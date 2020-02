So meldet ihr euch jetzt zur Beta von WoW Shadowlands an

Ihr wollt an der Beta von World of Warcraft Shadowlands teilnehmen? Dann solltet ihr euch jetzt bereits registrieren, um möglichst früh mitmachen zu können.

In den letzten Tagen rumort es immer wieder um den Start der Alpha oder Beta von WoW Shadowlands. Zuerst hatte Ion Hazzikostas in einem Interview gesagt, dass es „sehr bald“ neue Informationen gibt, jetzt wurden bereits Hinweise auf den ersten Alpha-Client in der Battle.net-App gefunden. Damit ihr an der Beta teilnehmen könnt, solltet ihr euch zeitnah registrieren.

Wie kann man sich für die Beta anmelden? Um eine Chance für den Zugang zur Beta von WoW Shadowlands zu haben, müsst ihr die offizielle Shadowlands-Website aufrufen:

Stellt sicher, dass ihr mit dem korrekten Battle.net-Account eingeloggt seid.

Scrollt herunter und klickt auf den Button „Jetzt anmelden“.

Der Button sollte sich daraufhin grau färben und darunter die Meldung „Anmeldung erfolgreich – Vielen Dank! Deine Anmeldung zur Beta ist eingetroffen“ erscheinen.

Das war es bereits. Damit seid ihr für die Beta von WoW Shadowlands angemeldet und müsst nur noch ein bisschen Glück haben.

So sieht die Anmeldung zur Beta aus.

Wann startet die Beta? Ein konkretes Datum für den Start der Beta gibt es noch nicht. Da die ersten Alpha-Dateien allerdings schon im Battle.net-Launcher zu finden sind, dürfte die interne Alpha noch in dieser oder in der nächsten Woche starten. Eine geschlossene Beta für mehr Teilnehmer folgt dann im Regelfall nur wenige Wochen später. Wenn ein genaues Datum bekannt ist, berichten wir darüber.

Wie wird ausgewählt? Nach welchen Kriterien Blizzard Spieler zur Beta von WoW Shadowlands zulässt, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit hat man hier großen Wert auf unterschiedliche PC-Systeme gelegt, um ein möglichst breites Spektrum an Hardware abdecken und testen zu können. Unwahrscheinlich ist aber, dass es nach dem „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Prinzip geht. Das war schon damals nicht der Fall.

Sobald es klare Kriterien von Blizzard zur Teilnahme der Beta gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

