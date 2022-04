In wenigen Tagen wissen wir, wie es mit World of Warcraft weitergeht. Aber welche Features können das Spiel retten? Was braucht WoW, um wieder richtig zu rocken?

Für Fans von World of Warcraft rückt ein großer Tag immer näher. Am 19. April, also direkt nach Ostern, wird die Zukunft von Blizzards MMORPG enthüllt – oder anders gesagt: Die nächste Erweiterung wird vorgestellt. Wie üblich kocht die Gerüchteküche bereits seit Wochen über und auch einige vielversprechende Leaks sind im Umlauf, die jede Menge neue Features versprechen. Gleich vier neue Klassen, Housing, die Abschaffung der Level-Phase – diese und viele andere Neuerungen versprechen die vermeintlichen Leaks.

Doch obwohl Blizzard bereits aus Versehen den (noch unbestätigten) Namen der Erweiterung auf der eigenen Website geleakt hat, gibt es noch ganz viele ungeklärte Details.

Dabei gehen vor allem die Meinungen der Spieler auseinander, was World of Warcraft jetzt am dringendsten braucht. Für manch einen ist das die Rückkehr zu Artefaktwaffen wie in Legion, für andere eine deutlich „geerdete“ Story, die vor allem weniger Sylvanas haben soll und wieder andere hoffen auf große Überarbeitungen beim Kampfsystem.

Meinungen gibt es viele und jeder meint, genau das eine Problem zu kennen, das World of Warcraft gerade hat und dessen Behebung das Spiel so viel besser machen würde.

Deswegen wollen wir einfach mal in die Community reinhorchen und in Erfahrung bringen: Welche Probleme seht ihr, die Leser von MeinMMO? Welche Features braucht World of Warcraft im nächsten Addon unbedingt, um wieder Fahrt aufzunehmen?

Wir haben eine Liste für Euch zusammengestellt, aus denen ihr bis zu 3 Features wählen könnt, die für euch von besonderer Wichtigkeit wären.

Sollte euer Punkt nicht direkt der Auswahl sein, dann wählt bitte „Etwas anderes, nämlich …“ und hinterlasst einen Kommentar unter dem Artikel, in dem ihr erklärt, was das nächste Addon auf jeden Fall bringen muss.

Natürlich könnt ihr auch einfach so einen Kommentar hinterlassen und eure Auswahl erklären – vielleicht taucht euer Kommentar dann in einem Folge-Artikel auf.