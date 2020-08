Aktuell läuft die Beta zur neuen Erweiterung von World of Warcraft: Shadowlands. Viele Spieler erkunden hier bereits den ersten Raid und die Dungeons. Aus ihrer Leistung lässt sich bereits ein erstes DPS-Ranking ableiten.

Was zeigt das Ranking? Mit den hier gezeigten Werten bekommt ihr eine grobe Übersicht darüber, welche Klassen in der aktuell laufenden Beta der neuen Erweiterung Shadowlands an der Spitze stehen, was den Schaden angeht.

Dabei geht es nur um die reine DPS. Besondere Mechaniken von Bossen und der Klassen sowie Umstände wie etwa die Gruppenzusammenstellung werden nicht berücksichtigt.

Woher kommen die Zahlen? Die Website wowmeta.com sammelt Daten von Spielern aus der Beta, die dort sowohl die ersten Mythic+-Dungeons als auch den ersten Raid, Schloss Nathria in Revendreth bewältigen.

Die Zahlen werden regelmäßig aktualisiert. Beachtet allerdings, dass nur Spieler berücksichtigt werden, auf deren Logs zugegriffen werden. Das entspricht in der Regel nicht der vollständigen Menge der Beta-Spieler.

Die stärksten Klassen in der Shadowlands-Beta – DPS-Ranking

Das sind alle Klassen im Ranking: Erschreckt euch nicht über die niedrigen Zahlen in der Tabelle. In Shadowlands gibt es eine Stauchung des Levels von 120 auf 60 als Maximalstufe.

Dadurch fallen auch die DPS deutlich geringer aus als in der aktuellen DPS-Liste von WoW und sind nur noch etwa ein Zehntel so groß.

wdt_ID Platz Klasse DPS 1 1 Zerstörungs-Hexenmeister 9.200 2 2 Tierherrschafts-Jäger 8.300 3 3 Meuchel-Schurke 7.000 4 4 Furor-Krieger 6.900 5 5 Gebrechens-Hexer 6.900 6 6 Verwüstungs-Dämonenjäger 6.800 7 7 Frost-Magier 6.700 8 8 Gleichgewichts-Druide 6.600 9 9 Windläufer-Mönch 6.500 10 10 Frost-Todesritter 6.500

Die Tabelle zeigt, dass der Zerstörungs-Hexer und der Tierherrschafts-Jäger mit großem Abstand auf den Plätzen 1 und 2 stehen. Im Anschluss liegen die Klassen wieder relativ nah beieinander und es gibt keine allzu großen Sprünge.

Das könnte zum einen daran liegen, dass die ersten Bosse und Mechaniken in Shadowlands diese beiden Klassen begünstigen, zum anderen daran, dass das Balancing noch nicht abgeschlossen ist. Das endgültige Tuning für die Stärke der Klassen wird erst kurz vor dem Release vorgenommen.

Welche Klasse sollte ich spielen? Das kommt darauf an, was ihr tun möchtet. Wenn es euch rein um den Schaden geht, könnt ihr euch ohne Probleme an den Top-Klassen des Rankings orientieren.

Allerdings unterscheidet sich der Spielstil vieler Klassen doch deutlich und sie bringen oft einzigartige Fähigkeiten mit. Wichtiger ist deshalb: Spielt eine Klasse, die euch liegt.

Hexenmeister sind in der Beta richtig stark und können sogar in BfA einfach 20 Leute mit einem Zauber killen. Das bedeutet nicht, dass ihr nur Hexer spielen solltet.

Sollte ich schwache Klassen meiden? Nur, weil einige Spezialisierungen aktuell auf den hinteren Plätzen liegen, bedeutet das nicht, dass sie per se schlecht sind. Der Gesetzlosigkeits-Schurke etwa kann in bestimmten Kombinationen ein wertvolles Werkzeug für die Gruppe sein, da er viele nützliche Fähigkeiten mitbringt. Zudem ist der Abstand zu den stärkeren Klassen nicht allzu groß.

Shadowlands-Beta und Release spielen

Wie kann ich bei der Beta mitmachen? Wenn ihr selbst die Beta spielen möchtet, reicht es, wenn ihr euch für die Teilnahme anmeldet. Anschließend müsst ihr nur noch auf eine Einladung warten. In unserem Artikel verraten wir euch alles Wichtige zur Beta von Shadowlands.

Lohnt es sich noch, zu leveln? Auf jeden Fall. Wenn ihr mit einer der starken Klassen in Shadowlands einsteigen wollt, könnt ihr problemlos jetzt noch damit anfangen, sie zu leveln. Durch den aktuellen Erfahrungs-Buff geht das auch noch richtig schnell.

Wer lieber noch warten will, der bekommt mit Shadowlands eine völlig neue Level-Erfahrung. Dort geht das Leveln dann sogar noch etwas schneller. Wer jedoch jetzt Vorarbeit leistet, kann später direkt in den neuen Content einsteigen.

WoW Level Guide 2020 – Schnell und einfach von Stufe 1 bis 120 leveln

Wann erschient Shadowlands? Mittlerweile ist der Pre-Patch von Shadowlands, Patch 9.0.1, auf dem PTR aufgespielt worden. Das bedeutet, dass er vermutlich „bald“ auch auf den Retail-Servern zu spielen sein wird. Bisher dauerte das in etwa vier Wochen. Rechnet also etwa Mitte-Ende September mit dem Pre-Patch.

Anschließend dauert es noch einige Wochen, bis Shadowlands vollständig erscheinen wird. In dieser Zeit kommt ein berühmtes Event zurück, das euch auf den Release vorbereitet und das über einige Wochen phasenweise ablaufen soll. Ein konkretes Datum für Pre-Patch, das Event und den Release gibt es noch nicht, allerdings lässt sich aus den bisher bekannten Daten ein Start etwa Ende Oktober bis Mitte November ableiten.