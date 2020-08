WoW: Pre-Patch 9.0.1 kommt – so könnt ihr in schon jetzt spielen

Der große Patch zur Vorbereitung von Shadowlands ist da. Wir verraten euch, wie ihr schon jetzt in den neuen WoW-Patch reinschnuppern könnt.

In World of Warcraft findet gerade das große Warten auf die nächste Erweiterung Shadowlands statt. Doch das könnte schon bald ein Ende haben. Der Pre-Patch 9.0.1 ist jetzt spielbar, denn die erste Version ist auf dem PTR eingetroffen. Wir verraten Euch, was im Patch steckt und wie ihr schon heute loszocken könnt.

Was steckt alles im Pre-Patch? Der Patch 9.0.1 enthält im Grunde bereits alle großen Neuerungen, die Shadowlands für die Spieler bietet – außer eben die Schattenlande selbst. Das bedeutet vornehmlich:

Der Level-Squish. Alle Charaktere werden von 120 auf 50 gesetzt, dem vorläufigen neuen Maximallevel. Damit werden auch sämtliche Charakterwerte und Items angepasst.

Die neue Level-Erfahrung mit der „Chromie-Zeit“, bei der Spieler gezielt in einem Addon leveln können.

Das neue Startgebiet Exile’s Reach, das künftig als Tutorial für neue Spieler fungiert.

Die Überarbeitungen aller Klassen.

Neue Charakter-Anpassungen.

Dazu kommt noch das wohl wichtigste Stück des Patches, nämlich das große Pre-Event, das in den Wochen vor Shadowlands gespielt werden kann. Die erste Phase des Events ist bereits auf dem PTR live und kann ausprobiert werden. Die Quest dafür sollte automatisch angeboten werden, sobald ihr euch einloggt oder spätestens beim Betreten einer Hauptstadt.

Der Pre-Patch führt schon viele Neuerungen aus Shadowlands ein.

Alle können Patch 9.0.1 zocken

Braucht man dafür einen Beta-Zugang? Nein! Den PTR des Pre-Patches 9.0.1 kann sich jeder Spieler mit einem aktiven WoW-Abo herunterladen. Ruft dazu einfach in der Battle.net-Software beim Reiter „Spielversion“ den Punkt „In Entwicklung – Öffentlicher Testrealm (PTR)“ auf. Anschließend könnt ihr den Download starten. Der dürfte mit knapp 20 GB recht groß ausfallen, da die Daten schon vieles von Shadowlands enthalten.

Wann geht der Patch live? Das ist noch nicht ganz klar. In den vergangenen Erweiterungen wurde ein entsprechender Pre-Patch 4-5 Wochen lang getestet, bevor er auf die Live-Server aufgespielt wurde. Das würde einen Release des Patches gegen Ende September vermuten lassen. Von dort dauert es dann im Regelfall noch 6 bis 8 Wochen, bevor auch die Erweiterung veröffentlicht wird. Shadowlands könnte demnach bereits Ende Oktober oder Mitte November erscheinen, wenn Blizzard wie in den vergangenen Erweiterungen vorgeht. Wenn ihr lieber in die Beta von Shadowlands schnuppern wollt, solltet ihr euch dafür anmelden.

Habt ihr den Patch 9.0.1 schon ausprobiert? Oder lasst ihr euch vom Pre-Event überraschen, wenn es live geht?