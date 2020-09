Immer wieder hört man in Bezug auf WoW: Shadowlands die Redewendung „Pull the Ripcord“ – doch was hat es damit eigentlich auf sich?

In Diskussionen rund um World of Warcraft macht in den letzten Wochen eine Aussage immer wieder auf sich aufmerksam. Viele Spieler skandieren „Pull the Ripcord“. Doch was steckt eigentlich hinter diesem Satz? Worum geht es dabei? Und warum findet man es meistens unter Artikeln, die mit der neuen Erweiterung Shadowlands zu tun haben?

Woher stammt der Spruch? „Pull the Ripcord“ heißt zu Deutsch etwa „Zieh die Reißleine“ und wird vor allem im Kontext von Fallschirmen verwendet. Also um jemanden oder etwas zu retten, bevor etwas Schlimmes geschieht. Das „Schlimme“ ist in diesem Fall der Shadowlands-Release mit dem aktuellen Pakt-System. Das ist in seiner gegenwärtigen Form bei vielen Spielern unbeliebt. In einem Interview mit Preach erklärte der Game Director Ion Hazzikostas zum Pakt-System:

Gibt es am Ende eine Rückfall-Option, in der wir alle Restriktionen entfernen? Und kann man dann einfach viel freier mischen, zusammenstellen und wechseln? Wenn wir diese Reißleine ziehen müssen – sie existiert. Ion Hazzikostas, Game Director von World of Warcraft

Genau auf diesen Satz beziehen sich die vielen Kommentare zu „Pull the Ripcord“ – Blizzard soll genau diese Reißleine ziehen, und zwar schon vor dem Release von Shadowlands.

Spieler wollen mehr Freiheit für besseres Shadowlands

Was fordern die Tester? Die Beta-Tester geben Blizzard bereits seit Monaten Feedback. Zwar gibt es auch Spieler, die das aktuelle System mögen, doch ein ziemlich großer Teil macht sich Sorgen. Das sorgt immer wieder für große Threads im WoW-Subreddit. Das Pakt-System bringt nämlich eine große Entscheidung mit sich. Dabei geht es nicht nur darum, welchem Pakt sich ein Charakter storytechnisch anschließen will, sondern auch ein großer Teil der Spielerstärke hängt daran. Jeder Pakt hat nämlich eine besondere Fähigkeit pro Klasse, die allerdings in jeder Spezialisierung unterschiedlich sinnvoll ausfällt.

Während es für einen Tank-Dämonenjäger sinnvoll sein kann, sich den Nachtfae anzuschließen, schauen DD-Dämonenjäger bei den Nachtfae eher in die Röhre und würden lieber einen anderen Pakt haben.

Hinzu kommt der Story-Umstand, dass es wenig Sinn ergibt, sich für einen Pakt entscheiden zu müssen. Der Held hilft nämlich im Verlauf allen vier Pakten und bekommt alle Fähigkeiten vorgestellt und an die Hand. Sich nun auf eine davon festlegen zu müssen, wirkt für viele Spieler unpassend, zumal die Pakte sich nicht einmal im offenen Krieg befinden.

Einen Pakt nur nach Style zu wählen? Das würde vielen gefallen.

Das wollen die Tester erreichen: Der Wunsch der Tester ist also klar: mehr Freiheit für alle. Die Reißleine sollte gezogen werden und alle Pakt-Fähigkeiten unabhängig von der Wahl des Paktes zur Verfügung stehen – ganz ähnlich wie eine weitere Reihe an Talentpunkten, die nach Belieben gewechselt werden können.

Das würde dazu führen, dass Spieler einen Pakt rein nach Story und Kosmetik auswählen können und nicht den Druck spüren, den „besten“ Pakt für ihre Skillung zu wählen oder beim Wechsel einer Skillung zu bereuen, den „falschen“ Pakt gewählt zu haben.

Man möchte ein zweites „Battle for Azeroth“ vermeiden. Auch hier hatten die Entwickler viel Feedback überhört und das ursprüngliche System der Azerit-Rüstung implementiert, die nicht gut ankam. Es benötigte mehrere Patches und Fixes, um das System zu beheben – mit Verbesserungen, die schon während der Beta von den Spielern vorgeschlagen wurden.

Somit gehört ihr nun auch zu den Erleuchteten, die unter jeden WoW-Artikel zu Shadowlands einfach „#Pulltheripcord“ schreiben können, um kostenlos Likes und Herzchen zu sammeln.