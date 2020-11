Mit Shadowlands hält ein neues, einzigartiges Feature Einzug in die World of Warcraft: Pakte. Die Wahl soll mehr oder weniger bindend sein und jeder Pakt hat seine gewissen Vorzüge. Die Auswahl könnte dementsprechend knifflig werden. MeinMMO hilft euch mit einigen Fragen bei der Entscheidung.

Was sind Pakte? Im neuen, großen Feature in der kommenden Erweiterung Shadowlands sucht ihr euch aus, welcher von vier Fraktionen ihr euch anschließt und dieser helft. Zur Auswahl stehen:

Kyrianer

Venthyr

Nachtfae

Nekrolords

Jede dieser Fraktionen hat dabei ihre eigene Rolle in den Schattenlanden, ihre eigenen Aufgaben, Belohnungen und Verbindungen zu den Spielern oder berühmten Charakteren aus WoW. In unserem Übersichts-Artikel findet ihr alles, was ihr über Pakte in Shadowlands wissen müsst.

Wozu muss ich mich Pakten anschließen? Die Pakte sind dabei nicht einfach nur eine Story-Entscheidung. Sie haben auch einen Einfluss darauf, wie ihr spielt. So bekommt ihr etwa besondere Kosmetika, Reittiere und Begleiter bei jedem Pakt sowie besondere Aufgaben, um euren Ruhm beim jeweiligen Pakt weiter zu steigern. Pakte bestimmen sogar, wie ihr sterbt.

Noch wichtiger ist allerdings, dass jeder Pakt euch mit zwei Fähigkeiten belohnt: Einer Pakt-Fähigkeit für alle Anhänger und einer Fähigkeit, die speziell zu eurer Klasse passt. Das bedeutet, dass je nach Klasse und Spezialisierung ein bestimmter Pakt besser oder schlechter sein kann. Dazu kommen die Seelenbande, mit denen ihr noch stärker werdet und die einen Pakt aktuell zur Top-Wahl für viele Experten machen.

Sollte ich nur danach gehen, was mir am meisten bringt? Nein. Der Spielspaß ist deutlich wichtiger. Selbst ich als Progress-Raider habe von meinem Raidleiter die Ansage, dass wir spielen sollen, was wir möchten, nicht das, was uns vielleicht um wenige Prozente besser macht.



An dieser Hürde werden die wenigsten Gruppen scheitern, gutes Zusammenspiel und Beherrschung der Klasse haben eine größere Auswirkung. Die Pakte sind da nur noch fürs „Minmaxing“ relevant. Allerdings kann es passieren, dass in der Gruppensuche Sätze wie „Keine Venthyr mehr“ fallen. Eine feste, eingespielte Gruppe von Freunden oder Bekannten ist hier wirklich Gold wert.

Die Wahl eines Paktes ist relativ bindend, ein Wechsel soll viel Zeit in Anspruch nehmen und mit einigen Einbußen einhergehen. Das sorgt im Vorfeld für einige Kritik. Blizzard bestätigte aber bereits, dass sie die „Reißleine“ nicht ziehen werden. Die Pakte kommen also so, wie sie geplant sind.

Pakt-Quiz – Welcher Pakt passt zu mir?

So macht ihr mit: Da die Bindung an einen Pakt relativ permanent ist, solltet ihr euch möglichst richtig entscheiden. Es ist aber wichtig, dass ihr euch mit dem Pakt identifizieren könnt, denn Spielspaß geht nun einmal vor. Wer keinen Spaß an dem hat, was er spielt, spielt meist nicht lange.

Wir haben deshalb für euch 13 Fragen vorbereitet, mit denen ihr herausfinden könnt, welcher Pakt am ehesten zu euch passen dürfte. Wenn ihr die Pakte kennt, könnten euch einige Antworten bereits verraten, wo sie hinführt. Beantwortet deshalb am besten ehrlich nach Gefühl, nicht unbedingt nach dem Wunsch-Pakt.

Wenn ihr eine Antwort ausgewählt und geklickt oder getippt habt, ist sie eingeloggt. Achtet also darauf, dass ihr sofort die gewünschte Antwort auswählt. Wenn ihr das Quiz wiederholen wollt, ladet die Seite einfach neu.

