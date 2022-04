In einem Trailer stellt New World sein neues Update vor. Der gibt euch einen Einblick in das neue Gebiet und weitere Inhalte.

Schon in Patch 9.2.5 gibt es Hinweise darauf, dass im Norden von Lordaeron Probleme herrschen – das ist auch der Ort, an dem die sagenumwobenen „Dracheninseln“ auf alten Karten liegen, ein möglicher und sehr wahrscheinlicher Schauplatz des nächsten Addons.

Worum wird es im neuen Addon gehen? Der Name lässt nur wenig Spielraum für Interpretation. Die „Dragonflights“ sind in World of Warcraft die Drachenschwärme, die Azeroth bewohnen. Diese Drachen haben einen Teil ihrer titanischen Macht am Ende von Cataclysm verloren, sind aber weiterhin mächtige Wesen mit großen Aufgaben. Einige der bekanntesten Warcraft-Charaktere aller Zeiten, wie etwa Alexstrasza, Todesschwinge, Ysera und Nozdormu gehören zu diesen Drachenschwärmen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist passiert? Inzwischen sind Spieler und Fans gut geschult darin, auch kleinste Hinweise zur nächsten Erweiterung zu finden – und Blizzard ist ein Fehler unterlaufen. Wie wowhead offengelegt hat, kann man sich den Quell-Code der offiziellen Seite von World of Warcraft anschauen und darin bereits den Namen der nächsten Erweiterung lesen: Dragonflight.

Eigentlich sollten Fans von World of Warcraft noch rund 2 Wochen die Füße stillhalten, denn dann stellt Blizzard die nächste Erweiterung des MMORPGs offiziell vor. Doch jetzt ist den Entwicklern wohl ein dicker Patzer unterlaufen und der Name der kommenden Erweiterung wurde geleakt: Sie wird wohl „Dragonflight“ lauten.

Insert

You are going to send email to