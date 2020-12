World of Warcraft: Shadowlands bringt die mächtigsten Gegenstände im Spiel zurück: Legendarys. Diese müsst ihr euch aber erst einmal herstellen und die Wahl will gut überlegt sein. MeinMMO verrät euch, welches Legendary sich für welche Klasse am besten eignet.

Was sind Legendarys? Legendäre Ausrüstungs-Gegenstände haben besondere Eigenschaften, die eure Fähigkeiten verbessern oder sogar eure Spielweise verändern können. Legendarys sind die stärksten Items im Spiel.

In Legion musstet ihr noch auf den Zufall hoffen, um das richtige Legendary für eure Spezialisierung zu erhalten. In Shadowlands stellt ihr sie ganz einfach her mit den Eigenschaften, die ihr haben wollt.

Der Herstellungs-Prozess ist jedoch sehr aufwendig und die Upgrades der Legendarys dauert noch länger. Die Wahl des richtigen Gegenstands für den Anfang ist also recht wichtig.

Wir haben uns bei den Experten von wowhead, Icy Veins und in den einzelnen Discords der Klassen umgeschaut und für euch eine Liste mit den besten Legendarys für jede Klasse und jede Spezialisierung zusammengestellt inklusive der Fundorte, an denen ihr die Fähigkeit findet.

Die verschiedenen Effekte und deren Fundorte könnt ihr euch auch im Abenteuerführer anzeigen lassen.

Sollte ich jetzt schon loslegen? Viele Profis empfehlen, mit der Herstellung zu warten, bis der Raid Schloss Nathria und die erste Mythisch-Saison am 9. Dezember beginnen.

So werdet ihr nicht von Buffs oder Nerfs überrascht. Ihr könnt die Liste aber schon nutzen, um euch vorzubereiten und gegebenenfalls Materialien bereitzulegen. Wer auf dem DPS-Ranking von Shadowlands auf den oberen Plätzen stehen will, braucht aber das richtige Legendary.

Unsere Vorschläge sind dabei Richtlinien für die Gegenstände, die in den meisten Umgebungen die stärkste Performance zeigen. Wenn sie eurem Spielstil nicht entsprechen, kann es sich unter Umständen lohnen, ein „schwächeres“ Legendary zu wählen, mit dem ihr besser zurechtkommt.

Die besten Legendarys für Dämonenjäger

Dämonenjäger haben es in Shadowlands mit ihren legendären Gegenständen recht leicht. Sie benötigen für ihre beiden Spezialisierungen nur jeweils einen legendären Gegenstand, der für die meisten Aktivitäten im Spiel funktioniert.

Rachsucht

Name: Razelikhs Entweihung

Effekt: „Seelenspalter“ verringert die Abklingzeit eines zufälligen Zeichens um 8 Sekunden.

Ausrüstungs-Platz: Beine, Handgelenk

Fundort: Xav der Unbesiegte (Theater der Schmerzen)

Alternative: Feurige Seele als defensivere Option

Verwüstung

Name: Kollektive Qual

Effekt: Beim Einsatz von „Dämonische Verwüstung“ wird ein Verbündeter Verwüstungsdämonenjäger herbeigerufen, der „Augenstrahl“ einsetzt.

Ausrüstungs-Platz: Handgelenk, Rücken

Fundort: Generäle der Steinlegion (Schloss Nathria)

Alternative: Chaostheorie für Schaden auf einzelne Ziele

Die besten Legendarys für Druiden

Mit ihren vier Spezialisierungen haben Druiden etwas mehr zu farmen, wenn ihr für jeden Spec das Top-Legendary haben möchtet. Die Gestaltwandler haben aber den großen Vorteil, dass sie mit dem Effekt „Kreislauf aus Leben und Tod“ eine starke Alternative haben, die für alle Spezialisierungen funktioniert und die nur ein Mal gefunden werden muss.

