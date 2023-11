WoW: The War Within – Game Director nennt Pläne für den Start der Alpha

Der Game Director von World of Warcraft gibt bereits einen Ausblick auf die Alpha der nächsten Erweiterung „The War Within“. Wir verraten euch, wann es losgeht.

Auf der BlizzCon 2023 wurde die nächste Erweiterung von World of Warcraft vorgestellt. In „The War Within“ geht die Story weiter und stellt nur den Anfang der „Worldsoul Saga“ dar – eine Geschichte, die sich über drei Erweiterungen erstrecken wird. Doch eine Frage, die allen sofort unter den Nägeln brannte, war: Wann geht es denn los? Wann kann man das testen?

Der Release der Erweiterung wird im Herbst 2024 sein, wenn sich die Pläne nicht verschieben. Aber auch der Start der Alpha wurde bereits datiert.

Wann beginnt die Alpha? Während der „Deep Dive“-Präsentation erwähnte Ion Hazzikostas, dass er sich schon sehr auf das Feedback der Spielerinnen und Spieler freue – und das auch notwendig sei, damit gerade die Helden-Talente sich gut anfühlen und alle zufrieden machen. Mehr dazu gibt es, sobald die Alpha startet und das soll „im Frühjahr nächsten Jahres“ sein – also irgendwann zwischen April und Juni 2023.

Wie kann man sich anmelden? Eine Anmeldung zur Alpha oder Beta von World of Warcraft: The War Within gibt es noch nicht – bis auf eine Ausnahme. Wer sich die „Epic Edition“ der neuen Erweiterung für 90 Euro vorbestellt, der erhält garantierten Beta-Zugang. Einen festen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht. Da die Erweiterung aber bis spätestens „31. Dezember 2024“ erscheinen soll, dürfte der Beta-Zeitraum wohl im Sommer des Jahres beginnen.

Bisher war es üblich, dass man sich auch abseits von der Vorbestellung für den Beta-Test anmelden kann. Sobald diese Funktion freigeschaltet wird – oder etwas Neues dazu bekannt ist – werden wir natürlich darüber berichten.

Werdet ihr versuchen in die Alpha oder Beta von The War Within zu kommen? Oder wartet ihr lieber auf den Release der Erweiterung?