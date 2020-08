Das Release-Datum von World of Warcraft Shadowlands ist bekannt. Wir verraten euch, wann es losgeht und was ihr noch wissen müsst.

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft ist offenbar voll auf Kurs und wird den angestrebten Release-Termin von 2020 einhalten können. Auf der gamescom 2020 haben die Entwickler nun verraten, wann der offizielle Release ansteht – noch in diesem Herbst.

Wann wird World of Warcraft Shadowlands veröffentlicht? Das offizielle Release-Datum von World of Warcraft Shadowlands ist der 27.10.2020. Weltweit findet dann der Launch statt, sodass alle in die neuen Gebiete der Schattenlande vordringen und sich einen Pakt aussuchen können.

Es wird also höchste Eisenbahn, noch passend den Urlaub einzureichen, um gleich in den ersten Tagen nach Veröffentlichung voll durchstarten zu können.

Wer schon vorher in Shadowlands reinschnuppern will, sollte sich nun schleunigst für die Beta anmelden.

Wann kommt der Pre-Patch? Der Pre-Patch 9.0 bringt, wie in WoW üblich, bereits eine Menge Veränderungen an den Klassen und Spielmechaniken. Er geht traditionell bereits einige Wochen vorher live und gewährt allen Spielern so eine gewisse Zeit, um sich an die Umstellungen zu gewöhnen.

Außerdem bringt der Pre-Patch auch das Pre-Event mit sich, das in die Geschichte von Shadowlands einführen soll.

Was sollte man bis zum Release tun? Bis zum Release von Shadowlands ist noch genügend Zeit, eine ganze Menge Aufgaben zu erledigen. So kann man möglichst viele Charaktere vorbereiten, um eine breite Auswahl in Shadowlands zu haben. Gleichzeitig gibt es aber auch Dinge, die in Shadowlands nicht mehr möglich sind – wie bestimmte Erfolge oder der Kauf eines besonderen Reittieres. Diese Dinge haben wir euch hier vorgestellt.

Freut ihr euch schon auf den Release von Shadowlands? Oder hättet ihr lieber noch etwas mehr Zeit mit der aktuellen Erweiterung verbracht?