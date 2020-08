WoW: Mit der Zombie-Seuche kommt ein legendäres Event zurück

Eines der schrecklichsten und besten Events aus World of Warcraft kehrt zurück – die gefürchtete Zombie-Seuche grassiert wieder.

Aktuell können interessierte Spieler den Patch 9.0.1, also den Pre-Patch zur nächsten Erweiterung Shadowlands, bereits auf dem PTR ausprobieren. Neben den zahlreichen neuen Inhalten, wie der neuen Level-Erfahrung oder den überarbeiteten Klassen, wartet aber auch das große Pre-Event für Shadowlands. Ein Teil davon ist die Rückkehr eines der gefürchtetsten Events aller Zeiten – die große Zombieseuche.

Was war die Zombieseuche? Kurz vor der Veröffentlichung der dritten Erweiterung „Wrath of the Lich King“, gab es ein größeres Event. An verschiedenen Orten im Spiel konnten Kisten mit verdorbenem Getreide gefunden werden. Wer davon aß, bekam einen Debuff und wurde anschließend zu einem Zombie. Als Zombie war man allen Spielern und NPCs gegenüber feindlich eingestellt, konnte sie aber ebenfalls mit der Seuche infizieren.

Das sorgte für vollkommenes Chaos. Ganze Städte waren ausgerottet. Der normale Spielfluss war kaum noch möglich. Erst nach einer Weile, als das Event weiterging und die NPCs Gegenmaßnahmen entwickelten, wurde die Seuche eingedämmt.

Kommt das so zurück? Ja. Dem ersten Anschein nach sogar noch schlimmer und heftiger als es damals der Fall war. Zumindest lassen erste Bilder vom PTR diesen Rückschluss zu. Denn nicht nur Spieler und freundliche NPCs können infiziert werden, sondern schlicht sämtliche NPCs, einschließlich der Mobs. Alle können in Zombies verwandelt werden, die anschließend über nicht-infizierte Kreaturen herfallen.

Chaos und Wahnsinn sind da vorprogrammiert.

Wird das Event abgeschwächt? Ob das Event tatsächlich in genau dieser Form kommt oder während des PTR noch „generft“ wird, bleibt natürlich abzuwarten. Es wäre aber durchaus möglich, dass der Wahnsinn nach einigen Tagen abnimmt, wenn erneut Gegenmaßnahmen gefunden werden, um der Zombie-Seuche Herr zu werden. Andernfalls könnte das Event wohl zu disruptiv sein und Spieler vom normalen Gameplay zu lange abhalten – vor allem dann, wenn das Event 4-6 Wochen andauern sollte.

Was haltet ihr davon? Cool, dass dieses Event zurückkehrt? Oder in Zeiten von Corona eher eine gruselige Erinnerung an Social Distancing?