Gleichgewicht

Name: Gleichgewicht aller Dinge

Effekt: Wenn „Finsternis“ aktiv wird, wird eure kritische Trefferchance mit Arkan- oder Naturzaubern um 50% erhöht. Dieser Effekt nimmt jede Sekunde um 10% ab.

Ausrüstungs-Platz: Beine, Füße

Fundort: Skoldushalle, Ebene 3 oder höher (Torghast)

Alternativen: Urzeitlicher Arkanpulsar oder Kreislauf aus Leben und Tod für Mythic+

Wächter

Name: Wille der natürlichen Ordnung

Effekt: „Baumrinde“ verringert den Schaden um zusätzliche 10%. Wenn ihr euch in Bärengestalt befindet, wenn der Effekt beginnt oder endet, erhaltet ihr „Eisenfell“ und „Rasende Regeneration“.

Ausrüstungs-Platz: Kopf, Hände

Fundort: Jäger Altimor (Schloss Nathria)

Alternativen: Andenken an Ursocs Wut für größere Gegnergruppen

Wiederherstellung

Name: Vision des unendlichen Wachstums

Effekt: Heilung von „Verjüngung“ hat eine Chance von 2,5%, dass ein weiteres Ziel in der Nähe mit „Verjüngung“ belebt wird

Ausrüstungs-Platz: Kopf, Füße

Fundort: Frakturkammern, Ebene 3 oder höher (Torghast)

Alternativen: Die Lektion des Dunklen Titanen für mehr Schaden oder Kreislauf aus Leben und Tod für Mythic+ und Torghast.

Wildheit

Name: Gelüste des Eliteraubtiers

Effekt: Der Schaden von „Zerfetzen“ hat eine Chance von 4%, dass euer nächster Einsatz von „Wilder Biss“ kostenlos wird und den maximalen Schaden verursacht.

Ausrüstungs-Platz: Schulter, Taille

Fundort: Die oberen Ebenen, Ebene 3 oder höher (Torghast)

Alternative: Kreislauf aus Leben und Tod für Mythic+

Die besten Legendarys für Hexenmeister

Hexenmeister haben bei den legendären Gegenständen den Nachteil, dass sie sich stark auf bestimmte Situationen spezialisieren müssen. Viele Legendarys sind nur in bestimmten Bereichen wirklich stark, in anderen eher schwach. Wie Druiden auch, haben sie mit dem „Relikt der dämonischen Synergie“ aber eine Option, die in allen Situationen recht gut funktioniert.

Dämonologie

Name: Relikt der dämonischen Synergie

Effekt: Wenn ihr oder euer Primärdämon Schaden verursacht, besteht eine Chance, dass der jeweils andere 15 Sekunden lang eine Schadenserhöhung von 10% erhält.

Ausrüstungs-Platz: Kopf, Schultern

Fundort: Generäle der Steinlegion (Schloss Nathria)

Alternativen: Brennender Kern der Spinnenbedrohung, Implosives Potenzial oder Mächte des gehörnten Alptraums; die Nützlichkeit kann hier je nach Situation schwanken

Gebrechen

Name: Relikt der dämonischen Synergie

Effekt: Wenn ihr oder euer Primärdämon Schaden verursacht, besteht eine Chance, dass der jeweils andere 15 Sekunden lang eine Schadenserhöhung von 10% erhält.

Ausrüstungs-Platz: Kopf, Schultern

Fundort: Generäle der Steinlegion (Schloss Nathria)

Alternative: Ewige Agonie von Azj‘Aqir für Mythic+

Zerstörung

Name: Glut der diabolischen Gewandung

Effekt: „Verbrennen“ erzeugt 100% zusätzliche Seelensplitterfragmente

Ausrüstungs-Platz: Brust, Rücken

Fundort: Kul‘tharok (Theater der Schmerzen)

Alternative: Relikt der dämonischen Synergie für allgemeine Anwendung

Die besten Legendarys für Jäger

Jäger haben zwar keinen legendären Effekt, der für alle drei Spezialisierungen funktioniert, dafür sind ihre besten Effekte jeweils für alle Situationen bestens geeignet. Es gibt zwar Alternativen, aber grundsätzlich könnt ihr mit einem Effekt in eurer Spezialisierung alle Inhalte problemlos spielen. Das spart viel Zeit beim Farmen der Materialien.

