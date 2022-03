WoW: Kerkermeister down! Echo holt den World First Kill nach Europa

Das Rennen um den World First Kill in World of Warcraft ist gelaufen. Einmal mehr sichert sich Echo den Sieg – und es war ein echt harter Kampf.

Seit fast 3 Wochen schauen Zehntausende WoW-Fans auf Twitch gebannt dabei zu, wie die besten Gilden der Welt sich durch den aktuellen Raid kämpfen – auf mythischer Schwierigkeit. Jetzt ist der Kerkermeister gefallen, eine Gilde konnte damit den Gesamtsieg für sich beanspruchen: Die Erfolgs-Gilde Echo räumt einmal mehr ab und sichert sich den World First Kill vom Kerkermeister und damit der vollständigen Säuberung des Mausoleum der Ersten.

Wie lange hat das gedauert? Insgesamt dauerte das Rennen seit der Öffnung der mythsichen Schwierigkeit 18 Tage an. Der Kerkermeister selbst benötigte satte 277 Pulls, bis er endlich das Zeitliche segnete und der Traum vom „neugestalteten Kosmos“ ausgeträumt war.

Was war so schwierig? Vor allem die reine Schwierigkeit der Bosse wurde wohl anfänglich unterschätzt. Es war früh klar, dass die Ausrüstung schlicht nicht genügte, um schnell durch den Raid zu kommen. Daher haben fast alle Raid-Gilden zu Beginn ausführliche „Split-Raids“ gemacht, um die Charaktere mit besserer Ausrüstung zu versorgen. Hinzu kamen besonders knackige Bosse wie Anduin oder Halondrus, die mitunter viele Hunderte Pulls benötigten.

Ein letzter Punkt war, dass die finalen 3 Bosse – Rygelon, Lords des Schreckens und der Kerkermeister – nicht auf dem PTR spielbar waren. Es blieb also deutlich weniger Zeit, um sich im Vorfeld schon auf diese Bosse vorzubereiten. Zumal der Kerkermeister auch noch eine zusätzliche Phase im mythischen Modus hatte, die alles noch viel anstrengender gestaltete.

In dieser Bonus-Phase heilt sich der Boss um knapp 15 % seiner Lebenspunkte und erschafft sogar noch einen Schutzschild. Echo war klug und setzte einen Waffen-Krieger ein, der den Kerkermeister mit „tödlicher Stoß“ belegte – was die erhaltene Heilung um 50 % reduzierte und die Phase somit deutlich einfacher machte. Ob es wirklich beabsichtigt ist, dass auch diese Heilung reduziert wird, ist allerdings fraglich. In aller Regel lässt sich solche Heilung nämlich nicht abschwächen.

Rennen lief länger als gedacht: Dass das Rennen um den „World First Kill“ knappe 18 Tage dauert, hatte wohl keine der Profi-Gilden auf dem Schirm. Die meisten gingen von einer Dauer von maximal 2 Wochen – was auch zu Komplikationen führte. Die Profi-Gilde Team Liquid bekam bereits Probleme, weil sie ihre Zelte abbrechen mussten. Sie hatten ein Hotel für die Veranstaltung gemietet und vermutlich lief die Buchung hier schlicht aus. Einige Spieler mussten in ihr Heimatland zurück.

Echo konnte sich damit den zweiten Sieg in Folge sichern. Bereits im Sanktum der Herrschaft waren sie am schnellsten unterwegs. Damit gehen 2 der 3 Raids von Shadowlands an Echo.

Herzlichen Glückwunsch!

Habt ihr das Rennen verfolgt? Oder lässt euch sowas kalt? Was haltet ihr von der Leistung der Spieler?