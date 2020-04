Welcher MMO-Bösewicht bist du?

Du bist der Lichkönig, der Herrscher über die Geißel Selbst Gamer, die mit WoW wenig am Hut haben, haben schon mal den Namen Lichkönig gehört. Ursprünglich erschaffen von dem Dämonenlord Kil’jaeden, um eine Armee von Untoten aufzustellen und Azeroth für die Brennende Legion zu erobern, verriet der Lich King seinen Schöpfer. Er manipulierte und verschmolz mit Arthas Menethil, dem Kronprinzen des menschlichen Königreichs Lordaeron, zu einem der mächtigsten Wesen in ganz Azeroth. Daraufhin attackierte er sowohl die Horde, als auch die Allianz direkt an und ging sogar so weit ihre Hauptstädte anzugreifen. Am Ende wurde er aber besiegt. Die eigentlich verfeindeten Fraktionen des Argentumkreuzzuges und der Ritter der Schwarzen Klinge schlossen sich zum Äschernen Verdikt zusammen und führten einen gemeinsamen Angriff auf den Hauptsitz des Lichkönigs, die Eiskronenzitadelle.

Du bist Oryx, der Gottkönig der Schar Oryx gehört sicherlich zu den bekanntesten Bösewichten aus Destiny. Dabei wissen nur wenige, dass er ursprünglich eigentlich eine Frau war. Geboren als Prinzessin Aurash lebte sie mit ihren beiden Schwestern am Hofe ihres Vaters, des Osmiumkönigs. Bis ihr Vater durch einen Verrat getötet wurde und die drei Schwestern flüchten mussten. Um zu überleben und Rache üben zu können, haben sie einen Pakt mit Wurmgöttern geschlossen. Dieser Pakt verwandelte Aurash und machte aus ihr einen Mann, den Gottkönig Aurix, der später Oryx genannt wird. Zusammen mit seinen Schwestern eroberte Orix sein Königreich zurück und begann seine Untertanen zu transformieren, indem sie ihnen ebenfalls Würmer einpflanzten. Das war die Geburtsstunde der grässlichen Schar. Am Ende wurde Oryx aber von mutigen Hütern besiegt, die sein Schiff infiltriert hatten.

Du bist Dominus Ghaul, der Anführer der Roten Legion Der erste Auftritt von Ghaul war genauso erschreckend wie effektiv. Obwohl die letzte menschliche Stadt in Destiny dauernd von feindlichen Alienrassen bedroht ist, war es Ghaul, der es geschafft hat sie einzunehmen und in Schutt und Asche zu legen. Er nutzt dafür nicht nur die rohe Kraft seiner Roten Legion, sondern auch sein taktisches Geschick, um die Vorhut zu täuschen. Ghaul war besessen davon, die Macht des Reisenden zu erhalten, weil er in seiner Arroganz und seinem Hochmut glaubte, der einzige zu sein, der dieser Macht würdig sei. Er verstand nicht, warum der Reisende seine Macht ausgerechnet den schwächlichen und erbärmlichen Menschen verliehen hatte. Doch genau diese schwächlichen Menschen waren am Ende Ghauls Untergang und er wurde von den Hütern besiegt.

Du bist Emet-Selch, der Architekt der Geschichte Obwohl Emet-Selch erst kürzlich in Final Fantasy XIV vorgestellt wurde, gehört er zweifellos zu den beliebtesten Bösewichten des MMORPGs. Er gehört zu der verfeindeten Gruppe der Ascians, deren Ziel es ist die 14 Welten von FFXIV zu einer einzigen zu verschmelzen. Um dieses Ziel zu erreichen geht der Intrigant und Pläneschmied Emet-Selch lieber verdeckt vor. Das Netz seiner Manipulationen erstreckt sich zwischen vielen Welten und durch Jahrhunderte hinweg, denn Ascians sind quasi unsterblich. Ganze Imperien hat er bereits erschaffen und ist für unzählige Tode verantwortlich. Am Ende scheitert sein Plan aber. Angeführt von unserem Spielercharakter sucht der Bund der Morgenröte Emet-Selch in seinem Versteck auf und setzt seinen Intrigen in einem finalen Kampf ein Ende.

Du bist Aaron Keener, der abtrünnige Agent „Vanguard“ Der berüchtigte Aaron Keener wird jedem Division-Spieler ein Begriff sein. Der ehemalige Agent war der Hauptantagonist der beiden Spiele, auch wenn seine Identität den Spielern lange Zeit unbekannt war. Keener gehörte zu der allerersten Welle der Agenten, die nach dem Virus-Ausbruch nach New York entsendet wurden. Doch mehrere Zwischenfälle in der Dark Zone, bei denen Zivilisten, seine Kameraden und auch er selbst von der Regierung im Stich gelassen wurden, verbitterten Keener. Er schwor Rache, versammelte eine Gruppe abtrünniger Agenten um sich, schnappte sich wichtige Daten über das Virus und verschwand. Im Verlauf der Geschichte von Division 2 schafft Keener es immer wieder den Agenten einen Schritt voraus zu sein und sogar bei der letzten Auseinandersetzung mit ihm in dem DLC „Warlords of New York“.

Du bist Molag Bal, der Fürst der Folter und Tyrannei Jedem Fan der Elder-Scrolls-Reihe wird Molag Bal ein Begriff sein, denn er ist eine bekannte Figur in der Geschichte der Reihe. Er ist der Herr über den Kalthafen, der ihm aber nicht genug ist. Immer wieder versucht er die Barriere zwischen seiner Welt und der Welt von Nirn zu schwächen, was dazu führen würde, dass Tamriel mit Kalthafen verschmelzen würde. Er tut das alles, aber nicht nur um sein Herrschaftsgebiet zu vergrößern, sondern auch um seinen gewaltigen Hunger nach Seelen zu stillen. Doch am Ende wurde ihm seine Gier nach Seelen zum Verhängnis, denn es ist eines der Wesen, denen er die Seele gestohlen hatte, das ihn am Ende erledigt. In einem finalen Kampf erhält der Spielercharakter seine Seele zurück, nachdem er Molag Bal in besiegt. Zumindest vorerst.

Du bist Giovanni, der Boss von Team Rocket Für viele von uns ist Giovanni einer der großen Bösewichte unserer Kindheit. Die kriminelle Organisation Team Rocket agiert auf der ganzen Welt und entwendet seltene und starke Pokémon ihren Besitzern. Sein Ziel ist es aber mit Hilfe dieser Pokémon endlich die Weltherrschaft zu erlangen und er scheut da auch vor keinen Mitteln zurück, egal wie kriminell sie sind. Es ist daher nur natürlich, dass Giovanni auch in Pokémon GO einen Auftritt hat. Der Boss von Team Rocket kann in dem Multiplayer-Spiel als Gegner erscheinen, auch wenn er gerne seine Handlanger vorschickt, um die Spieler zu täuschen. Wenn ihr ihn aber erwischt und besiegt, winken euch legendäre Crypto-Pokémon und Items.