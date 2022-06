Blizzard, du machst es mir echt schwer, dich wieder zu mögen

MeinMMO-Dämon Cortyn will endlich wieder Freude an Blizzard haben. Doch Diablo Immortal und auch WoW Dragonflight machen es gerade schwer.

Auf MeinMMO haben wir in den letzten Jahren lang und breit über Blizzard diskutiert. Von gescheiterten Spiele-Release und gebrochenen Versprechungen bei Warcraft: Reforged, über den großen Sexismus-Skandal und dessen Folgen oder unschöne Vorfälle wie den Blitzchung-Skandal rund um Hearthstone.

Wer mich kennt, weiß, dass Blizzard für mich schon lange eine große Rolle im Leben spielt. Nicht nur, weil ich viel über deren Spiele schreibe, sondern auch, weil ich die seit vielen Jahren spiele und ich dadurch viele Freunde und Bekannte habe, die ich sonst nie kennengelernt hätte.

Auch mich haben die Skandale erschüttert, aber ich will Blizzard gerne verzeihen. Zum einen, weil ich denke, dass bei Blizzard auch sehr viele Entwickler:innen arbeiten, die mit den Skandalen nichts zu tun haben und zum anderen ganz eigensinnig, weil mir World of Warcraft gefällt und ich mich auf Overwatch 2 freue.

Diablo Immortal ist so böse, dass Blizzard selbst verdorben wirkt

Aber dann kam Diablo Immortal. Vorweg muss ich sagen: Eigentlich interessiert mich Diablo gar nicht so. Ich habe Diablo III nur sporadisch gespielt und Diablo II vor vielen Jahren nur, weil es gerade in meinem Freundeskreis gezockt wurde – mein favorisiertes Spiel war das nie. Auch Diablo Immortal war mir eigentlich schlicht „egal“ – hoffte ich.

Während es viele Spieler gibt, die Diablo Immortal verteidigen, das Gameplay loben oder betonen, dass man auch ohne Geld zu investieren Spaß haben kann – ich kann über das Spiel nicht einfach hinwegsehen. Ich habe mir zahllose Analysen zu den Spielsystemen und der Monetarisierung angeschaut, egal ob von den Kollegen der GameStar oder Analysten wie Josh Strife Hayes auf YouTube und dabei habe ich eine sehr klare und auch recht drastische Meinung entwickelt:

Diablo Immortal ist nicht nur die reinste Abzocke, sondern verführt regelrecht zum Geld ausgeben. Die Mengen an Ingame-Währung, die man für einen Kauf bekommt, sind exakt so aufgebaut, dass man bei jedem Kauf gerade so „zu wenig“ hat und deswegen auf das nächste Paket schielt.

Wenn ich 20 Euro ausgeben kann, um in 4-5 Minuten Gameplay meine Beute zu verhundertfachen, wenn wichtige Upgrade-Features komplett hinter Geldeinsatz versteckt sind und Leute allen Ernstes über 50.000 Euro in das Spiel stecken können, dann ist dieses „Spiel“ vor allem: gierig, ausbeuterisch und eiskalt darauf angelegt, die Schwächsten zu verführen, die anfällig für Glücksspiel sind.

Aus meiner Sicht ist das der große Schandfleck von Blizzard der letzten Jahre. Eine Art Online-Casino, versteckt hinter hübschem Gameplay. Und ganz egal, an welches Spiel ich bei Blizzard gerade denken möchte, egal ob an WoW, Hearthstone oder Overwatch – immer wieder drängt sich der Gedanke auf: Schau, wie skrupellos sie Diablo Immortal monetarisiert haben. So weit würden sie gehen.

Doch Diablo Immortal hat nicht nur Einfluss auf mich genommen, sondern auch auf mein Umfeld. Immer mehr Freunde und Bekannte sind allein durch Diablo Immortal zu einer skeptischen Haltung gegenüber Blizzard übergegangen. Wo einige bei all den Skandalen der letzten Jahre nur mit den Schultern gezuckt haben, hat das schamlos-ausnutzende Modell von Diablo Immortal mehr erreicht. Manche wollen erst einmal gar kein Geld mehr für Blizzard-Spiele ausgeben, als könnte sie damit ein Zeichen gegen Diablo Immortal setzen.

Und ich verstehe das.

WoW Dragonflight: Release-Datum aber keine Beta – Warum?

Wenn eine neue WoW-Erweiterung zum Vorverkauf steht, dann habe ich die in aller Regel schon vorbestellt, noch bevor der Trailer mit den Belohnungen der Collector’s Edition überhaupt durchgelaufen ist. Dieses Mal ist das nicht der Fall und ich glaube, das ist das erste Mal seit über einem Jahrzehnt.

