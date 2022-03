Erkennt ihr diese wichtigen WoW-Charaktere nur anhand ihrer Umrisse?

Eine Punkteverteilung für die Antworten gibt es nicht, daher ist euer Gewissen euer einziger Richter. Verratet uns in den Kommentaren, wie viele Charaktere ihr richtig erkannt habt. Fandet ihr den Quiz schwierig oder super-easy? Zu welchem MMORPG würdet ihr gerne noch so ein Quiz sehen?

So funktioniert der Quiz: Wir haben für euch weiter unten 10 Bilder vorbereitet, auf denen ihr dunkle Umrisse bekannter Charaktere aus World of Warcraft sehen werdet. Die Aufgabe hier ist, diese Charaktere nur durch die Form der Silhouette zu erraten.

Der Kultstatus von WoW hat sich in den Jahren seit dem Release nicht nur in der Gaming-Community etabliert. Auch Leute, die mit Videospielen eigentlich nichts am Hut haben, werden von dem MMORPG-Riesen schon mal gehört haben. Immerhin gab es zu dem Spiel sogar eine South-Park-Folge.

Insert

You are going to send email to