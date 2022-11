Neues MMO hat auf Steam nur noch 23 Spieler – Was ist mit Fractured Online passiert?

Fractured Online hatte eine einigermaßen erfolgreiche Beta-Phase und startete am 15. September 2022 auf Steam in den Early-Access. Jetzt hat das MMORPG auf Steam nur noch 23 Spieler im 24-Stunden-Peak, aber was ist da eigentlich passiert?

Was ist Fractured Online? Im Vorfeld wurde das Spiel als das erstes, wirklich dynamisches Sandbox-MMORPG vorgestellt und brachte dabei auch richtig gute Ideen mit. Euer Spielstil wird dabei grundlegend von dem Volk, welches ihr spielen möchtet, bestimmt.

Während das Wildfolk als Spielervolk nur im PvE agieren kann und friedlich lebt, gibt es als Dämon knallhartes Full-Loot-Open-World-PvP und sogar Erfahrung dafür, andere Spieler zu killen. Als Mensch wählt man den Mittelweg, wo PvP zwar möglich ist, aber bestraft wird.

Jedes der drei Völker besitzt dabei einen eigenen Planeten und Reisen zwischen ihnen sind möglich. Die Besucher müssen sich dann aber den dort herrschenden Regeln anpassen. Weitere Kernfeatures klingen ähnlich interessant:

Skills lernt ihr, in dem ihr Monster tötet, die sie beherrschen

Verpflichtendes Crafting, da keine fertige Ausrüstung von Monstern fallen gelassen wird

Spielerbetriebene Wirtschaft, in der die Community eine ganze Stadt baut und verteidigen muss

Reisen zwischen den Welten und Event-Asteroiden

Weltenbosse als PvE-Endgame-Inhalte

ISO-Ansicht mit einer richtigen, offenen Welt und keinen getrennten Abschnitten

Survival-Elemente wie Hunger und Kälte

Wo steht Fractured aktuell? Das Sandbox-MMORPG ist seit dem 15. September im Early-Access auf Steam und soll dort noch bis in die erste Hälfte des Jahres 2023 bleiben. Aktuell könnt ihr euch den Zugang ab 25,99 € sichern und dann loszocken.

Feature-Komplett ist das Spiel aber noch nicht. Unter anderem das Volk der Dämonen fehlt im Early-Access noch und soll erst zum finalen Release nachgereicht werden.

Was auf dem Papier super klingt, scheint jedoch nicht so richtig zu überzeugen. Auf Steam hat das MMO aktuell nur 42 % positive Bewertungen von insgesamt 380 Reviews und auch die Spielerzahlen sehen fatal aus.

In den letzten 24 Stunden haben maximal 23 Spieler gleichzeitig über Steam Fractured gezockt (Stand 7. November, 16:00 Uhr, via steamdb). Das sind nur rund 1,5 % der 1.515 Spieler zum Launch.

Auch medial verliert das Spiel an Aufmerksamkeit. Während zu seiner Bestzeit noch 4.045 Zuschauer auf Twitch zugesehen haben, wie Fractured Online gespielt wird, waren es im November bloß maximal 6 gleichzeitige Zuschauer (Stand 7. November, 16:00 Uhr, via twitchtracker).

Dabei gilt es zwar zu beachten, dass Fractured Online mit Glyph auch einen eigenen Launcher besitzt, dessen Zahlen nicht öffentlich sind, dennoch sind Steam-Zahlen und Twitch-Viewer oft eine gute Tendenz. Ein freiwilliger Community-Mitarbeiter der Entwickler bestätigte jedoch, dass sich „wesentlich mehr“ Fans über Glyph einloggen (via reddit).

Den Launch-Trailer von Fractured könnt ihr hier sehen:

Was ist bei Fractured Online los?

Warum gehen die Spieler? Der Early-Access-Start von Fractured lief weniger gut auf Steam als erhofft. Viele Fans hatten Probleme damit, sich auf den Server zu verbinden und selbst der Kauf auf Steam ging manchmal nicht flüssig durch.

Konnte man sich dann einloggen, warteten gerade zu Beginn noch zahlreiche Spielfehler und Abstürze. Was für einen Early-Access zwar zu erwarten ist, viele Leute aus der Community störten sich aber daran.

Die Entwickler lieferten zwar nahezu täglich Patches nach, um einige Fehler glattzubügeln, doch einigen ging das nicht schnell genug. So sind viele Fans nur Tage nach dem Early-Access-Launch wieder verschwunden und hinterließen unschöne Bewertungen.

Dabei loben viele Fans die eigentliche Idee und die Konzepte des MMORPGs, einigen ist das Spiel aber selbst für einen Early-Access schlicht zu unfertig. Dieses Bild zeichnet sich deutlich in den Reviews auf Steam ab (via Steam).

Zwar bessern die Entwickler fleißig nach und bringen Updates, doch das ändert nur langsam etwas an den Bewertungen. Aber immerhin: Zum Launch hatte Fractured bloß 38 % positive Reviews, die Bewertungen der letzten 14 Tage liegen immerhin schon bei 56 %.

Auch die Talente in Fractured wirken überzeugend

Fans wollen später wiederkommen: Im reddit ist die Meinung ähnlich, auch wenn man hier grundsätzlich positiver gegenüber dem MMORPG gestimmt ist als auf Steam selbst. Dort sind vor allem PvP-Fans in den Foren unterwegs, denen Fractured aktuell noch zu wenig bietet.

Gerade im reddit gibt es zahlreiche Kommentare, die sagen, dass sie auf den vollständigen Release und die Dämonen-Rasse warten, um richtig PvP spielen zu können. Außerdem hoffen einige Fans, dass das gesamte Game bis zum Launch flüssiger und runder läuft.

Ganz abgeschrieben scheinen Fractured Online dabei allerdings die wenigstens zu haben. Die Ideen des MMORPGs werden auch hier häufig gelobt und als innovativ betitelt (via reddit).

Was haltet ihr von Fractured Online? Habt ihr einmal in das MMORPG reingesehen? Ist es was für euch und ihr wartet ebenfalls nur auf neue Inhalte und ein flüssigeres Erlebnis? Oder seid ihr doch eher der Meinung, dass Fractured auch zum Launch nicht mehr gerettet werden kann? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

10 Dinge, die euch den Start in Fractured Online erleichtern