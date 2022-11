Solo-Entwickler schafft mit neuem MMORPG auf Steam eine liebevolle Hommage an RPG-Klassiker

CoD: Warzone 2.0 will alles größer und besser machen. Wir zeigen im Video, was euch in dem Shooter erwartet.

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Was sagt ihr zu Paramount Hero? Wollt ihr das MMORPG mal anspielen, oder ist euch die Grafik zu altmodisch? Habt ihr es bereits getestet? In welches RPG von früher fühlt ihr euch zurückgeworfen, wenn ihr euch das Spiel anseht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Optisch erinnert das Spiel an RPGs aus den 1990er-Jahren, wie beispielsweise The Elder Scrolls II: Daggerfall oder Planescape: Torment. Es wirkt allerdings noch sehr roh.

