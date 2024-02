Die Beta von WoW The War Within ist noch nicht live, aber Blizzard sagt schon: Sorry, wir ändern das

Schon vor dem Start der Beta der neuen Erweiterung von World of Warcraft hört Blizzard auf die Spieler. Ein Helden-Talentbaum wird deutlich geändert.

Mit der kommenden Erweiterung „The War Within“ beginnt ein neues, großes Kapitel in der Story von World of Warcraft. Doch auch an den Klassen wird sich einiges ändern, immerhin bekommen alle Klassen Zugriff auf neue, zusätzliche Talentbäume. Einige dieser „Helden-Talente“ hat Blizzard schon im Vorfeld vorgestellt. Doch zu einem dieser Bäume fiel das Feedback der Community so negativ aus, dass man sich für die Rückmeldung bedankt und verspricht: Da wird nachgebessert.

Was hat Blizzard gesagt? Vor einigen Wochen hatten die Entwickler den „Orakel“-Baum für Heilig- und Disziplin-Priester vorgestellt. Das Feedback der Spielerinnen und Spieler war allerdings ziemlich unzufrieden, weshalb Blizzard nun im offiziellen WoW-Forum schrieb:

Danke an alle, die uns Rückmeldungen zum Orakel-Talentbaum gegeben haben. Eines unserer Ziele ist es, diese Helden-Talente so früh wie möglich zu teilen, sodass wir genug Zeit haben, um die Dinge zu bewerten und Änderungen vorzunehmen, falls notwendig. Nachdem wir euer Feedback gelesen haben, den Talentbaum diskutiert haben und das Konzept intern probegespielt haben, haben wir uns dazu entschieden, den Orakel-Baum nochmal neu zu betrachten, besonders in Hinblick auf das Ersetzen von Seele der Macht.

Was war das Problem an dem Orakel-Baum? Kritik von den Fans gab es eine Menge und vor allem unter den Priestern schien man sich relativ einig zu sein, dass der Orakel-Talentbaum sich nicht wirklich rund spielen wird. Die häufigsten Kritikpunkte waren:

Seele der Macht durch einen neuen Effekt zu ersetzen fühlt sich falsch an. Seele der Macht ist einfach zu stark, um sie auszutauschen. Dadurch fühlt sich der Talentbaum direkt wie eine schlechte Wahl an.

Der neue Zauber hatte 3 verschiedene Effekte, die in zeitlicher Rotation auftreten. Das macht das Management der Cooldowns noch komplizierter und schreckt noch mehr Leute ab, Priester überhaupt zu spielen.

Was wird Blizzard ändern? Was genau die Entwickler ändern wollen, ist noch nicht ganz klar. Sie haben lediglich darauf hingewiesen, dass man den Talentbaum nochmal überarbeitet, „besonders in Hinblick auf den Austausch von Seele der Macht“. Das klingt zumindest danach, dass Seele der Macht künftig wohl nicht mehr ersetzt werden soll.

Ob auch das Zufalls-Element des Zaubers entfernt wird, bei dem der spendierte Buff alle paar Sekunden geändert wird, bleibt wohl abzuwarten.