Tierherrschaft

Name: Seelenschmiedeglut

Effekt: Wenn ihr ein Leuchtfeuer in eure Teerfalle schießt, gehen bis zu 5 Gegner in der Teerflamme in Flammen auf und erleiden im Verlauf von 12 Sekunden Feuerschaden.

Ausrüstungs-Platz: Kopf, Schulter

Fundort: Ingra Maloch (Die Nebel von Tirna Scithe)

Alternative: Durchbohrende Fänge des Rylakjägers für Gruppen und Mythic+

Treffsicherheit

Name: Täuschung des Schlangenpirschers

Effekt: „Gezielter Schuss“ verschießt zusätzlich „Schlangengift“ auf das Primärziel

Ausrüstungs-Platz: Schulter, Finger

Fundort: Domina Giftklinge (Seuchensturz)

Alternative: Schnellende Schüsse, wenn ihr Kyrianer als Pakt gewählt habt

Überleben

Name: Seelenschmiedeglut

Effekt: Wenn ihr ein Leuchtfeuer in eure Teerfalle schießt, gehen bis zu 5 Gegner in der Teerflamme in Flammen auf und erleiden im Verlauf von 12 Sekunden Feuerschaden.

Ausrüstungs-Platz: Kopf, Schulter

Fundort: Ingra Maloch (Die Nebel von Tirna Scithe)

Alternativen: Verwirrende Stöße des Rylakjägers für mehr Einzelziel-Schaden oder Lauffeuerstreubombe für Mythic+

WoW Shadowlands: Pakt-Guide für Jäger – Der beste Pakt & wie ihr ihn nutzt

Die besten Legendarys für Krieger

Ähnlich wie Jäger können Krieger in ihrer Spezialisierung mit einem Effekt sämtliche Inhalte bestreiten, ohne ständig wechseln zu müssen. Es gibt lediglich einige Optionen, die für bestimmte Situationen besser geeignet sein können oder besser zu eurem Spielstil passen.

Furor

Name: Urteilsspruch der Richterin

Effekt: Beim Verursachen von Schaden besteht eine hohe Chance, dass eine Explosion spiritueller Energie freigesetzt wird, die Schattenschaden verursacht. Wenn sich ein weiterer mit „Urteilsspruch der Richterin“ belegter Verbündeter innerhalb von 5 bis 20 Metern von euch befindet, springt die Explosion auch auf diesen über und fügt dabei Gegnern in ihrer Bahn Schattenschaden zu.

Ausrüstungs-Platz: Handgelenke, Hände, Finger

Fundort: Respektvoll bei den Aufgestiegenen

Alternative: Todesmacher

Schutz

Name: Der Wall

Effekt: „Schildschlag“ erzeugt 5 zusätzliche Wut und verringert die verbleibende Abklingzeit von „Schildwall“ um 5 Sekunden.

Ausrüstungs-Platz: Schulter, Rücken

Fundort: Hungernder Zerstörer (Schloss Nathria)

Alternative: Donnerlord für Mythic+

Waffen

Name: Signet der Gequälten Könige

Effekt: Das Aktivieren von Klingensturm, „Tollkühnheit“ oder „Avatar“ setzt zufällig eine der beiden anderen Fähigkeiten mit verringerter Effektivität ein.

Ausrüstungs-Platz: Handgelenk, Finger

Fundort: Generäle der Steinlegion (Schloss Nathria)

Alternative: Urteilsspruch der Richterin

Die besten Legendarys für Magier

Die legendären Gegenstände der Magier bieten allesamt interessante Möglichkeiten, um die Fähigkeiten eurer Spezialisierung zu erweitern. Sie sind zudem recht leicht zu bekommen, insofern gerade die richtigen Flügel von Torghast aktiv sind.

