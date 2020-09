Die WoW-Entwickler entfernen eine der nervigsten Änderungen wieder. Viele Fähigkeiten sind nicht mehr von der globalen Abklingzeit betroffen.

Während der Erweiterung Battle for Azeroth haben die Entwickler von World of Warcraft einige Sünden begangen. Eine der größten war die Änderung an den GCDs, den „Global Cooldowns“ vieler Fähigkeiten. Viele Klassen fühlten sich damit nicht mehr rund an, hatten komische Augenblicke, in denen sie nichts tun konnten oder sich nutzlos fühlten. Einiges davon wird nun mit Shadowlands und dem Pre-Patch 9.0 zurückgenommen.

Was war das Problem? Während BfA hat Blizzard viele Fähigkeiten mit einer globalen Abklingzeit belegt, die vorher keine hatten. Besonders mächtige Cooldowns, wie etwa „Arkane Macht“ von Arkan-Magier wurden aktiviert und lösten die globale Abklingzeit von 1,5 Sekunden aus, in der kein anderer Zauber gewirkt werden konnte.

Die Änderungen sorgten damals für viel Kritik.

Besonders ärgerlich war das, wenn mehrere dieser starken Zauber kombiniert wurden. Dann benötigte man mehrere Sekunden, nur um sich der Reihe nach Buffs reinzuwerfen, die ihre Wirkung erst viel später entfalten konnten. Das fühlte sich schlecht an und war in den Augen vieler Spieler schlicht unnötig.

Das ändert sich: Eine ganze Reihe von Fähigkeiten verlieren ihren GCD wieder. Das heißt, sie können aktiviert und ohne Verzögerung kann die nächste Fähigkeit eingesetzt werden.

Todesritter: Pillar of Frost, Empower Rune Weapon

Pillar of Frost, Empower Rune Weapon Druide: Berserk, Celestial Alignment, Incarnation: Chosen of Elune, Incarnation: King of the Kungle, Ravenous Frenzy

Berserk, Celestial Alignment, Incarnation: Chosen of Elune, Incarnation: King of the Kungle, Ravenous Frenzy Jäger: Aspekt of the Wild

Aspekt of the Wild Magier: Arcane Power, Icy Veins

Arcane Power, Icy Veins Mönch: Serenity

Serenity Paladin: Avenging Crusader, Avenging Wrath, Crusade, Holy Avenger

Avenging Crusader, Avenging Wrath, Crusade, Holy Avenger Priester: Spirit Shell

Spirit Shell Schurke: Adrenaline Rush, Shadow Blades, Vendetta

Adrenaline Rush, Shadow Blades, Vendetta Schamane: Ancestral Guidance

Ancestral Guidance Hexenmeister: Dark Soul: Instability, Dark Soul: Misery

Dark Soul: Instability, Dark Soul: Misery Krieger: Avatar, Recklessness

Gehen die Daumen wieder hoch?

Warum macht Blizzard das? In einem Blog-Post haben die Entwickler erklärt, was ihre Absicht mit den großen Cooldowns war und warum einige davon gut funktionieren, andere jedoch nicht. Als positiv gelungenes Beispiel nennen sie die Leereneruption des Schattenpriesters. Hier würden sowohl die Animation, der visuelle Effekt und die Zahlen des Zaubers für sich sprechen. Das fühle sich gut an und hier sei ein GCD durchaus gerechtfertigt.

Bei anderen Fähigkeiten, die lediglich einen Buff darstellen und bei denen die visuellen Komponenten und die reine Sofortwirkung der Fähigkeit nicht so positiv ausfallen, wäre das unnötig. Deshalb wird die Abklingzeit von entsprechenden Burst-Fähigkeiten wieder entfernt.

Findet ihr es gut, dass Blizzard hier endlich zurückrudert? Oder hättet ihr euch gewünscht, dass die Fähigkeiten stattdessen eine Überarbeitung bekommen, um einen GCD zu rechtfertigen?

Lange müsst ihr auf diese Änderung nicht mehr warten, denn Shadowlands hat schon im Oktober seinen Release.