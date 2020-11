In unserem MeinMMO Podcast könnt ihr euch außerdem anhören, was die Redaktion und Experten von Shadowlands halten. Redakteurin Leya Jankowski spricht mit WoW-Autor Benedict Grothaus und der Community-Managerin der GameStar, Marylin Marx, über die Story von Shadowlands, die neuen Features, Erfahrungen für Neulinge und die Zukunft.

Pakte sind zwar das größte Feature in Shadowlands, allerdings ändert sich mit der neuen Erweiterung noch mehr. Wir haben einige nützliche Guides und Storys für euch, mit denen ihr ideal in den Schattenlanden durchstarten könnt:

Für die Wiederherstellungs-Druiden bietet die Nachtfae-Fähigkeit „Konvokation der Geister“ die Möglichkeit, mehrere Ziele in wenigen Sekunden um viele Lebenspunkte zu heilen. Etwas, das dem Druiden in dieser Form sonst fehlt.

Nach dem Nerf der Kyrianer stellen die Nachtfae den stärksten Pakt für die meisten DDs dar. Das gilt sowohl für mythische Schlüsselsteindungeons als auch für Schlachtzüge. Einer der Gründe dafür ist, dass ihr mit einer Seelenbande alle 10 Minuten euren Tod verhindern könnt, was für DPS-Klassen enorm nützlich ist. An reinem Schaden haben die Nachtfae allerdings durch ihre Klassen-Fähigkeiten und Boni ebenfalls die Nase vorn.

Bei fast allen Tankt-Klassen ist die Pakt-Fähigkeit der Kyrianer äußerst nützlich und hilft euch dabei, am Leben zu bleiben oder Bedrohung aufzubauen und Gegner an euch zu binden. Für Heiler bietet die Fähigkeit eine gute Möglichkeit, starke Schadensspitzen zu bekämpfen.

Der Unterschied liegt vor allem in der Spielweise, die durch die jeweils neue Fähigkeit verändert werden kann. Grundsätzlich solltet ihr deswegen den Pakt wählen, der euch am ehesten zusagt. Story, Optik und Gameplay sind für den Spielspaß meist ebenso wichtig wie die Performance. Und mit etwas, das Spaß macht, kommt man meist besser zurecht, als wenn man sich zu Leistung zwingt.

Für euch als Spieler dienen die Pakte als Quelle für neue Fähigkeiten, die sie euch verleihen, wenn ihr ihnen beitretet. Außerdem erhaltet könnt ihr „Seelebande“ mit Begleitern eingehen, die euch mit passiven Fähigkeiten weiter verstärken. In unserem Special lest ihr alles zu den Pakten und ihren Fähigkeiten und Belohnungen .

Was sind Pakte? Die vier Pakte stellen das Kern-Feature der neuen Erweiterung Shadowlands dar. Es handelt sich um die vier Fraktionen, die in den Schattenlanden das Sagen haben: Kyrianer, Nachtfae, Nekrolords und Venthyr.

Mit dem Release von World of Warcraft: Shadowlands steht ein neues, großes Feature auf dem Plan: die Pakte. Mit denen sollt ihr euren Charakter verbessern und erhaltet neue Fähigkeiten. Die Wahl ist aber relativ bindend. Die Frage ist also: Welchen sollte ich wählen? MeinMMO hilft euch bei der Entscheidung.