Arkan

Name: Temporale Krümmung

Effekt: Während „Temporale Verzerrung“ oder ein ähnlicher Effekt bei euch aktiv ist, könnt ihr „Zeitkrümmung“ einsetzen und erhaltet so 40 Sekunden lang 30% Tempo.

Ausrüstungs-Platz: Brust, Finger

Fundort: Die Oberen Ebenen, Ebene 3 oder höher (Torghast)

Alternative: Arkanes Bombardement für Mythic+

Feuer

Name: Feuersturm

Effekt: Wenn „Kampfeshitze“ aktiviert wird, besteht eine geringe Chance, dass sämtliche Einsätze von „Pyroschlag“ und „Flammenstoß“ 4 Sekunden lang Spontanzauber werden und garantiert einen kritischen Treffer erzielen.

Ausrüstungs-Platz: Schulter, Finger

Fundort: Der Oberste Kämmerer (Hallen der Sühne)

Alternativen: Temporale Krümmung, wenn ihr den Nachtfae angehört

Frost

Name: Rutschiges Eis

Effekt: Während „Eisige Adern“ aktiv ist, verringert jeder von euch eingesetzte „Frostblitz“ die Zauberzeit von „Frostblitz“ um 2% und erhöht den Schaden der Fähigkeit um 2%. Bis zu 10-mal stapelbar.

Ausrüstungs-Platz: Taille, Beine

Fundort: Mort‘regar, Ebene 3 oder höher (Torghast)

Alternative: Gletscherfragmente für größere Gegnergruppen und Mythic+

Die besten Legendarys für Mönche

Mönche können jede Rolle in World of Warcraft übernehmen. Anders als Druiden teilen sie sich aber keine Effekte unter den Spezialisierungen, die für alle stark sind. Wer hier für alle Situationen gerüstet sein will, wird viel farmen müssen.

Braumeister

Name: Versengte Leidenschaften

Effekt: Euer „Feuerodem“ hüllt euer rechtes Bein für 8 Sekunden in Flammen, sodass euer „Blackout-Tritt“ und „Wirbelnder Kranichtritt“ zusätzlich 100% Schaden als Feuerschaden verursachen und die Dauer eures Effekts „Feuerodem“ beim Ziel zurücksetzen.

Ausrüstungs-Platz: Füße, Rücken

Fundort: Kaltherzinterstitia, Ebene 3 oder höher (Torghast)

Alternative: Sturmbräus letztes Fass für Gruppen und Mythic+

Nebelwirker

Name: Träne des Morgens

Effekt: Wenn ihr „Beleben“ oder „Einhüllender Nebel“ bei einem mit „Erneuernder Nebel“ Ziel belegten einsetzt, besteht eine Chance von 10%, „Erneuernder Nebel“ auf ein weiteres Ziel anzuwenden. Eure bei mit „Erneuernder Nebel“ belegten Ziele durch „Beleben“ hervorgerufene Heilung ist um 20% erhöht und euer „Einhüllender Nebel“ heilt diese Ziele zusätzlich um 20% seiner hervorgerufenen Heilung.

Ausrüstungs-Platz: Kopf, Taille

Fundort: Schlickfaust (Schloss Nathria)

Alternative: Uralte Lehren des Klosters

Windläufer

Name: Freude des Beschwörers

Effekt: Nachdem ihr euren Erhabenen beschworen habt, erhaltet ihr für 20 Sekunden 33% Tempo.

Ausrüstungs-Platz: Kopf, Schulter

Fundort: Generäle der Steinlegion (Schloss Nathria)

Alternative: Jadezündung für Kämpfe mit vielen Zielen

Die besten Legendarys für Paladine

Ähnlich wie Mönche müssen Paladine recht viel Arbeit in ihre Klasse stecken, wenn sie in allen Bereichen gut sein möchten. Mit „Unnachgiebiger Inquisitor“ haben sie jedoch eine allgemeine Option, die zumindest nicht allzu weit hinter den besten Legendarys für jede Spezialisierung zurückfällt.

