie beispielsweise EVE Online.

EVE Online ist eine Sandbox im Weltraum.

Für wen eigenen sich Sandbox-Spiele? Eine Sandbox spricht vor allem die Spieler an, die sich wenig aus einer vorgegebenen Geschichte machen und sich lieber etwas aufbauen möchten. Wer also gerne ein Meisterhandwerker sein will, sich am Aufbau einer Stadt beteiligen will oder es zu einem mächtigen Helden bringen möchte, der die Welt bereist und die grausamsten Feinde erledigen will, der kann dies in einer Sandbox tun. Ihr könnt es zum Leiter einer Gilde oder sogar zum Herrscher eines eigenen Königreichs bringen.

Für wen eignen sich Themepark-MMORPGs? Seid ihr eher an spannenden Geschichten interessiert und folgt gerne Quests, lernt interessante NPCs kennen und möchtet einer Story folgen, in der ihr zum Held werdet, dann solltet ihr euch Themepark-MMORPGs ansehen. Hier steht die Geschichte im Mittelpunkt, die ihr gemeinsam mit Freunden erlebt.

The Elder Scrolls Online setzt auf Quests und Story und zählt damit zu den Themepark-MMORPGs.

Hier findet ihr eine kleine Liste mit guten Sandbox-MMORPGs:

EVE Online

ArcheAge

Ultima Online

Albion Online

Diese Themepark-MMOs könnt ihr euch ansehen:

World of Warcraft

The Elder Scrolls Online

Final Fantasy XIV

Guild Wars 2

Wollt ihr das „beste aus beiden Welten“, dann ist Black Desert Online einen Blick wert.

Welches Genre bevorzugt ihr? Sandbox oder Themepark? Oder mögt ihr es, wenn beide Elemente gemischt werden?