0% Welche Klasse spielst du in Shadowlands? Weiß ich noch nicht Dämonenjäger Druide Krieger Jäger Todesritter Paladin Priester Hexenmeister Schamane Mönch Magier Schurke Wonach entscheidest du, welchem Pakt du dich anschließen wirst? Nach der Klassenfähigkeit, die mir am meisten bringt. Nach dem schicksten Mount. Nach der coolsten Transmog-Rüstung. Nach der Paktfähigkeit, die am coolsten aussieht. In was für einer Gesellschaft würdest du am liebsten leben? An einem Hof voller Diplomatie, geheimer Verträge und Intrigen. Dort, wo der Stärkste das Sagen hat. In einer vollkommen mit der Natur verbundenen Gemeinschaft. In einer Gesellschaft mit Disziplin, Ordnung und Regeln Welcher dieser Charaktere ist am coolsten? Graf Dracula Radagast der Braune Der Erzengel Gabriel Dr. Frankenstein Wenn du deine Kleider färben müsstest, welche Farben würdest du wählen? Grün und Braun Blau, Türkis und Hellbraun Schwarz und Rot Hellblau, Weiß und Gold Welches dieser Tiere magst du am liebsten? Bär Widder Löwe Hirsch Du bist alleine unterwegs und kannst dir eine Kreatur aussuchen, die dir Gesellschaft leistet. Wer darf dich begleiten? Ein stummes Skelett Ein verspielter Fuchs Ein fliegender Kobold Eine laufende Rieseneule Ein wilder Bär greift dich an und du musst dich verteidigen. Zu welcher improvisierten Waffe greifst du? Dem langen Stachel eines übergroßen Insekts Einem massiven, schweren Ast von ein soliden Baum Einem harten Knochen eines großen Tieres Einem Metallsplitter, der an ein Schwert erinnert World of Warcraft wird von jetzt auf gleich eingestellt. Welches Spiel spielst du, um deine Enttäuschung zu verarbeiten? Cities: Skylines Ori and the Blind Forest Mordhau oder For Honor Vampire: Bloodlines Ein Flaschengeist gewährt dir eine übernatürliche Fähigkeit. Welche wählst du? Ich will mich in einen verspielten Fuchs verwandeln können. Ich will einen Diener befehligen, der mich immerzu versorgt. Ich will mich teleportieren können. Ich will die Leichen meiner Feinde nutzen können, um mich zu stärken. Du veranstaltest einen Film-Abend mit deinen Freunden und du darfst die Filme oder Serien aussuchen. Was schaut ihr? Die Abenteuer des Hercules Zombieland Bambi Die Underworld-Reihe Du baust dein eigenes Haus. Was für eines? Ein prunkvolles Château auf einem Berg, sodass es jeder sieht. Eine kleine Holzhütte im Wald, wo mich niemand stört. Ein bedrohliches Bauwerk aus Metall und den Knochen erlegter Tiere und getöteter Feinde. Ein möglichst symmetrisches, gotisches Bauwerk, das möglichst pragmatisch ist. Ein König schenkt dir deine eigene Baronie, über die du herrschen kannst. Wie sieht dein Wappen aus? Ein mächtiger Baum als Symbol für meine Standhaftigkeit Ein gefährlicher Gargoyle auf rotem Banner Ein einzelnes, verziertes Schwert in hellen Farben Gezackte Äxte auf dunklem Grund Ich töte meine Feinde … … mit Bedauern. Ich werde für seine Seele beten. … schnell und präzise. Der Tod soll über ihn richten. … möglichst blutig, um ihn für seine Sünden büßen zu lassen. … so brutal, dass jeder sieht, dass ich der Stärkere bin. WoW Pakte Quiz Venthyr „Sündenfresser, die Anima von bösen Seelen sammeln.“ Die Venthyr von Revendreth sind vampirartige Kreaturen, deren Aufgabe es ist, sündhafte Seelen sühnen zu lassen. Sie bürden jeder Seele eine ihrer Vergehen angemessene Strafe auf, um sie zu erlösen und schlussendlich gereinigt auf ihren weiteren Weg zu schicken. Allerdings läuft im Moment nicht alles so, wie es soll und mit dem aktuellen Grafen Denathrius sind nicht alle Mitglieder der Venthyr zufrieden … Nekrolords „Nekrotische Soldaten, die im gesamten Kosmos Krieg führen.“ Die Nekrolords von Maldraxxus streben danach, jegliche Schwäche auszumerzen und immer stärker zu werden. Sie erschaffen dazu Konstrukte aus Leichen oder verbessern ihre eigenen Körper. Sie sind die Armee der Schattenlande und dafür verantwortlich, dass keine äußere Macht den Reichen schadet. Nur ist der Obermotz seit einer Weile nicht mehr zu erreichen und die einzelnen Häuser von Maldraxxus liegen im Streit. Könnt ihr helfen, ihn zu schlichten? Nachtfae „Verteidiger der Natur, die den Kreislauf der Wiedergeburt aufrechterhalten.“ Die Nachtfae sind so etwas wie Naturgeister und behausen den Ardenwald, die Nachwelt, in die die Seelen gefallener Götter wie Ursoc ihre letzte Ruhe finden, um wiedergeboren zu werden, wenn ihre Zeit gekommen ist. Alles in diesem Reich ist lebendig – Zumindest, wenn das lebensspendende Anima fließt. Seitdem hier etwas schief läuft, sind die Nachtfae dazu gezwungen, Opfer zu bringen und einigen Seelen ihre Wiedergeburt zu verwehren, damit andere leben können. Kyrianer „Standhafte Wächter, die die Seelen der Toten tragen.“ Die Kyrianer von Bastion sind stolze, engelsgleiche Wesen, die sich den ehrbarsten und reinsten Seelen annehmen, die ins Jenseits kommen. Sie befolgen strikte Regeln, Disziplin und Traditionen und sorgen dafür, dass sich die größten Helden Azeroths im Nachleben zu etwas Größerem aufschwingen können. Einige Ereignisse führten jedoch dazu, dass sich immer mehr Kyrianer gegen ihren Pakt stellen und dem Weg nicht mehr folgen wollen – Und Uther und Arthas sind inmitten dieses Dramas. Teile Deine Ergebnisse:

Was ist euer Ergebnis? Passt es zu eurer Vorstellung und der Art und Weise, wie ihr spielen möchtet? Oder sucht ihr euch doch etwas anderes aus? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wenn euch gar keiner der Pakte zusagt, könnt ihr es ja auch einem Spieler nachmachen, der nicht mit Sylvanas‘ Taten zu Battle for Azeroth einverstanden war. Der hat einfach vier Jahre lang die Story von WoW ignoriert. Wenn ihr euch also nicht entscheiden möchtet, weil nichts zu euch passt, geht das auch – wird wohl nur irgendwann recht einsam.