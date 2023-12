WoW zeigt Roadmap für 2024 – The War Within schon im Sommer, geheimer Patch 10.2.6 kommt

Blizzard hat eine Roadmap für World of Warcraft veröffentlicht. 6 dicke Patches und eine Erweiterung warten auf die Fans.

Auch wenn sich gerade alle darauf vorbereiten, das aktuelle Jahr gemütlich ausklingen zu lassen, haben die Entwickler von World of Warcraft nochmal eine ganze Wagenladung an Informationen für das kommende Jahr 2024 preisgegeben. Die Roadmap für 2024 steht bereits und daran kann man erkennen, dass die Entwickler einen straffen Zeitplan haben.

Was kommt in World of Warcraft wann in 2024?

Patch 10.2.5 – Seeds of Renewal: Der nächste Content-Patch kommt im Winter 2024, also zwischen den Monaten Januar und März. Blizzard gibt als Release-Termin den Januar an. Darüber hinaus steckt im Patch:

Neue Quests, um die Story auf den Dracheninseln abzuschließen (Epilog)

Questreihe zur Rückeroberung von Gilneas

Drachenreiten fast überall in der Spielwelt

Dungeons mit NPC-Begleitern

Azerothianische Archive (Story-Feature)

Drachenrennen in der Scherbenwelt

Patch 10.2.6 – Piraten? Neu ist die Ankündigung von Patch 10.2.6. In der Roadmap sieht man hier lediglich einen Totenkopf mit gekreuzten Knochen dahinter. Was genau damit gemeint ist, das ist noch nicht klar. Die Spekulation geht aber dahin, dass es hier ein wenig Piraten-Content gibt. Immerhin hatte Blizzard hier bereits in Patch 10.0.5 neue Geschichten angedeutet. Details hat man allerdings noch nicht verraten.

Saison 4 als Abschluss: Im Frühling, also zwischen März und Juli, beginnt dann die 4. und damit letzte Saison von Dragonflight. Hier werden alle Raids noch einmal relevant und auch die Dragonflight-Dungeons kehren in die „Mythisch+“-Rotation zurück. Weitere Features sind:

Patch 10.2.7 Dark Heart: Der finale Patch von Dragonflight trägt den Titel „Dark Heart“, also „Finsteres Herz“ – vermutlich eine Anspielung auf das Herz von Azeroth, denn dorthin werden wir im Verlauf der nächsten Erweiterung wohl reisen. Dazu gibt es diese neuen Inhalte:

Timerunning-Pandemonium: Noch unbekannt, manche vermuten die Rückkehr des „Challenge Mode“ aus Pandaria.

Harbinger Quests: Eine Questreihe, die wohl langsam zur nächsten Erweiterung „The War Within“ führt. Der „Harbinger“ ist nämlich Xal’atath und die dürfte langsam damit beginnen, ihr Chaos auf Azeroth zu verbreiten.

Trolle und Draenei erhalten ihre Vermächtnis-Rüstung mit dazugehörigen Quests.

Ein neues Feiertags-Event wird vorgestellt.

Pre-Patch 11.0.1 im Sommer: Der große Pre-Patch zu The War Within, der bereits einige Systeme, wie neue Welt-Events, die Kriegsmeuten, das dynamische Fliegen in der alten Welt (mit vielen alten Mounts) und die Updates zu Gilden-Systemen bringt.

Einen genauen Termon gibt es noch nicht, aber auf dem Zeitstrahl befindet sich der Eintrag beim Anfang des Sommers – also vermutlich Juli oder August.

The War Within: Ende Sommer oder Anfang Herbst soll dann „The War Within“ offiziell erscheinen. Das bedeutet also vier neue Gebiete, acht neue Dungeons, ein neuer Raid und natürlich die großen neuen Features, wie Helden-Talente, die „Tiefen“ als Endgame-Content für Solo-Spieler und die Irdenen als verbündetes Volk.

Patch 11.0.5: Noch in Jahr 2024 will Blizzard auch den ersten kleinen Patch nachschieben, um die Welt von „The War Within“ zu erweitern. Es gibt also neue Quests und mehr Story, die vermutlich zum ersten größeren Patch 11.1 hinführen wird, auch wenn dieser womöglich erst im Jahr 2025 erscheint.

Wann startet die Beta von The War Within? Ebenfalls auf dem Zeitstrahl der Roadmap zu sehen, ist der grobe Start-Termin für die Alpha und die Beta von The War Within. Beachtet bitte, dass es sich dabei um grobe Angaben handelt und noch keine fixen Termine bekannt sind.

Die Alpha von The War Within soll zwischen Patch 10.2.6 und dem Start von Saison 4 beginnen – also im späten Winter 2024 oder im sehr frühen Frühling.

Die Beta von The War Within beginnt deutlich später, nämlich erst Ende Frühling oder Anfang Sommer – also vermutlich Mai oder Juni.

Worauf freut ihr euch besonders? Und gefällt euch die Roadmap der Entwickler überhaupt?