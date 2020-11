Pakte sind das neue Kern-Feature in World of Warcraft: Shadowlands. Aus ihnen zieht ihr einen guten Teil eurer Stärke in der nächsten Erweiterung. Schon vor dem Release kursieren deswegen viele Guides zu den Pakten und welche „am besten“ sind. Viele Experten empfehlen in ihren Guides die Kyrianer – und das nur, weil diese einen bestimmten Verbündeten Anbieten.

Was ist das für ein Pakt? Die Kyrianer sind der erste Pakt, auf den ihr trefft. Sie sind an Engel erinnernde Wesen mit einem starken Sinn für Disziplin und Regeln. Die Geistheiler etwa, die wohl jeder kennt, stammen aus ihren Reihen. Im Cinematic „Nachleben: Bastion“ erfahrt ihr mehr zur Geschichte der Kyrianer.

Warum sind sie so stark? Viele Guides, etwa auf wowhead, empfehlen die Kyrianer als Pakt für ein optimiertes Spiel, besonders für DPS-Spezialisierungen. Das liegt einzig und allein an Pelagos, einem der möglichen Begleiter und dem ersten transgender Charakter in WoW.

Pelagos hat in seiner Seelenbande die Möglichkeit, zwei Potenzmedien zu aktivieren sowie zwei Fähigkeiten, die den Schaden erhöhen („throughput traits“):

Kampfmeditation, die eure Meisterschaft erhöht

Die Vergangenheit loslassen, was die Vielseitigkeit erhöht

Die Fähigkeiten ganz oben und ganz unten sowie die Plätze mit den gekreuzten Schwertern sind der Grund für Pelagos‘ Stärke.

Potenzmedien sorgen ebenfalls dafür, dass Fähigkeiten mehr Schaden zufügen. Alle anderen Verbündeten haben lediglich ein Potenzmedium oder nur eine dieser Fähigkeiten. Pelagos ist der einzige, der von beidem jeweils zwei bieten kann, was ihn ein Stück stärker macht. Knapp 52 % der Guides auf wowhead empfehlen deshalb die Kyrianer.

Kyrianer sind stark – Aber das heißt erst einmal nichts

Muss ich nun Kyrianer spielen? Grundsätzlich: Nein. Die Empfehlung ist mathematisch das Beste, was ihr besonders für viele DPS-Klassen wählen könnt, ja. Allerdings bringt euch das nichts, wenn ihr mit den Fähigkeiten der Kyrianer nicht zurechtkommt.

Liegt es euch nicht, eure spezifische Klassenfähigkeit der Kyrianer in euren Spielstil einzubauen, seid ihr mit dem Pakt nicht gut beraten und verliert am Ende an Leistung. Und auch sonst „braucht“ ihr diesen Pakt nicht, um gut zu sein.

Grundsätzlich richten sich solche Empfehlungen an Spieler, die auch die letzten Prozente aus ihrer Leistung holen wollen oder müssen, etwa Hardcore-Progress-Spieler. Für alle anderen gilt: Ihr werdet besser mit dem Pakt sein, der euch auch gefällt. In unserem Special auf MeinMMO findet ihr mehr Informationen zu den Pakten und ihren Fähigkeiten.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Welcher Pakt passt zu mir? Das kommt darauf an, was ihr bevorzugt. Möchtet ihr das Maximum aus eurer Klasse holen, solltet ihr euch informieren, welcher Pakt die beste Fähigkeit für euch bereithält. Ist euch der Stil wichtiger, gibt es neben den Kyrianern noch:

Venthyr, die eine Art adelige Gothic-Vampire im Bloodborne-Stil darstellen

Nekrolords, die Armee der Schattenlande, die auf brutalistischen Stil und viele Knochen setzen

Nachtfae, die alles Lebende beschützen und der Natur nahe stehen

Die Venthyr belohnen euch mit schicken Rüstungen im Gothic-Stil.

In unserem Sonderheft zu WoW Shadowlands findet ihr noch mehr zu den Pakten und wie sie sich in die Geschichte einfügen. Das Heft geht zum Release der neuen Erweiterung am 24. November in die Post, wenn ihr es jetzt vorbestellt.

Pakte sind zwar das wichtigste Feature in Shadowlands, aber nicht die einzige Neuerung. Mit dem neuen Addon bekommt WoW etliche Inhalte, die das Spiel teilweise stark verändern. In unserem Special findet ihr alles zu Features, Story und Inhalten von Shadowlands.