Heilig

Name: Schockbarriere

Effekt: „Heiliger Schock“ schützt das Ziel für 18 Sekunden mit einem Schild aus heiligem Licht. Der Schild absorbiert alle 6 Sekunden Schaden in Höhe von 20% des Heiligen Schocks. Kann bis zu 5 Ziele schützen.

Ausrüstungs-Platz: Beine, Füße

Fundort: Kaltherzinterstitia, Ebene 3 oder höher (Torghast)

Alternativen: Infloreszenz des Sonnenbrunnens für Schlachtzüge oder Unnachgiebiger Inquisitor für mehr Schaden

Schutz

Name: Graviertes Siegel des heiligen Rächers

Effekt: Eier „Schild des Rächers“ hat eine Chance von 35%, dass seine Abklingzeit nach dem Einsatz sofort abgeschlossen wird

Ausrüstungs-Platz: Kopf, Taille

Fundort: Frakturkammern, Ebene 3 oder höher (Torghast)

Alternative: Unnachgiebiger Inquisitor für Schlachtzüge

Vergeltung

Name: Sturm des Lichtbringers

Effekt: „Göttlicher Sturm“ projiziert eine zusätzliche Lichtwelle vorwärts, die allen Gegnern 20 Meter vor euch 20% des Schadens von „Göttlicher Sturm“ zufügt.

Ausrüstungs-Platz: Taille, Beine

Fundort: Oryphrion (Spitzen des Aufstiegs)

Alternativen: Der wahnsinnige Paragon für reinen Einzelziel-Schaden oder Unnachgiebiger Inquisitor

Die besten Legendarys für Priester

Obwohl Priester gleich zwei Heilungs-Spezialisierungen haben, teilen auch sie sich keine legendären Gegenstände, die für mehrere Spezialisierungen nützlich sind. Dafür können sie aus ihren jeweiligen besten Legendarys ordentlich Macht ziehen.

Disziplin

Name: Der Bußfertige

Effekt: „Machtwort: Glanz“ hat eine Chance von 60%, euren nächsten Einsatz von „Sühne“ kostenlos zu machen und ihn 3 zusätzliche Geschosse verschießen zu lassen.

Ausrüstungs-Platz: Füße, Rücken

Fundort: Die Seelenschmieden, Ebene 3 oder höher (Torghast)

Alternative: Klarheit der Gedanken für Schlachtzüge

Heilig

Name: Harmonischer Apparat

Effekt: „Kreis der Heilung“ verringert die Abklingzeit von „Segenswort: Heiligung“, „Gebet der Besserung“ verringert die Abklingzeit von „Segenswort: Epiphanie“ und „Heiliges Feuer“ verringert die Abklingzeit von „Segenswort: Züchtigung“ um 4 Sekunden.

Ausrüstungs-Platz: Schulter, Finger

Fundort: Graf Denathrius (Schloss Nathria)

Alternativen: Echo von Eonar für Mythic+ oder X‘anshi, Rückkehr von Erzbischof Benedictus

Schatten

Name: Ewige Anrufung der Leere

Effekt: „Gedankenschinden“ und „Gedankenexplosion“ haben eine Chance, ein Leerententakel oder einen Leerenpeitscher zu erschaffen, der/das 15 Sekunden lang auf euer Ziel kanalisiert und dabei alle 09 Sekunden 3 Wahnsinn erzeugt.

Ausrüstungs-Platz: Handgelenk, Hände

Fundort: Der Rat des Blutes (Schloss Nathria)

Alternative: Talbadars Strategie, wenn ihr den Nachtfae angehört

Die besten Legendarys für Schamanen

Schamanen müssen zwar für jede Spezialisierung einen neuen Effekt farmen, bekommen diese dafür relativ leicht. Lediglich Elementar-Schamanen haben mit ihrem besten Legendary etwas Pech, da dieses von einem Weltboss fallengelassen wird.

