WoW: Ihr habt gewonnen – Ihr müsst nie wieder nach Torghast

Ein kleiner Hotfix in World of Warcraft hat große Folgen. Niemand muss mehr nach Torghast. Ihr könnt Ressourcen nun anders kaufen.

Torghast in World of Warcraft ist einer der Inhalte, der die Spielerschaft spaltet. Manch einer liebt es, immer wieder in den Turm des Kerkermeisters vorzudringen und sich mit coolen Anima-Kräften durch die Gegnerhorden zu schnetzeln. Andere empfinden das als eintönig und sehen jeden Besuch schon als „einen zu oft“ an.

Richtig nervig ist das aber nur, wenn man nach Torghast muss, etwa um genug Seelenglut und Seelenasche zu sammeln, um ein neues Legendary zu craften. Das war bisher immer der Fall – jetzt ist das vorbei.

Was ist passiert? Die Fraktion der Erleuchteten in Zereth Mortis hat ein neues Item im Angebot, nämlich die „Bag of Explored Souls“ für 3.000 Kosmischen Flux. Die Tasche wurde per Hotfix hinzugefügt und kann ab sofort von allen Spielern gekauft werden, die mindestens einen wohlwollenden Ruf haben. Wer die Pakt-Kampagne bis zum aktuellen Zeitpunkt gespielt hat, sollte diese Ruf-Stufe ganz locker erreicht haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Tasche enthält 1650 Seelenglut und 5150 Seelenasche. Das ist genug, um ein Legendary komplett auf Rang 7 aufzuwerten oder ein neues auf Rang 7 herzustellen.

Da ihr kosmischen Flux auch aus vielen anderen Aktivitäten bekommt – wie Raids, Dungeons, Schätze und Quests in Zereth Mortis – müsst ihr nun nie wieder Torghast aufsuchen, wenn ihr darauf keine Lust habt.

Warum ist das jetzt wichtig? Seit wenigen Tagen ist in World of Warcraft das letzte Kapitel der Pakt-Kampagne verfügbar, das auch das Feature der Doppel-Legendarys freischaltet. Um das Feature in vollem Umfang nutzen zu können, ist es aber für jeden Charakter notwendig, genug Seelenasche und Seelenglut zu besitzen – was im Zweifelsfall wieder Besuche in Torghast bedeutet. Diese Notwendigkeit entfällt nun für alle, denen Torghast zum Hals raushängt.

Einige Spieler melden, dass die Tasche auf ihrem Realm noch nicht erhältlich ist – geduldet euch einfach ein paar Stunden, falls ihr sie noch nicht im Angebot finden solltet. Spätestens mit dem nächsten Neustart der Realms solltet ihr die Tasche sehen und kaufen können.

Findet ihr diese Lösung gut? Oder ist der Preis von 3.000 kosmischem Flux zu hoch? Werdet ihr weiter nach Torghast gehen?