WoW: Dataminer finden irres Murloc-Mount, aber wie bekommt man es?

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Was haltet ihr von diesem Reittier? Eine coole Sache oder zu albern? Und wie sollte man am besten an dieses Mount rankommen können?

Da die Grafik aus dem Shop kommt, kann man davon ausgehen, dass das Murloc-Mount auch hier einen neuen Zweck finden wird. Die gängigste Theorie ist, dass der Mega-Murloc künftig die Belohnung für den Abschluss eines 6-Monats-Abos ist. So könnte man das Reittier „wiederverwerten“ und hätte eine Belohnung für treue Spieler, die während der Content-Dürre bis zum Release von Dragonflight am Ende des Jahres dabeibleiben.

Der Murloc ist deutlich größer, als das Haustier, was die Vermutung nahelegt, dass es sich dabei um ein Reittier handelt. Auch hat es auf dem Rücken eine Konstruktion, die nach einem Sitz aussieht, was den Verdacht noch untermauert.

Neue Reittiere gehören in World of Warcraft zu den schönsten und eindrucksvollsten Belohnungen, die Charaktere bekommen können. Gerade wenn gänzlich neue Reittiere ins Spiel kommen, sind die Spieler besonders aufmerksam.

Ein absurdes Reittier sorgt gerade für Aufmerksamkeit in der Community von World of Warcraft . Denn ein riesiger Murloc könnte schon bald als Reittier enden.

