WoW-Spieler ignoriert 4 Jahre die Story, weil er Sylvanas nicht mag

Nicht alle mögen Sylvanas in World of Warcraft. Doch ein Spieler weigerte sich für 2 Addons, auch nur eine Mission von ihr anzunehmen.

Die Geschichte von World of Warcraft hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Vor allem das Bild der Horde wurde durch die letzten Kriege massiv verändert. Durch einen steten Wechsel der Führungspositionen – Thrall, Garrosh, Vol’Jin und Sylvanas – wurden mehrere Konflikte entfacht und die Ausrichtung der Horde änderte sich vielfach. Immerhin ist die Story von WoW lang und komplex.

So manch einem Spieler passte das nicht, weshalb es verschiedene Protestaktionen gab. Ein Paladin hat das jedoch härter durchgezogen als die meisten Spieler. Er weigerte sich bis zum Schluss, Sylvanas überhaupt als Kriegshäuptling zu akzeptieren.

Der finale Schritt „Sylvanas die Treue schwören“ – hat er nie gemacht.

Was ist passiert? Der Tauren Scolex war unzufrieden mit der Story von Legion und Battle for Azeroth. Er wollte nicht der Banshee-Königin dienen – und tat es deswegen schlicht nicht. Im Interview mit dem Magazin Polygon erklärte er:

Sylvanas war schon immer eine boshafte Person, die von Rache getrieben wurde, billige Tricks in der Schlacht nutzte und immer nur an sich selbst und ihr Volk dachte. „Ihr Volk“ enthielt niemals die Horde.

Sein Paladin konnte Sylvanas als Kriegshäuptling nicht akzeptieren, denn „Sylvanas behandelt ihre Untergebenen als Handlanger, nicht als Gleichegstellte.“ Er konnte nicht fassen, dass jemand wie Sylvanas zum Kriegshäuptling wurde und nicht ein Veteran wie Etrigg oder Saurfang, mit denen sein Paladin schon an vielen Schlachten teilgenommen hatte.

Im Auktionshaus ist nichts los – da erholt man sich noch von der Legion.

Sylvanas begeht daraufhin gleich mehrere schlimme Verbrechen. Sie brennt nicht nur die Nachtelfen-Zivilisation nieder, sondern verwendet auch die Seuche gegen ihr eigenes Volk. Aus diesen und vielen anderen Gründen schloss Scolex niemals die Einführungsquest zu Legion ab, die entsprechenden Inhalte der Erweiterungen blieben ihm verwehrt. Das war schlicht nicht „sein Kriegshäuptling“.

So sah seine Spielwelt aus: Dadurch, dass Scolex niemals die Questreihen zum Einstieg von Legion und Battle for Azeroth abgeschlossen hatte, war er in einer etwas merkwürdigen Parallelwelt gefangen. Denn ohne den Fortschritt durch die Quests, änderten sich auch die Umgebungen nicht. Orgrimmar ist noch immer im eher leicht verwüsteten Zustand durch die Legionsangriffe und viele NPCs gehen ihren eigentlichen Aufgaben nicht nach. Er beschreibt:

Die Straßen der Stadt waren nicht so gefüllt, es gab kaum Leute im Auktionshaus, Bank-Angestellte waren nicht hinter ihren Schaltern, aber die Tore der Festung Grommash waren verbarrikadiert. Alles war etwas entspannter und das Leben war gut.

Das bedeutete auch, dass er seinen Charakter kaum über die üblichen Aktivitäten leveln konnte, denn eine Vielzahl von Features waren hinter der Haupt-Quest versteckt, die er nie anrührte.

Die Feste Grommash ist verschlossen.

Darum schließt sich Scolex nun doch wieder an: Nach knapp 4 Jahren hat Scolex nun beschlossen, dass es doch wieder Zeit ist, sich dem aktuellen Geschehen anzuschließen. Der Grund ist dabei nicht, dass die Horde inzwischen einen Rat hat, sondern es gibt einen anderen Anlass.

Schon lange will Scolex die Vermächtnis-Rüstung der Tauren freischalten, die zu einem so ehrenhaften (und dickköpfigen) Tauren gut passen. Aber die entsprechenden NPCs für die Questreihe tauchen einfach nicht auf, solange Scolex nicht die Haupt-Questreihe vorantreibt. Einen weiteren Tauren möchte er einfach nicht leveln, sodass nun die Zeit gekommen ist, Sylvanas doch die Treue zu schwören – zumindest ganz kurz. Denn vielleicht werden wir in Shadowlands ja schon mit ihr abrechnen …

Wie findet ihr das? Ist das mal eine „coole, andere Art“ von Rollenspiel? Oder ist es albern, sich so an Quests aufzuhängen und selbst einzuschränken?