Elementar

Name: Lavarückstrom des Windsprechers

Effekt: Wenn ihr „Erdschock“ einsetzt, erhaltet ihr „Lavawoge“ und der Schaden eures nächsten Einsatzes von „Lavaeruption“ wird um 20% erhöht.

Ausrüstungs-Platz: Füße, Rücken

Fundort: Valinor, das Licht der Äonen (Weltboss)

Alternative: Echos der großen Zerschlagung für mehrere Ziele und Mythic+

Verstärkung

Name: Schicksalswinde

Effekt: Wenn ihr euer Totem des Windzorns aufstellt, besteht eine Chance von 100%, dass ihr „Waffe des Windzorns“ erhaltet und der Schaden von „Waffe des Windzorns“ um 25% erhöht wird. Hält 12 Sekunden lang an und kann nur einmal jede Minute auftreten.

Ausrüstungs-Platz: Kopf, Taille

Fundort: Devos, Paragon des Zweifels (Spitzen des Aufstiegs)

Wiederherstellung

Name: Urzeitlicher Flutenkern

Effekt: Alle 4 Einsätze von „Springflut“ wird „Springflut“ einem zusätzlichen verbündeten Ziel in der Nähe des Ziels der Fähigkeit gewirkt.

Ausrüstungs-Platz: Kopf, Hände

Fundort: Die Seelenschmieden, Ebene 3 oder höher (Torghast)

Alternative: Gezeitentotem des Geistwandlers oder Ketten der Verheerung für Mythic+

Die besten Legendarys für Schurken

Schurken können mit ihren Legendarys so richtig viel Schaden raushauen und haben mit dem Mal des Meisterassassinen sogar eine Option für alle drei Spezialisierungen. Spieler von Legion dürften den Effekt bereits kennen.

Gesetzlosigkeit

Name: Schnelligkeit

Effekt: „Adrenalinrausch“ erhöht euren Schaden um 8% und während „Zerhäckseln“ aktiv ist, habt ihr eine Chance, 3 Sekunden lang den Effekt „Adrenalinrausch“ zu erhalten.

Ausrüstungs-Platz: Schulter, Finger

Fundort: Ventunax (Spitzen des Aufstiegs)

Alternative: Mal des Meisterassassinen, wenn ihr in kurzer Zeit viel Schaden machen sollt

Meucheln

Name: Insigne von Zoldyck

Effekt: Eure Gifte und Blutungseffekte fügen Zielen mit weniger als 30% Gesundheit 30% mehr Schaden zu.

Ausrüstungs-Platz: Beine, Füße

Fundort: Kaltherzinterstitia, Ebene 3 oder höher (Torghast)

Alternativen: Bestechender Halunke oder Mal des Meisterassassinen

Täuschung

Name: Endgültigkeit

Effekt: „Ausweiden“, „Blutung“ und „Schwarzpulver“ erhöhen den Schaden eures nächsten Einsatzes dieses Finishing-Moves um 25%.

Ausrüstungs-Platz: Brust, Rücken

Fundort: Graf Denathrius (Schloss Nathria)

Alternativen: Mal des Meisterassassinen oder Akaaris Seelenfragment

Die besten Legendarys für Todesritter

Die legendären gegenstände für Todesritter sind recht geradeheraus. Nur Frost-Todesritter werden ein wenig rechnen müssen, welchen Build sie spielen wollen und in welcher Situation sich welches Legendary am meisten lohnt.

Blut

Name: Supervirus

Effekt: Frostfieber, Blutseuche und Virulente Seuche lösen jeweils auch die anderen beiden Krankheiten mit verringerter Effektivität aus.

Ausrüstungs-Platz: Hals, Brust

Fundort: Generäle der Steinlegion (Schloss Nathria)

Alternative: Bryndaors Macht, ist jedoch schwerer zu nutzen

Frost

Name: Koltiras Gunst

Effekt: „Auslöschen“ verursacht 10% mehr Schaden und hat eine Chance von 12%, 2 Runen zurückzuerstatten.

