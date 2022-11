WoW will euch für 12 Monate zum Abo verpflichten, verführt euch mit einem riesigen Murloc-Mount

Ein muskulöses Murloc-Reittier wartet auf euch, wenn ihr World of Warcraft für 12 Monate abonniert. Ist es das denn wert?

In World of Warcraft steht bald die neue Erweiterung „Dragonflight“ an und führt die Spieler auf die Dracheninseln. Gerade läuft schon der Pre-Patch 10.0, der bisher die neuen Talente gewährt und bald schon das Start-Event zur Erweiterung und die Dracthyr mit sich bringt.

Blizzard hätte es offenbar recht gerne, dass ihr euch lange an WoW bindet und verkauft deshalb aktuell ein Abonnement über satte 12 Monate – also 360 Tage. Das Abo gewährt Zugang zum modernen World of Warcraft, aber auch WoW Classic (Wrath of the Lich King Classic). Als besondere Dreingabe winkt dazu ein richtig schickes Reittier – ein riesiger Murloc namens „Gigantischer Grrloc“.

Was ist das für ein Reittier? Der „Gigantischer Grrloc“ ist ein Reittier, über das wir schon vor einigen Monaten berichtet hatten, denn es wurde aus den Spieldaten bereits vor einer Weile ausgelesen.

Optisch ist das Reittier ein überdimensionaler Murloc, der darüber hinaus auch noch ein Holzgestell als „Sattel“ spendiert bekommen hat. Er macht also ordentlich etwas her und dürfte ein echter Hingucker sein. Für Murloc-Fans vermutlich ein Pflichtkauf.

Den mächtigen Grrloc könnt ihr euch ab jetzt sichern.

Was gibt es noch? Neben dem Grrloc gibt es auch noch „Telix das Sturmhorn“ als Reittier. Das ist ein großer, Smaragd-Käfer, der dazu mit einer Menge goldener Applikationen daherkommt.

Für Spielerinnen und Spieler von Wrath of the Lich King Classic gibt es ebenfalls einige Boni, die exklusiv für sie sind:

Schwärender Smaragddrache

Wappenrock der Flamme

Ein Haustier, das noch nicht angekündigt ist (Silhouette ist ein Kaninchen)

Zusätzlich zum Murloc gibt es auch noch einige weitere Reittiere. So gibt es ebenfalls die „6-Monats-Abo-Belohnungen“ des aktuellen Halbjahres („Nethergesättigter Großwyrm“) wie auch des kommenden. Bei letzterem ist das Aussehen noch nicht bekannt, aber die Silhouette zeigt bereits einen Hasen. Es ist wahrscheinlich, dass das mit dem chinesischen Neujahr zusammenhängt, so wie es auch schon in den vergangenen Jahren der Fall war.

Was kostet das Ganze? Wer sich für 12 Monate WoW-Abo entschließt, der muss dafür satte 131,88 € auf den Tisch legen. Damit spart man, verglichen mit einem monatlichen Abo, im Jahr 24 €. Der Rabatt ist damit identisch zum 6-Monats-Abo, auch dort spart man im Jahr 24 €.

Die kommende Erweiterung, Dragonflight, muss dennoch noch separat gekauft werden.

Lohnt sich das? Das ist wohl ein klarer Fall von „kommt darauf an“. Wer ohnehin ein Dauer-Zocker von World of Warcraft ist, spart bei dem Angebot ein wenig Geld, bekommt interessante Belohnungen und dürfte damit zufrieden sein. Wer zum Start einer Erweiterung immer nur ein oder zwei Monate spielt, sollte sich den Kauf lieber zweimal überlegen – denn dann ist ein Preis von über 130 € doch eine Menge Geld.

Ob man sich für ein ganzes Jahr zu World of Warcraft „verpflichten“ will, muss am Ende wohl jeder und jede für sich selbst entscheiden. Allerdings dürfte der Zeitpunkt relativ günstig sein, denn die nächste Erweiterung „Dragonflight“ steht vor der Tür. Zumindest für die nächsten Monate ist also frischer Content da. Ob Blizzard auch an den Plänen festhalten kann, mit Dragonflight häufiger kleinere Patches zu bringen, bleibt natürlich abzuwarten.

Immerhin ist das Angebot zeitlich deutlich besser als damals der „Jahrespass“ zu Mists of Pandaria – dort kaufte man Spielzeit für ein Jahr und bekam in der Zeit quasi gar keinen neuen Content.

Werdet ihr euch ein Jahr lang an WoW binden? Hat das Angebot für euch einen Reiz? Oder würdet ihr euch nie wieder so lange einem Spiel verschreiben?