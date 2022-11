WoW feiert den 18. Geburtstag – Und ihr levelt 78 % schneller

World of Warcraft wird 18 Jahre und ihr bekommt einige Belohnungen – vor allem Fans von Zweitcharakteren sollten diese Gelegenheit jetzt nutzen.

In World of Warcraft ist wieder Geburtstagsstimmung ausgebrochen, denn Blizzards MMORPG begeht seinen 18. Jahrestag. Damit einher gehen wieder einige Belohnungen für die Spieler und auch ein Buff, der erneut mächtiger als in den Vorjahren ausfällt. Damit geht das Leveln noch schneller – und ihr seid in Windeseile auf Stufe 60 und damit bereit für den Start in die neue Erweiterung Dragonflight.

Was gibt es zum Geburtstag? Der 18. Geburtstag von World of Warcraft gestaltet sich relativ unspektakulär, da es grundsätzlich keine neuen Belohnungen gibt. Ihr könnt also die gleichen Belohnungen wie aus dem letzten Jahr bekommen. Aus dem Geburtstagspaket, das ihr bei jedem Charakter in der Post findet, erhaltet ihr allerdings den bekannten Geburtstags-Buff, der dieses Mal 18 % zusätzliche XP und Ruf gewährt.

Das lässt sich wunderbar mit dem „Wind der Weisheit“-Buff kombinieren, der noch bis zum 15. November eure XP um 50 % erhöht.

Abgesehen davon sind auch die „alten“ Aktivitäten der Vorjahre wieder aktiv. Ihr könnt also den Verdammniswandler in Tanaris bezwingen, um ein Spielzeug und ein Reittier abzugreifen oder aber Jagd nach den alten Alptraumdrachen machen, um einige Belohnungen abzugreifen, die ihr vielleicht in den Vorjahren verpasst habt.

Wie kommt man dann auf 78 %? Der gegenwärtige Bonus von 50 % durch die Winde der Weisheit, kombiniert mit dem 18. Geburtstag, beschert einen Bonus von 68 %. Die letzten 10 % bekommt ihr durch den Dunkelmondjahrmarkt, der ebenfalls seit dem vergangenen Sonntag aktiv ist. Holt euch dort Tickets für die Achterbahn oder das Karussell und fahrt eine Runde, um den einstündigen Buff aufzubauen. Solange er aktiv ist, erhaltet ihr nochmal 10 % mehr XP und Ruf, sodass der Bonus recht einfach auf 78 % anwächst.

Kombiniert ihr all diese Effekte, dann dürfte das Leveln gegenwärtig noch schneller vonstatten gehen, sodass ihr zumindest Stufe 50 locker in 2 bis 3 Abenden erreichen könnt. Nur die letzten 10 Stufen werden dann womöglich etwas länger benötigen – aber auch da helfen diese Buffs ungemein.

Geht da noch mehr? Ja. Wer es darauf anlegt, kann den Bonus noch ein bisschen weiter steigern. Denn in Battle for Azeroth war es möglich, Tränke für 10 % zusätzliche XP zu kaufen. Wenn ihr davon noch ein paar übrig habt, könnt ihr den XP-Gewinn temporär nochmal um 10 % steigern.

Außerdem kann es sich, je nach Realm, durchaus lohnen, den Kriegsmodus zu aktivieren. Auch das beschert einen Bonus von 10 % bis 30 % – je nachdem, wie stark eure Fraktion in der Über- oder Unterzahl ist. Bedenkt allerdings, dass ihr hier womöglich Zeit durch PvP-Tode verliert. Solltet ihr zu oft sterben, könnt ihr den Kriegsmodus einfach in einem nahegelegenen Gasthaus wieder deaktivieren.

Das Geburtstags-Event geht übrigens bis zum 27. November – es endet also passend zum Release von Dragonflight.

Habt ihr schon alle Twinks bereit für Dragonflight? Oder braucht ihr noch mehr Zeit, um in die neue Erweiterung zu starten?