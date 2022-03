Satte 85.000 € haben die Profis in World of Warcraft ausgegeben – und dann doch verloren. Ist das Pay2Win?

Das „World First Race“ in World of Warcraft war mit Patch 9.2 eines der längeren. Der Kerkermeister und die anderen Bosse des Mausoleum der Ersten erwiesen sich als besonders hartnäckig. Nach vielen langen Nächten konnte Echo den Sieg für sich entscheiden, während andere Gilden in die Röhre schauten; darunter auch die Profi-Gilde Team Liquid. Die warf das Handtuch und legte eine Pause ein, nachdem klar wurde, dass sie nicht gewinnen können. Dabei war der Kostenpunkt schon ziemlich happig.

Weit über eine halbe Milliarde Gold gab die Profi-Gilde für das Rennen aus.

Wie viel hat Team Liquid ausgegeben? Insgesamt belaufen sich die Kosten von Team Liquid laut Mitglied Veyloris auf satte 723 Millionen Goldstücke.

245 Millionen wurden für den Handel und Tausch mit Ausrüstung ausgegeben.

215 Millionen gingen für den direkten Kauf von „Bind on Equip“-Items drauf.

Insgesamt wurden 723 Millionen Gold ausgegeben – und Liquid hat nun einen Schuldenberg von knapp 535 Millionen Gold.

Was ist mit dem fehlenden Goldbetrag? Veyloris listet nur einige Kostenpunkte auf, sodass man nicht alle Posten auf dieser langen Rechnung kennt.

Die noch übrigen 263 Millionen Goldstücke dürften in verschiedene Dinge investiert worden sein. Zum einen benötigen alle Raider jede Menge Fläschchen und Buffood – bei über 1.000 Versuchen mit je 20 Leuten geht das ordentlich ins Gold. Auch die Reparaturkosten dürften sich irgendwo zwischen 25 Millionen und 35 Millionen Gold wiederfinden.

Ein weiterer Teil dürfte für „PvP-Boosts“ draufgegangen sein. Es ist üblich, dass die Profi-Gilden sich zum Start einer Saison von erfahreneren PvP-Spielern boosten lassen, um in den ersten Wochen mehr Chancen auf starke Ausrüstung aus der Belohnungskammer in Oribos zu haben. Das dürfte ebenfalls ein dreistelliger Millionenbetrag gewesen sein.

Einer der härtesten Endbosse aller Zeiten: Der Kerkermeister.

Wie viel ist das ganze Gold wert? In World of Warcraft hat Gold einen realen Gegenwert, da man mit der „WoW-Marke“ für Echtgeld quasi Gold kaufen kann. Selbst wenn Team Liquid wohl nicht auf WoW-Marken angewiesen ist, entspricht ein Betrag von 723 Millionen Goldmünzen beim aktuellen US-Kurs der Marke zu 93.000 Gold etwa 4.600 WoW-Marken.

Diese 4.600 WoW-Marken wären wiederum 93.000 $ (84.900 €) wert!

Trotz dieser Goldausgaben hat es am Ende nicht für den „World First“-Titel gereicht, obwohl das Rennen über weite Strecken extrem spannend war.

Veyloris betont, dass dieser Wert noch nicht zwingend final ist, da Liquid ja noch immer versucht, den Kerkermeister zu besiegen – aber eben nicht mehr als erste Gilde der Welt.

Wie holen die das Gold wieder rein? Für normale WoW-Spieler scheint eine solche Summe zwar astronomisch zu sein, doch Team Liquid dürfte wenig Probleme haben, das geliehene Gold in den kommenden Monaten wieder reinzuholen. Profi-Gilden sind in der relativ komfortablen Position, eine Reihe von Diensten für Gold anzubieten. So ziehen sie etwa später andere Spieler durch den mythischen Raid oder besonders harte „M+“-Dungeons, um damit das Gold wieder einzuspielen. Immerhin winken für die Käufer Mounts und Erfolge als Belohnung – zusätzlich zu recht starker Rüstung.

Solche Goldbeträge sorgen immer wieder für Diskussionen, ob World of Warcraft nicht „Pay2Win“ sei. Dabei sollte man nie außer Augen lassen, dass Gold schon immer eine größere Rolle bei den Rennen spielte – und im Fall des „World First Race“ auch ohne Können der Spieler gar nichts wert ist.