Das liegt nicht nur an Diablo Immortal, sondern auch daran, dass sich der Release-Termin von Dragonflight falsch anfühlt. Die relativ plötzliche Ankündigung, dass Dragonflight noch im Jahr 2022 erscheinen soll, hat mich überrascht. Für einen kurzen Augenblick war ich erfreut, verwundert und malte mir aus, „zwischen den Jahren“ auf den Dracheninseln zu verbringen.

Doch die Vorfreude hielt nicht lange, denn mein zweiter Gedanke war: „Bitte nicht, das ist doch viel zu früh.“ Ich bin skeptisch, sehr skeptisch.

Über die Features von Shadowlands kann man sicher streiten. Mir haben die meisten gut gefallen. Aber einige Dinge hätten viel mehr Zeit benötigt. Vor allem mehr Zeit, um das Feedback aus der Beta auch umzusetzen.

Im Laufe von Shadowlands haben wir durch Entwickler-Interviews dann erfahren, dass die Covid-Pandemie zu mehr Problemen geführt hat, als man anfangs zugeben wollte. Arbeit ging langsamer vonstatten und Zeitpläne verzögerten sich. Patches brauchten lang und immer länger.

Und genau vor diesem Hintergrund habe ich Sorge. Denn die verlorene Zeit verschleppt Blizzard bisher. Und das heißt, dass ein guter Teil der eigentlich geplanten Zeit für Dragonflight in alte Patches von Shadowlands geflossen ist.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler von World of Warcraft in den letzten Monaten „mal eben“ 6 Monate an Entwicklungszeit wieder aufgeholt haben. Nach der doch relativ dürftigen Vorstellung von Dragonflight, in der es quasi noch kein Gameplay zu sehen gab, glaube ich einfach nicht, dass die Zeit ausreicht, um bis zum Ende des Jahres eine runde, vollständige Erweiterung rauszubringen, die nicht nur Blizzards eigene einstmals so hohe Standards erfüllt, sondern auch noch Feedback der Community aufnehmen kann.

Haben die Entwickler wirklich gelernt?

Gerade wenn sich herausstellen sollte, dass eines der wenigen großen Features – also die Talente, das Drachenreiten oder die neuen Berufe – nicht so gut ankommen und ein großes Rework benötigen, ist die Zeit mit 6 Monaten dafür schon jetzt eng. Und dabei hat die Beta noch nicht einmal angefangen.

Klar, Dragonflight wird weniger große Features haben und benötigt vielleicht deshalb weniger Zeit. Jedoch will Dragonflight auch das Fundament von World of Warcraft neu gießen, Talentbäume zurückbringen und das Handwerk drastisch überarbeiten. Da hätte ich es lieber, die Entwickler nehmen sich 3 bis 6 Monate mehr Zeit und rechnen konservativ, mit dem Gedanken im Hinterkopf, vielleicht nochmal etwas Größeres verwerfen zu müssen.

Doch schon jetzt scheint der Zeitplan so eng gestrickt, dass die Entwickler quasi gar keine Zeit für umfassendes Feature-Feedback haben werden. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass man Dragonflight „mal eben“ verschiebt, nachdem man das schon bei Shadowlands und Warcraft: Reforged getan hatte und die Rechtsansprüche der Vorbesteller in den meisten Ländern eher besser für die Verbraucher werden als schlechter.

Ich freue mich auf die Änderungen mit Dragonflight, die durchweg gut klingen. Ich will den Entwicklern glauben, dass sie aus den Fehlern von Shadowlands gelernt haben und zumindest aus Feature-Sicht scheint das bisher zu stimmen. Aber dann sehe ich den frühen Release-Termin und frage mich direkt: Habt ihr wirklich gelernt? Nehmt ihr das Feedback aus der Community wirklich auf? Habt ihr überhaupt die Zeit dafür? Oder rasen wir gerade nur mit Vollgas auf ein Spiel zu, das erst in Patch 10.1 und 10.2 so ist, wie es eigentlich mal gedacht war? Ist es wirklich klug, sich auf ein Release-Datum festzulegen, bevor die breite Masse überhaupt einen Blick auf die Beta werfen konnte?

Ich will Blizzard echt wieder mögen. Ich will’s wirklich. Ich will wieder in WoW einloggen und vor allem an ein gutes Spiel denken, in dem ich gerne Zeit mit Freunden verbringe. Ich will nicht daran denken, dass Dragonflight aus irgendeinem Grund deutlich teurer als vorherige Addons ist und mir Diablo Immortal mit seinen unendlichen Cash-Optionen permanent im Battle.net-Launcher wieder entgegenspringt.

Ich will dich echt wieder mögen, Blizzard. Aber warum wehrst du dich denn so dagegen?