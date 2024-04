Die neue WoW-Erweiterung kommt in limitierter Jubiläums-Ausgabe, facht Gerüchte zur Alpha an

Blizzard hat im Gear Store einen Countdown eingerichtet, der die Collector’s Edition von The War Within anzählt, der neuen Erweiterung für World of Warcraft. Das End-Datum passt genau in den Zeitraum, in dem die Alpha starten soll und sorgt nun für Diskussionen.

Das ist die neue Info:

Die neue Erweiterung The War Within soll noch 2024 starten und vorab eine Alpha und eine Beta erhalten.

Im offiziellen Gear Store von Blizzard ist nun ein Countdown aufgetaucht, der am 17. April endet. Da geht der Vorverkauf der Collector’s Edition los.

Wann genau The War Within startet, ist bisher noch nicht bekannt.

Mehr zum Thema WoW: The War Within – Game Director nennt Pläne für den Start der Alpha von Cortyn

Was heißt das für die Alpha? Der Kauf der Collector’s Edition geht im Regelfall mit einem Zugang zur Beta der Erweiterung einher. Zugang zur Alpha ist nicht garantiert, aber der Zeitpunkt lässt die Community stutzen.

Auf Reddit vermuten die Spieler jetzt, dass der Vorverkauf der Collector’s Edition mit dem Start der Alpha auf das gleiche Datum fällt. Das würde aus mehreren Gründen tatsächlich Sinn ergeben:

Die Alpha von The War Within muss bald starten und mit dem 17. April als Vorverkaufs-Start für die Collector’s Edition wäre ein konkretes Datum gegeben.

Dieses Mal kommt die Collector’s Edition übrigens in einer Jubiläums-Ausgabe zum 20-jährigen Bestehen von World of Warcraft, das im November 2024 gefeiert wird. Es ist gut möglich, dass die Collector’s Edition deswegen noch schneller ausverkauft ist als sonst.

Die Collector’s Edition von The War Within – Was steckt drin?

Bisher gibt es noch keine Angaben dazu, was genau die Collector’s Edition von The War Within beinhalten wird. Bisher fanden sich in den Sammlerboxen immer in etwa:

Das eigentliche Spiel in der Epic Edition, also mit allen verfügbaren Upgrades – Mit Zugang zur Beta.

Ein Mauspad mit Motiv aus der Erweiterung.

Das offizielle Artbook.

Pins, die vor allem in den USA beliebte Sammlerobjekte sind.

Da The War Within in einer Jubiläums-Ausgabe kommt, ist es gut möglich, dass die Collector’s Edition etwas größer ausfällt. Genau sagen können wir das aber noch nicht. Ein Preis fehlt ebenfalls, der lag zuletzt bei rund 130 Euro.

The War Within soll im Sommer 2024 erscheinen. Ein konkretes Datum steht noch aus – auch wenn die Jubiläums-Ausgabe vermuten lässt, dass die Erweiterung erst im November erscheint. Laut Roadmap soll sie aber deutlich früher kommen. Wir rechnen mit August.

Öffentliche Tests zu The War Within stehen noch aus. Allerdings diskutieren die Spieler schon seit einer Weile darüber, was die Erweiterung braucht und was sie auf keinen Fall haben darf. Blizzard hat auf die Kritik sogar schon reagiert: Die Beta von WoW The War Within ist noch nicht live, aber Blizzard sagt schon: Sorry, wir ändern das