Ausrüstungs-Platz: Schulter, Finger

Fundort: Schlickfaust (Schloss Nathria)

Alternative: Wut des eisigen Champions, wenn ihr mit dem Talent „Sindragosas Hauch“ spielt, oder Beißende Kälte, wenn ihr mit dem Talent „Auslöschung“ spielt.

Unheilig

Name: Mantel des sicheren Todes

Effekt: Verringert die Runenmachtkosten von „Todesmantel“ um 10 und „Todesmantel“ erhöht die Dauer von „Dunkle Transformation“ um eine Sekunde.

Ausrüstungs-Platz: Brust, Rücken

Fundort: Graf Denathrius (Schloss Nathria)

Alternative: Rasendes Monstrum

Legendarys herstellen – Kurzguide

So stellt ihr Legendarys her: Einen ausführlichen Guide, wie ihr euch Legenarys herstellen könnt, haben wir bereits für euch parat. Die Kurzfassung haben wir hier für euch zusammengefasst. Wenn ihr Legendarys herstellen wollt, braucht ihr einige Materialien dafür:

eine legendäre Basis-Rüstung von den herstellenden Berufen

Seelenasche aus Torghast oder aus Abenteuern vom Missionstisch

Schriften für sekundäre Werte

die entsprechende Erinnerung für den Runenmetz

Die Basis-Gegenstände müssen von Schmieden, Lederverarbeitern, Schneidern oder Juwelieren hergestellt werden. Mehr dazu findet ihr in unserem ausführlichen Berufe-Guide für Shadowlands auf MeinMMO.

Legendarys stellt ihr beim Runenmetz in Torghast her.

Wo bekomme ich die Effekte? Die Erinnerungen erhaltet ihr bei bestimmten Aktivitäten. Die jeweilige Quelle haben wir bei den einzelnen Legendarys direkt hinzugefügt. Ihr müsst die Erinnerung zum Runenmetz in Torghast bringen. Ab da habt ihr sie permanent.

Einige Erinnerungen, wie etwa die aus Torghast, sind schwerer oder schlicht nicht immer zu erhalten. Andere, etwa die aus Dungeons, sind leichter zu finden, insbesondere da es keine tägliche Sperre mehr auf heroische Dungeons gibt.

Weitere Guides zu Shadowlands

Wenn ihr in Shadowlands richtig durchstarten wollt, ist das richtige Legendary ein guter Anfang aber noch nicht alles. Mit der Einführung der Pakte ist eine weitere wichtige Mechanik ins Spiel gekommen, die ihr nutzen solltet.

Pakte versorgen euch mit einzigartigen Fähigkeiten, die eure Klasse stärker machen und die teilweise sogar euren Spielstil verändern können. In unserem Guide findet ihr den richtigen Pakt für jede Klasse.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Außerdem helfen euch Addons dabei, eure Rotationen zu verbessern oder Übersicht im Kampf zu bewahren. Wir haben euch auf MeinMMO bereits die 9 besten Addons für Shadowlands vorghestellt.

In unserem Sammelartikel zu Features von Shadowlands findet ihr mehr zu den neuen Inhalten.

Das ultimative Kompendium zu WoW: Shadowlands 148 Seiten Guides für Neu- und Wiedereinsteiger, inklusive XXL-Poster. Alles, was ihr zu Dungeons, den neuen Pakten, Torghast und den Klassen wissen müsst praktisch in der Hand. Zum Sonderheft

In unserem MeinMMO Podcast könnt ihr euch außerdem anhören, was die Redaktion und Experten von Shadowlands halten. Redakteurin Leya Jankowski spricht mit WoW-Autor Benedict Grothaus und der Community-Managerin der GameStar Marylin Marx darüber, ob sich der Einstieg in WoW nach 16 Jahren noch lohnt.