WoW ändert für immer, wann ihr eure Beute bekommt

Für Europäer ändert sich ein kleines, aber feines Detail in World of Warcraft. Der wöchentliche Reset verschiebt sich um einige Stunden.

Der Mittwochmorgen um 8:00 Uhr (Winterzeit) oder 9:00 Uhr (Sommerzeit) ist für Spieler von World of Warcraft ein recht wichtiger Termin. Das ist nämlich der Zeitpunkt, an dem wöchentliche Aktivitäten zurückgesetzt werden und etwa die Große Kammer ihre Beute abwirft. Dieser Termin war über Jahre fest in Stein gemeißelt und wird nun verändert. Schon bald findet der Reset ein paar Stunden früher statt und sorgt mit für eine Umgewöhnung.

Was wird verändert? Die Zeit für den wöchentlichen Reset ändert sich für Europäer in World of Warcraft. Ab dem 16. November findet der Reset dann immer um 5:00 Uhr am Morgen (Winterzeit) statt. Während der Sommerzeit ist der Reset dann um 6:00 Uhr morgens. Laut Blizzard soll diese Änderung „für immer“ sein – oder bis jemals etwas anderes entschieden wird.

Was macht der Reset? Der Reset betrifft eine Reihe von Spielinhalten. Darunter fallen etwa:

Wöchentliche Quests

Wöchentliche Belohnungen (Große Kammer)

Raid-IDs

Wöchentliche Caps (wie Tapferkeit oder Eroberungspunkte)

Es ist davon auszugehen, dass auch der tägliche Reset – etwa für Daily-Quests – dann auf diesen Zeitpunkt verschoben wird, um einheitlich mit dem wöchentlichen Reset zu sein.

Wen betrifft das? Da der Reset sich nur ein paar Stunden am Morgen verschiebt, dürfte das auf die meisten Spieler nur wenig Auswirkungen haben, da sie zu dieser Zeit ohnehin in der Schule oder auf der Arbeit sind. Wer jedoch zu eher untypischen Zeiten spielt – nämlich früh am Morgen – der könnten nun feststellen, dass „eine schnelle Runde M+ am Morgen“ sich an einem Mittwoch dann nicht mehr lohnt oder das bereits zum nächsten wöchentlichen Reset zählt.

Die typische „Versammlung am Mittwochmorgen“, bei der alle anwesenden Spieler ihren Loot aus der wöchentlichen Belohnungskiste holen, dürfte künftig ein wenig kleiner ausfallen – denn um 5:00 Uhr dürften deutlich weniger Recken online sein.

Was heißt das für Wettkämpfe? Spannend dürfte diese Änderung auch etwa für das „World First“-Rennen sein. Denn durch den früheren Reset verschiebt sich auch der Zeitunterschied zwischen amerikanischen und europäischen Gilden. Bisher hatten die Amerikaner knapp einen 3/4 Tag mehr Zeit und konnten so bereits früher in den neuen Content starten. Durch den früheren Reset schrumpft dieser Vorsprung nun ein bisschen – nämlich von 16 Stunden auf 13 Stunden.

Damit ist der Start zwar noch immer nicht zeitgleich, aber ein paar Stunden können bei besonders knappen Rennen bereits den Ausschlag geben.

Betrifft euch der frühere wöchentliche Reset in irgendeiner Weise? Oder ist für euch ganz egal, ob der Reset um 5:00 Uhr oder um 8:00 stattfindet?