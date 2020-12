WoW: Shadowlands – So stellt ihr legendäre Gegenstände her

In World of Warcraft: Shadowlands könnt ihr jetzt legendäre Gegenstände bekommen. Wir verraten, wie das geht und was ihr beachten müsst.

Mit dem Beginn der zweiten WoW-Woche in Shadowlands wurden einige neue Features freigeschaltet. Das wichtigste dürfte für die meisten Spieler die Möglichkeit sein, sich nun mächtige, legendäre Gegenstände herstellen zu können. Wir erklären, wie ihr an die neuen „Legendarys“ rankommt und was ihr alles wissen müsst, um mit ihnen glücklich zu werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Legendäre Gegenstände kann jeder Charakter bekommen

Ihr benötigt Seelenasche aus Torghast

Handwerksberufe stellen die Basis-Items her

Legendäre Gegenstände haben vier Ränge, die ihr aufwerten könnt

Ihr könnt immer nur einen legendären Gegenstand gleichzeitig tragen

Legendäre Gegenstände sind ziemlich kostspielig

Die legendären Items werden ein wichtiger Aspekt von Shadowlands.

Wie kann man legendäre Gegenstände herstellen?

Die wertvollen orange-farbenen Items können in WoW: Shadowlands von jedem Spieler hergestellt werden, der auf Stufe 60 angekommen ist und sich für einen Pakt entschieden hat. Innerhalb der ersten Missionen der Pakt-Kampagne schaltet ihr den Runenmetz in Torghast frei. Das geschieht, kurz nachdem ihr Baine aus Torghast befreit habt, also nach euren ersten Ausflügen in den Turm.

Der Runenmetz hat einige weitere Missionen für euch und muss erst ein Stückchen seiner Freiheit erlangen, damit er euch behilflich ist. Die Quests sind linear und benötigen keinerlei Erklärung – folgt einfach den Anweisungen, bis ihr letztlich den Runenmetz freischaltet. Eine der letzten Quests möchte von euch, dass ihr 1.250 Seelenasche sammelt.

Die Kammer des Runenmetz‘ schaltet ihr im Verlauf der Story frei.

Was braucht es für die Herstellung von legendären Gegenständen?

Damit ihr legendäre Gegenstände herstellen könnt, werden mehrere Materialien benötigt. Das sind:

Seelenasche

Eine Erinnerung des Runenmetz (die legendäre Kraft)

Ein Basis-Item von einem Handwerksberuf

Zwei Schriften mit Sekundärwerten (vom Inschriftenkundler)

So sieht das Menü aus, wenn ihr alle Items besitzt.

Wo bekommt man die Gegenstände?

Die verschiedenen, benötigten Gegenstände bekommt ihr aus unterschiedlichen Aktivitäten im Spiel. Das sind:

So bekommt ihr Seelenasche: Seelenasche bekommt ihr jede Woche aus Torghast. Wenn ihr die verschiedenen Korridore abschließt, gibt es am Ende Seelenasche als Belohnung. Beachtet, dass ihr die Seelenasche pro Woche und Ebene nur einmal bekommen könnt. Auch wichtig zu wissen ist, dass ihr nicht jede Ebene einzeln erledigen müsst. Wenn ihr etwa die Ebene 3 eines bestimmten Abschnittes abschließt, dann bekommt ihr auch die Belohnungen für die Ebenen 1 und 2, solltet ihr sie in dieser Woche noch nicht erhalten haben. Es genügt also, jeweils die höchste Ebene (und damit die höchste Schwierigkeit) pro Woche abzuschließen.

Seelenasche verdient ihr in Torghast. Die höheren Ebenen geben mehr Asche und die Belohnungen der niedrigeren Ebenen gleich dazu!

Zusätzlich dazu gibt es in seltenen Fällen ein wenig Seelenasche (ca. 100) aus den Abenteuern, auf die ihr eure Anhänger im Pakt-Sanktum schicken könnt. Ein paar wenige Story-Quests geben ebenfalls kleine Mengen Seelenasche.

Die erhältliche Menge an Seelenasche pro Woche ist also stark limitiert. Ihr solltet Torghast jede Woche besuchen – zumindest, bis ihr alle Wunsch-Legendarys hergestellt habt.

