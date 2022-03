WoW: Die 4. Saison ist ein Segen – Aber nicht, wenn ihr auf das neue Addon wartet

Die 4. Saison von Shadowlands ist ein gutes Zeichen für World of Warcraft – aber ein schlechtes für alle, die jetzt schon auf das neue Addon warten.

Recht überraschend mit dem Launch zum PTR von Patch 9.2.5 hat Blizzard ein neues Feature für World of Warcraft angekündigt. Es wird eine zusätzliche Saison geben, also eine „Shadowlands Season 4“. Die kommt zwar ohne neue Raids daher, bietet aber bessere Belohnungen in Dungeons, PvP und Raids. Aber das heißt leider auch:

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft ist noch weit, weit entfernt.

Was ist Shadowlands Season 4? Die 4. Saison von Shadowlands wird vermutlich mit Patch 9.2.5 starten – in 4 bis 5 Monaten, wenn die aktuelle Saison eine „übliche Dauer“ gelaufen ist. In der 4. Saison gibt es stärkere Beute, neue PvP-Belohnungen und auch alle Shadowlands-Raids werden überarbeitet, um in Saison 4 relevant zu sein. Gepaart mit einem Affix, der in Raids aktiv ist, sollen alte Bosse neue Herausforderungen bieten. Dazu gibt es auch wiederkehrende Dungeons wie Karazhan und Mechagon in der „M+“-Rotation.

Der Haken an dieser Sache: Dass Blizzard eine Season 4 ankündigt, zeichnet ein recht klares Bild, dass Shadowlands uns noch eine ganze Weile begleiten wird.

Viele Fans hofften, dass mit einer Ankündigung der nächsten Erweiterung im April vielleicht schon dieses Jahr der Patch 10.0 und damit der Release der 9. Erweiterung erfolgen würde. Doch von diesen Träumen sollte man sich schleunigst verabschieden.

„Dragon Isles“ könnte das neue Addon werden – in wenigen Tagen wissen wir es.

Denn wenn man es zeitlich durchrechnet, kann das einfach nicht aufgehen. Eine Saison dauert, in aller Regel, mindestens 6 Monate in World of Warcraft. Die aktuelle Saison 3 hat erst vor wenigen Wochen begonnen, sie wird also bestimmt bis Juli oder August andauern. Wenn dann die 4. Saison startet, wird auch die 6-7 Monate laufen – vielleicht sogar noch länger.

Der Release der neusten Erweiterung von World of Warcraft würde damit dann frühstens im März oder April 2023 anstehen – und das auch nur, wenn sich Blizzard an die durchschnittliche Dauer der Saisons hält und die Entwicklung des Addons in einem soliden Tempo vorangeht.

Immerhin: Blizzard zeigt mit dieser Aktion, dass sie eingesehen haben, dass die lange Content-Dürre zwischen dem letzten Patch und dem Release eines neuen Addons ein Problem darstellt. Das ist der perfekte Zeitpunkt für so ein Experiment. Wenn es gut bei der Community ankommt, kann man das in künftigen Erweiterungen wiederholen. Ist das Feedback eher negativ, dann nimmt man Änderungen vor oder verwirft die Idee komplett.

Dennoch sollten wir uns wohl damit abfinden, dass wir nach der Ankündigung im April noch eine ganze Weile warten müssen, bis wir selbst die ersten Schritte in Patch 10.0 auf den Live-Servern tun würde.

Aber wenn wir mal ehrlich sind: Für das nächste Addon soll Blizzard sich lieber alle Zeit der Welt lassen. Es kann dem Spiel und der Community nur guttun.