WoW: Doppelte Legendarys – So schaltet ihr sie frei, das sind die Regeln

In World of Warcraft werden die doppelten Legendarys freigeschaltet. Wir verraten, was ihr wissen müsst – und wie es funktioniert.

Mit dem Abschluss der Kampagne auf Zereth Mortis in dieser Woche, schalten Azeroths Helden ein neues Feature frei: Doppel-Legendarys. Doch wie funktioniert das Feature eigentlich genau? Welche legendären Items kann man kombinieren? Ist das Ganze accountweit?

Das wichtigste in Kürze:

Jeder Charakter kann zwei legendäre Items tragen.

Nur ein ganz bestimmtes Legendary kann das zweite sein.

Ihr bekommt einen legendären Gürtel am Ende der Quest geschenkt.

Ihr könnt den legendären Effekt auf andere Items als einen Gürtel bannen.

Wie schaltet man doppelte Legendarys frei?

Das geht im Grunde ganz einfach. Ihr müsst dafür lediglich die aktuelle Pakt-Kampagne von Patch 9.2 abschließen, bis zur letzten Mission „Ein Neuanfang“. Diese Questreihe belohnt euch am Ende mit einem legendären Gürtel, der automatisch als euer zweites Legendary fungiert.

Die Questreihe kann ab dem 23.03.2022 abgeschlossen werden – direkt nach den wöchentlichen Wartungsarbeiten.

Was kann der legendäre Gürtel? Das coole am legendären Gürtel und dem „Einigkeit“-Effekt ist, dass er immer zu eurem aktuellen Pakt passt. Wenn ihr also den Pakt wechselt, dann ändert auch der Gürtel seine Wirkung. So hat jede Klasse gleich mehrere potenzielle legendäre Effekte und der Pakt-Wechsel kann nach Belieben durchgeführt werden.

Ist die Freischaltung accountweit? Darauf gibt es ein klares „Jain“ als Antwort. Grundsätzlich ist die Freischaltung des Gürtels für jeden eurer Charaktere individuell. Die an den Gürtel gebundene Kraft „Einigkeit“ ist jedoch an den Ruf bei den Erleuchteten gebunden und kann dort accountweit freigeschaltet werden.

Wenn ihr bisher fleißig in Zereth Mortis gespielt und zumindest eure wöchentlichen Aufgaben erledigt habt, dann dürftet ihr bereits einen respektvollen Ruf bei den Erleuchteten haben oder zumindest kurz davor stehen.

Das ist auch wichtig, denn erst mit einem respektvollen Ruf schaltet ihr die legendäre Kraft „Einigkeit“ als accountweite, legendäre Kraft frei. Ihr könnt die „Einigkeit“-Kraft beim Rüstmeister der Erleuchteten in Zereth Mortis kaufen, sobald ihr respektvollen Ruf erlangt und die Kampagne abgeschlossen habt. Danach können auch eure Twinks von den Doppel-Legendarys profitieren – ohne jemals einen Fuß in Zereth Mortis gesetzt zu haben.

Sobald die Kampagne abgeschlossen ist, könnt ihr die legendäre Kraft kaufen – wenn ihr den Ruf habt.

Diese Twinks müssen dann natürlich ein legendäres Roh-Item verwenden, um daraus das Einigkeit-Legendary zu bauen.

Alternativ können sie ebenfalls die Questreihe auf Zereth Mortis abschließen und so ganz kostenlos den legendären Gürtel auf Itemlevel 262 abstauben.

Kann man alle Legendarys miteinander kombinieren? Nein, das ist nicht möglich. Ihr könnt zwar zwei legendäre Gegenstände tragen, seid aber lediglich auf ein „freies“ Legendary beschränkt. Das zweite muss unweigerlich immer „Einigkeit“ („Unity“) sein. Das andere Legendary könnt ihr aber frei wählen. Wer bereits ein legendäres Item hat, kann nun also einfach den Gürtel mit dem „Einigkeit“-Effekt des gewählten Paktes kombinieren.

Kann man den Gürtel aufwerten? Nein, das ist nicht möglich. Der Gürtel der Questbelohnung ist auf Stufe 262 beschränkt.

Allerdings könnt ihr einfach ein weiteres Legendary craften, um den Gürtel zu ersetzen. Das ist auch recht einfach möglich, denn die legendäre Kraft „Einigkeit“ kann auf sämtliche Rüstungsslots übertragen werden. Ihr könnt also frei wählen, welchen Slot ihr mit dem Einigkeit-Effekte belegen wollt.

Im besten Fall nehmt ihr dafür einen Slot, der nicht von eurem anderen Legendary oder einem potenziellen Tier-Set-Teil belegt wird. Bei vielen Klassen bieten sich hier vor allem Ringe an.

Freut ihr euch schon auf doppelte Legendary-Items? Oder ist das für euch noch weit entfernte Zukunftsmusik?