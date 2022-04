WoW: Shadowlands hat etwas zerstört, das Blizzard wohl nie wieder beheben kann

Der Tod war das Ende einer Reise und eine dauerhafte Gefahr. Doch in World of Warcraft gilt das nicht mehr. Wie will Blizzard diese Story retten?

Es ist jetzt kein Geheimnis, dass Shadowlands bei vielen Spielern nicht gerade Begeisterung ausgelöst hat. Dabei muss man nicht nur vom Gameplay sprechen, sondern auch alleine die Story löst bei vielen schon ein abfälliges Schnauben aus.

Einer der größten Kritikpunkte beschäftigt sich dabei nicht mit der „Story an sich“, also explizit nicht mit den Einzelheiten, die in den Schattenlanden stattfinden. Es geht um ein ganz anderes Problem:

Der Tod ist komplett entmystifiziert.

Das Problem an der Geschichte von Shadowlands dürfte vor allem in der langfristigen Bedeutung liegen. Denn dem Tod in World of Warcraft ein Gesicht und klare Regeln zu verpassen, das ist auf der einen Seite eine sehr coole Sache.

Zu wissen, was nach dem Tod geschieht, das ist ein Wunsch, den nicht nur die Charaktere im Spiel, sondern auch die meisten Menschen in der realen Welt immer mal wieder hegen. Eine klare Definition des Nachlebens mit allen Regeln zu zeigen, ist grundsätzlich ein cooler Rahmen für ein Fantasy-Setting.

Allerdings dürften diese Offenbarungen auch dazu führen, dass die Völker und Kulturen in World of Warcraft in den nächsten Jahren massiven Wandel durchlaufen. Wenn ein Paladin seinem sterbenden Kameraden nun sagt: „Im Licht werden wir wiedervereint sein“, dann ist das künftig nicht mehr Glaube, Überzeugung und Wunschdenken, sondern faktisch einfach falsch.

Wenn ein Magier einen vom Weg abgekommenen Kollegen, der zum Hexenmeister wurde, tötet und im Zorn erklärt, dass „Nur die Hölle auf ihn warten werde“ – dann stimmt das einfach nicht. Denn vermutlich wird der Hexenmeister in Revendreth landen, ein paar Jahrzehnte Anima-Batterie spielen und dann doch in Frieden im Jenseits sein.

Die verschiedenen Kulturen, egal ob Menschen, Tauren, Orcs, Draenei – sie alle werden nun zwangsweise in den nächsten Jahren ein sehr klares Bild vom Tod bekommen. Was macht das mit Kulturen, deren Glaube viele Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückgeht? Kann man soetwas überhaupt ansatzweise überzeugend in einem MMORPG darstellen, nicht nur für ein einzelnes Volk – sondern für eine ganze Fülle davon?

Pelagos ist zu lieb, um der Sensenmann zu sein

Das nächste große Problem ist Pelagos. Der wurde zum neuen Seelenrichter, was grundsätzlich eine akzeptable Geschichte ist, wenngleich die ein wenig überhastet und für Nicht-Kyrianer nur schwer nachzuvollziehen war. Allerdings ist recht deutlich geworden, dass Pelagos bei seinem Aufstieg zum Seelenrichter kaum etwas von seiner Persönlichkeit eingebüßt hat. Er ist noch eine Person, die jedes Wesen einzeln bewertet und dessen Taten vor allem von Mitgefühl gelenkt werden.

Blizzard hat sich mit dieser Entscheidung in eine dramaturgisch sehr schwierige Lage gebracht. Denn der Tod ist in fast allen Formen der Erzählungen ein simples, aber extrem mächtiges Mittel. Es ist die immerwährende Bedrohung im Hintergrund, ein treibender Faktor der Spannung. Geschichten über Abenteuer und schier unüberwindbare Hindernisse sind oft deswegen spannend, weil beim Scheitern der Helden der Tod droht. Serien wie „Game of Thrones“ oder „Squid Game“ haben deutlich gezeigt, wie viel Spannung allein die schiere Möglichkeit des Todes entfalten kann und wie erschütternd das ist, wenn Hauptcharaktere davon nicht verschont werden.

Pelagos ist „zu gut“ – der Tod verliert seine Bedrohung.

Einige der emotionalsten und stärksten Szenen von World of Warcraft sind das nur, weil der Tod so eine Tragweite hat. Egal ob wir die Erschlagung der vom Alptraum verdorbenen Ysera in Val’sharah nehmen, den brutalen Tod von Garrosh in Nagrand, die letzten Atemzüge von Vol’jin in Orgrimmar oder den heldenhaften Tod von Saurfang.

All diese Augenblicke, all diese Momente hatten Kraft, weil der Tod von einer Ungewissheit begleitet wurde. Weil der Tod ein drastischer Einschnitt ist, der Charaktere aus der Gleichung der Geschichte ausscheiden lässt. Sicher, manche Charaktere tauchen nochmal als Seelen oder Schemen auf, werden durch Schamanen angerufen oder ähnliches. Doch das waren immer nur kurze Momente oder krasse Ausnahmen, die einen Story-Grund hatten, warum ihre Seelen noch verblieben.

Das alles ist nun zerstört – und vermutlich irreversibel.

Versucht euch nur vorzustellen, wie anders ihr einige Cinematics in World of Warcraft erlebt hättet. Hätte der Tod von Ysera die gleiche Kraft gehabt, hätte Varians heroisches Opfer euch so auf den Bildschirm starren lassen, wenn ihr gewusst hättet, dass die nach dem Tod zu Pelagos kommen, der ihre Seelen beurteilt?

Yseras Tod war eine der emotionalsten Szenen von Legion – schwer, das jetzt noch zu erzielen.

Nein, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Der Fakt, dass Pelagos auch nicht – wie die Seelenrichterin zu vor – eine recht objektiv agierende „Maschine“ ist, sondern ein von Mitgefühl angetriebenes Wesen, macht diesen Umstand noch schlimmer. Jeder halbwegs heroische oder als „gut“ porträtierte Charakter wird als Seele vor Pelagos landen und aufgrund seines freundlichen und mitfühlenden Charakters mit ziemlicher Sicherheit in das „Kuschelwuschel-Bällebad-Paradies für gute Seelen“ geschickt werden.

Natürlich gibt es Ausnahmen. Varians Seele ist zum Beispiel nicht in die Schattenlande gegangen, sie wurde durch Fel-Magie ausgelöscht, denn Fel-Magie vernichtet Seelen und hat die Fähigkeit, sie komplett zu verzehren.

Doch dass der Tod in der Geschichte von World of Warcraft jetzt nur noch in Ausnahmefällen das Ende ist und nicht mehr in der Regel, das könnte ein Schlag sein, der den Geschichten-Schreibern innerhalb der nächsten Jahre noch sehr oft auf die Füße fallen wird.

Blizzard wird für dieses erzähltechnische Problem eine Lösung finden müssen. Und die einzige, offensichtliche Behebung ist, eine noch größere Bedrohung zu erschaffen, die sowohl die Welt der Lebenden als auch die der Toten bedroht. Denn erst wenn die Seelen auch in ihrem Nachleben in Gefahr wären, würde der Tod wieder zu einer richtigen Bedrohung.

Aber auch solch riesige, kosmische Bedrohungen hat aktuell niemand mehr Lust – und das zurecht.

Den Mythos des Todes zu entzaubern war eine recht radikale Entscheidung. Und ich hoffe, dass das Schreiber-Team sehr genau gewusst hat, wo sie damit hinwollen. Denn sonst verliert einfach alles im Warcraft-Kosmos an Relevanz.