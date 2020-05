Oh nein! Dein Spiel wird eingestellt. Was ist deine Meinung dazu?

Welcher NPC in einem MMORPG wärst du?

Du bist der NPC mit den nervigsten Fetch-Quests Ein MMORPG ohne NPCs mit nervigen Quests wäre kein richtiges MMORPG. Darum ist deine Rolle in dem Spiel viel wichtiger, als die meisten Spieler und gar Entwickler es zugeben würden. Als der NPC mit den aller nervigsten Fetch-Quests bist du quasi ein definierender Aspekt des Genres. Dafür wirst du von den Spielern oft mehr gehasst, als die eigentlichen Antagonisten und du genießt jeden Augenblick davon. Jeder genervte Spieler, der nach einer Reise quer durch die Weltgeschichte bei dir ankommt und das gewünschte (und nutzlose) Item abgibt, zaubert dir ein Lächeln auf die Lippen: “Ihr habt meinen tiefsten Dank, mutiger Abenteurer. Ohne diesen Orangensaft wäre ich womöglich gestorben… Aber was sehe ich da? Es fehlt der Strohhalm. Ihr wärt nicht so gnädig ihn mir zu holen? Im Laden die Straße runter gibt es sicherlich noch welche!”

Du bist der Händler, der den Spielern ihren ganzen Schrott abkauft Als Händler in einem MMORPG gehörst du definitiv zu den mächtigsten, am meisten abgehärteten und gleichzeitig traumatisierten NPCs überhaupt. Du hast Dinge gesehen, die sonst kaum ein Sterblicher erblicken durfte. Denn die Items, die die Abenteurer auf täglicher Basis bei dir verscherbeln, sind nicht von dieser Welt. Antimaterie? Kein Problem, da in der Ecke liegen paar Dutzend. Körperteile bizarrer Gottheiten? Yop, im Fass drüben. Waffen, die die Welt vernichten könnten? In dem Abstellraum die Treppe runter. Und das sind noch die harmlosen Dinge, die die Abenteurer jeden Tag in industriellen Mengen bei dir verticken. Manchmal fragst du dich, wo sie diesen ganzen Krempel her haben. Wo kann man innerhalb einer Stunde über 700 Dämonenmittelfinger herbekommen? Doch du vertreibst den Gedanken wieder ganz schnell. Du willst es wirklich, wirklich nicht wissen.

Du bist der Trainer, dem keiner zuhört Du bist ein legendärer Kämpfer. Der Meister deines Handwerks, der seine Fähigkeiten jahrelang geschliffen und verfeinert hat. Dich in einem Kampf erleben zu können, ist für viele eine Ehre und ein Einblick, den sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Entsprechend hattest du beschlossen, deinen Lebensabend damit zu verbringen, deine Erfahrung an eine neue Generation von Kämpfern weiterzugeben. Deshalb wurdest du zum Trainer. Dein Wissen wird ihnen irgendwann aus einer schweren Situation helfen und sogar das Leben retten. Dachtest du. Blöd nur, dass diese ganzen Spieler nicht mal im Traum daran denken, dir zuzuhören. Pff, als ob sie für deine langen Erklärungen Zeit hätten. Skip, skip, skip und raus ins Abenteuer! Die Skill-Beschreibungen kann man sich auch später durchlesen. Vielleicht.

Du bist die Prinzessin, die ständig entführt wird Ein Leben, wie du es als NPC in einem MMORPG führen würdest, könnte man sich glatt auch in der realen Welt wünschen. Königlicher Palast, Luxus, Unbeschwertheit und eine Armee von Dienern, die dir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Wäre da nicht ein kleines Problem. Du bist die Prinzessin, die dauernd entführt wird. Dabei bist du eigentlich gar nicht sooo verpeilt oder besonders leichtsinnig. Meistens. Nur hast du eben das Pech die einzige und heiß geliebte Tochter des lokalen Königs zu sein. Und Daddy würde alles tun, um sein kleines Schätzchen heil und in einem Stück zurück zubekommen. Entsprechend kann man nach der Regelmäßigkeit deiner Entführungen mittlerweile die Uhr stellen. Und du bist auch ziemlich sicher, dass es irgendwo einen Terminkalender gibt, in dem sich deine Entführer eintragen müssen, um sich gegenseitig nicht in den Weg zu kommen. Wie rücksichtsvoll von ihnen.

Du bist der Handlanger des Oberbösen, der immer wieder entkommt Dein böses Lachen ist unvergleichlich und deine fiesen Pläne haben Eleganz, auch wenn sie selten klappen. Denn du bist der Handlanger des Oberbösewichts in MMORPGs, der immer entkommt. Dein mächtiges Plot-Armor schützt dich vor den Schwertern und der Magie der Spieler und sorgt dafür, dass sie dich nie erwischen können. Dabei bist du eigentlich gar nicht so mächtig. Du hast durch deine Rolle aber die Fähigkeit, den Spielern so dermaßen auf den virtuellen Sack zu gehen, dass es dich fast auf die gleiche Stufe mit dem Fetch-Quest-NPC bringt. Und das ist großartig. Und wenn dein genialer Plan von den Spielern mal wieder ruiniert wurde, ist es auch nicht so schlimm. Denn nächstes Mal wirst du es ihnen so richtig zeigen. Sie werden auf den Knien vor dir Kriechen und um Vergebung bitten. Muahahahahaha!

Du bist der NPC, der immer als erster abgemurkst wird So leid es uns auch tut, aber wir müssen dir mitteilen, dass deine Karriere als NPC in einem MMORPG doch sehr kurz ausfallen würde. Du bist nämlich der NPC, der jedes Mal als erster stirbt. Und es ist nicht mal deine Schuld! Du bist ein vorsichtiger NPC, gehst nie in die gefährlichen Gebiete und übst einen sicheren Beruf aus. Nur hast du leider so dermaßen viel Pech, dass es dich jedes Mal als ersten erwischt. Sei es bei einem magischen Unfall oder einem Raubüberfall mitten in der Stadt. Aber mach dir nichts aus. Dein Tod hat eine Bedeutung. Er ist normalerweise der Auslöser für größere Ereignisse, bei denen noch viel mehr andere NPCs sterben und dir im NPC-Jenseits Gesellschaft leisten werden. Also Kopf hoch, es ist nichts Persönliches.

Du bist der nervige Escort-NPC Es wird wahrscheinlich für immer ein Geheimnis bleiben, warum die Entwickler NPCs wie dich in ihre MMORPGs einbauen. Möglicherweise ist es naive Unwissenheit, wie sehr es den Spielern auf den Geist geht. Möglicherweise ist es reiner Sadismus. Aber so ist es nun Mal: Du bist ein Escort-NPC. Tag ein, Tag aus stehst du an deinem vorgesehenen Platz und wartest auf ahnungslose Spieler, die deine Escort-Quest annehmen. Die Aufgabe klingt simpel, die Belohnung ist verlockend. Doch die Spieler wissen nicht, dass du bei der ersten Gelegenheit direkt in die größte Gruppe von Gegner hüpfen wirst wie ein Olympiasieger beim Turmspringen. Und wenn sie es nach einem langen Kampf nicht schaffen, dich vor dem Tod zu bewahren, dürfen sie direkt wieder von vorne anfangen. Geil oder?