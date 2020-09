WoW Shadowlands: Nein, Blizzard wird die Reißleine nicht ziehen

Die große Entscheidung zu World of Warcraft Shadowlands ist gefallen. Ein großer Wunsch der Spieler wird nicht erfüllt. Wir verraten, was das heißt.

In den vergangenen Tagen gab es wilde Diskussionen rund um die kommende Erweiterung Shadowlands. Der Hashtag #PullTheRipcord machte dabei die Runde und sorgte immer wieder für erhitzte Gemüter. Jetzt hat der Game Director des Spiels, Ion Hazzikostas, sich in einem Blogpost gemeldet und Blizzards Position klargestellt. Die „Ripcord“, also die Reißleine, wird nicht gezogen. Das Pakt-System kommt so, wie es ist.

Was war die Reißleine? Der Begriff stammt aus einem Interview mit dem Streamer Preach. Dort ging es um Unzufriedenheit mit dem aktuellen Pakt-System in Shadowlands, da die Fähigkeiten viel Macht für die Spielercharaktere bedeuten. Da Pakte sich nicht einfach so wechseln lassen – und auch die Fähigkeiten nicht – wünschen sich viele Spieler, dass die Pakt-Fähigkeiten wie Talente funktionieren und frei getauscht werden können. Diese Beschränkungen aufzuheben war die „Reißleine“, die gerissen werden sollte.

Wilde Diskussionen in den Foren – doch die Pakte bleiben, wie sie sind.

Keine Reißleine, Pakte bleiben wie sie sind

Das hat Hazzikostas nun gesagt: In einem langen Blogeintrag hat Hazzikostas die Position von Blizzard erklärt und begründet, warum man diese Reißleine nicht ziehen wird. Das Pakt-System wird im Großen und Ganzen so kommen, wie die Spieler es aktuell in der Beta kennengelernt haben. Dazu sagte er:

Nichts davon bedeutet, dass die Entwicklung an Pakten und ihrer Arbeit abgeschlossen ist oder dass wir nicht offen für weitere Änderungen wären. Wir sind weit davon entfernt. Wir verstehen, dass wir eine Auswahl an miteinander konkurrierenden Paketen mit Stärken und Schwächen anbieten. Wenn wir nicht vorsichtig sind, besonders in Bezug auf den Druck aus der Community, dann können die Schwächen ganz leicht die Stärken überschatten. Die Befriedigung darüber, in einem gewissen Inhalt einen Vorteil zu haben, überwiegt nicht die Frustration, dafür in einem anderen Inhalt ganz ausgeschlossen zu werden. Doch während es am einfachsten aussehen mag, das ganze System einfach einzureißen um ein großes Unglück zu verhindern, sind wir bemüht mit der Community zu arbeiten um zu garantieren, dass alle Spieler sich brauchbar fühlen, egal welchen Pakt sie gewählt haben.

Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft.

Warum wird da nichts geändert? Hazzikostas ging aber auch noch ein wenig auf verschiedene Begründungen ein. So hält man daran fest, dass die Spieler nicht noch mehr Entscheidungen brauchen, um sich vor jedem Kampf anzupassen. Mit Talenten, Spezialisierung, Ausrüstung und Conduits habe man bereits eine breite Palette. Doch ein Pakt soll zur Identität des Charakters hören und nicht permanent austauschbar sein.

Gleichzeitig wären die Pakt-Fähigkeiten aber keine Systeme, die man „einfach so“ freigeben könnte. Pakte und ihre Fähigkeiten seien eine der Grundpfeiler von Shadowlands. Jede Pakt-Fähigkeit kann etwa durch Conduits und Seelenbande verändert werden. Das würde bedeuten, dass man nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Seelenbande aller Pakte frei wählbar machen müsste. Das wiederum würde aber heißen, dass alle Spieler die Kampagnen sämtlicher Pakte spielen müssen, denn die Seelenbande werden durch die Story freigeschaltet. Das Pakt-System könnte in dieser Form einfach nicht logisch bestehen.

Kurz gesagt heißt das: Wenn wir diesen Faden ziehen (oder diese Leine), dann würde es die ganze Struktur des Systems auflösen. Obwohl wir die notwendige Arbeit auf uns nehmen würden, das Pakt-System auf diese Weise zu erneuern, wenn wir damit übereinstimmen würden, dass es eine Verbesserung wäre – am Ende stimmen wir nicht mit dieser Ansicht überein.

Blizzard hört zu, wird weiter anpassen: Zu guter Letzt erklärte er, dass einige Sorgen der Community durchaus auf Gehör stoßen. Wenn etwa für Schurken der Pakt der Kyrianer vollkommen unbeliebt ist, weil die Fähigkeiten und Seelenbanden nicht stark genug sind, dann könnte es Änderungen geben. Alle Pakte sollen sich gleich stark anfühlen. Es stünde noch eine Menge Balancing an den reinen Zahlen an, sodass die aktuelle Stärke der Fähigkeiten noch nicht repräsentativ für das Endergebnis sei.

Die Pakte werden also so kommen, wie sie aktuell im Spiel sind. Eine freie Auswahl der Talente wird es nicht geben – zumindest nicht zum Launch von World of Warcraft Shadowlands in wenigen Wochen.

Was haltet ihr von dieser Entscheidung? Eine gute Wahl, an den Pakten in ihrer Form festzuhalten? Oder schaufelt sich WoW damit das eigene Grab?