Erinnerungen des Runenmetz: Die Erinnerungen sind die legendären Kräfte, also die Spezialeffekte. Diese bekommt ihr aus unterschiedlichen Aktivitäten. Das können Rufbelohnungen sein, aber auch Dungeonbosse, Belohnungen aus dem PvP oder Welt-Events wie der Zorn des Kerkermeisters. Im Abenteuer-Führer könnt ihr an jeder legendären Kraft schon im Vorfeld sehen, wo ihr diese spezielle Kraft bekommt.

Sobald ihr eine Kraft im Inventar habt, müsst ihr sie in der Nähe des Kerkermeisters „benutzen“, damit diese Erinnerung seiner (und damit eurer) Sammlung hinzugefügt wird.

Alle legendären Kräfte könnt ihr im Abenteuerführer bereits einsehen – mit ihrer Quelle.

Basis-Item aus Handwerksberufen: Die Basis-Items könnt ihr von anderen Spielern bekommen oder selbst herstellen, wenn ihr einen entsprechenden Handwerksberuf habt.

Schneider erstellen Stoff-Rüstung

Lederverarbeiter erstellen Leder- und Kettenrüstung

Schmiede bauen Platten-Rüstung

Juweliere bauen Ringe und Halsketten

Die Basis-Items sind recht kostspielig und benötigen das Zusammenwirken von mehreren Handwerksberufen. So brauchen Schneider etwa auch Stoffe, die zuvor von Spielern mit der Verzauberkunst veredelt wurden, während Schmiede transmutierte Metalle von Alchemisten benötigen.

Einen Basis-Gegenstand herzustellen, ist also ein größeres Unterfangen, das die Anstrengungen mehrerer Spieler (oder einen Besuch im Auktionshaus) benötigt.

Ihr braucht Materialien mehrere Berufe. Schneider brauchen Hilfe vom Verzauberer.

Schriften mit Sekundärwerten: Diese Gegenstände bekommt ihr vom Inschriftenkundler und sind vergleichsweise günstig. Damit könnt ihr bestimmten, welche Sekundärwerte auf eurem legendären Gegenstand sein sollen. Ihr könnt zwei Attribute wählen, also etwa Tempo, kritische Trefferwertung, Vielseitigkeit oder Meisterschaft.

Was hat es mit den Rängen auf sich?

Legendäre Gegenstände kommen in Shadowlands in vier verschiedenen Rängen, die sich vor allem im Itemlevel (Gegenstandsstufe) unterscheiden. Die Stärke der jeweiligen legendären Kraft ändert sich nicht. Das Itemlevel entscheidet nur darüber, wie stark die Primär- und Sekundärattribute auf dem legendären Gegenstand ausgeprägt sind. Damit das legendäre Item auch immer „optimal“ ist, sollte man es also regelmäßig aufwerten, damit es nicht hinter normaler Ausrüstung zurückfällt.

Ihr habt die Wahl, ob ihr einen Gegenstand sofort auf einem höheren Rang herstellt oder niedriger einsteigt und dafür geringere Kosten zahlt.

Die Kosten der Seelenasche ändern sich dabei nicht. Es macht keinen Unterschied, ob ihr ein legendäres Item auf Rang 1 herstellt und danach Stück für Stück aufwertet oder direkt auf Rang 4 baut. Beim Aufwerten müsst ihr immer nur die notwendige Differenz an Seelenasche bezahlen, wie diese Tabelle zeigt:

Rang Kosten Seelenasche Itemlevel Seelenasche Aufwertung 1 1.250 190 – 2 2.000 210 750 3 3.200 225 1.200 4 5.150 235 1.950

Allerdings: Beim Aufwerten benötigt ihr jedes Mal ein neues Basis-Item vom Handwerk! Die Goldkosten sind also beim Aufwerten teurer.

Vorsicht beim Kauf der Basis-Items

Bevor ihr euch ein Basis-Item von einem Handwerker eures Vertrauens (oder dem Auktionshaus) zulegt, solltet ihr allerdings noch eine weitere Kleinigkeit prüfen.

Jede legendäre Fähigkeit kann nämlich nur auf bestimmte Rüstungsplätze angebracht werden. So kann das „Schattenflammenprisma“ des Schattenpriesters etwa nur auf die Rüstungsslots für den Kopf oder die Hände angebracht werden.

