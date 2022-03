WoW: 2 neue Cutscenes – Das Ende von Sylvanas Windläufer

In einem Trailer stellt sich das Multiplayer-Spiel Midnight Ghost Hunt vor und erinnert dabei an den Klassiker Ghostbusters.

Ab wann kann man das im Spiel sehen? Für europäische Spieler werden die Sequenzen erst morgen, am 30.03.2022 freigeschaltet – und auch nur dann, wenn ihr bisher die aktuelle Pakt-Kampagne rund um Zereth Mortis bereits abgeschlossen habt. In dem Fall könnt ihr direkt nach den Server-Wartungen die finalen Quests annehmen und euch die deutsche Version davon im Spiel anschauen.

Mehr rund in World of Warcraft gibt’s hier:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nachdem der Kerkermeister bezwungen wurde und Pelagos zum neuen Seelenrichter aufgestiegen ist, sind viele Handlungsstränge in World of Warcraft zu einem Ende gekommen. Doch ein wichtiges Detail steht noch aus: Die Verurteilung von Sylvanas Windläufer.

Eigentlich ist die aktuelle Story-Kampagne in World of Warcraft bereits vorbei, doch diese Woche schaltet Blizzard ein kleines Bonus-Kapitel frei und gewährt damit Zugriff auf zwei neue Cutscenes, die sich mit dem Schicksal von Sylvanas Windläufer beschäftigen. Wir zeigen euch die beiden Videos in englischer Sprache und erklären, was sie bedeuten.

Zwei neue Zwischensequenzen in World of Warcraft sind live – und sie entscheiden über das Schicksal von Sylvanas Windläufer.

Insert

You are going to send email to