Achtet darauf, welche Kraft in welchen Slot kann.

Solche Einschränkungen haben fast alle legendären Kräfte. Die könnt ihr aber bereits im Vorfeld im Abenteuerführer sehen. Überlegt euch also genau, welche legendäre Kraft ihr haben wollt und kauft euch dann ein Rüstungsstück, das zur gewählten Kraft passt.

Sollte man auf ranghöhere Legendarys sparen?

Das muss wohl jeder für sich entscheiden. Es ist eine Sache der Abwägung, ob man direkt zum Start ein legendäres Item auf Stufe 1 herstellen möchte oder ein paar Wochen später dann einen Gegenstand der Stufe 2, 3 oder gar 4 herstellt.

Ein Gegenstand der Stufe 4 ist natürlich mächtiger als ein Gegenstand der Stufe 1-3, da er mehr Attribute bringt. Allerdings müsst ihr dann im Zweifelsfall länger auf eure legendären Kräfte warten und hinkt in den kommenden Wochen ein wenig zurück.

Den maximalen Nutzen für minimale Kosten gibt es in jedem Fall, wenn man sich ein wenig geduldet und direkt ein Legendary auf Stufe 4 herstellt. Denn in dem Fall muss man nur ein einziges Mal ein Basis-Item kaufen und dieses anschließend zu einem Legendary umformen. Wer auf Stufe 1 beginnt, muss sei legendäres Ausrüstungsteil hingegen mit einem Basis-Item auf Stufe 2, 3 und 4 der Reihe nach aufwerten, was ordentlich ins Gold gehen kann. Die Kosten an Seelenasche sind jedoch identisch.

Damit ihr in oranger Farbe erstrahlt, müsst ihr viel leisten.

Sollte man mehrere legendäre Gegenstände herstellen?

Das kommt ganz darauf an, was für Inhalte ihr spielt.

Euer Charakter kann zwar immer nur einen einzigen legendären Gegenstand tragen, aber ihr könnt mehrere davon im Inventar behalten und durchwechseln. Das kann lohnenswert sein, wenn ihr etwa unterschiedliche Rollen spielt (wie Tank, Heiler oder DD). Ebenfalls gibt es ein paar legendäre Gegenstände, die in besonderen Situationen nützlicher sind, wie etwa in Torghast oder im PvP.

Beachtet jedoch, dass ihr dann auch passende Gegenstände im Inventar habt, um Ersatzrüstung zu tragen. Denn wenn ihr anstelle eures legendären Helmes plötzlich legendäre Armschienen tragt, benötigt ihr natürlich einen „normalen“ Helm, um auf dem Rüstungsslot nicht nackt zu sein.

Was sollte man als Handwerker beachten?

Wenn ihr selbst Schneider, Lederverarbeiter, Schmied oder Juwelenschleifer seid, dann klingt es natürlich nach verlockenden Gewinnaussichten. Immerhin brauchen alle Spieler legendäre Gegenstände und damit kann man ordentlich Gold machen.

Während alle Handwerker zwar die Basis-Gegenstände auf Rang 1 herstellen können, ist das für die höheren Stufen nicht mehr der Fall und das hat einen ziemlich teuren Grund.

Wollt ihr etwa das Basis-Item für Schultern auf Rang 2 herstellen, müsst ihr zuvor satte 15 mal das Basis-Item auf Rang 1 herstellen. Für Rang 3 wiederum müsst ihr 15 mal das Item auf Rang 2 herstellen.

Die Kosten, die dafür anfallen, können in den mehrstelligen Millionenbereich gehen.

Legendarys gehen gut ins Gold – da muss man viel für zahlen!

Es lohnt sich also, sich mit der Gilde abzusprechen und auf einzelne Rüstungsslots zu spezialisieren. So dass etwa ein Schneider ein Experte für Stoff-Schultern ist, während ein anderer sich auf Umhänge fokussiert.

In jedem Fall ist eine Gilde, die mit Materialien versorgen kann, quasi Pflicht, wenn man nicht Millionen ausgeben möchte. Soziales Spiel wird hier also gefördert.

Habt ihr noch weitere Fragen zu den legendären Gegenständen in WoW: Shadowlands? Arbeitet ihr bereits an eurem ersten Legendary?