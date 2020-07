Der Einstieg in World of Warcraft soll so einfach sein wie noch nie zuvor. Das verspricht Blizzard mit Shadowlands – doch klappt das auch?

World of Warcraft Shadowlands wird die 8. Erweiterung des MMORPGs, richtet sich jedoch nicht nur an vollkommen erfahrene Spieler. Auch für Neulinge soll das Spiel endlich zugänglicher werden und das gleich durch mehrere Faktoren:

Neues Startgebiet

Weniger Level, dafür mit klaren Belohnungen

Fokussiertes Questen in einem Gebiet der Wahl

Doch auch der Game Director Ion Hazzikostas erklärte im Interview mit IGN, dass es nie so einen guten Zeitpunkt gab, um mit WoW anzufangen, wie zum Launch der Schattenlande.

Was war das Problem? Hazzikostas erklärte, was die aktuellen Probleme von World of Warcraft sind, besonders im Bezug auf Neulinge:

Dieses Spiel ist seit 15 Jahren hier und das ist beeindruckend. Ich habe es diese ganzen 15 Jahre über gespielt. Gleichzeitig aber ist dieses reichhaltige Angebot an Inhalten, die Tiefe und auch die ganze Geschichte zu einem Hindernis geworden. Es ist einschüchternd für neue Spieler. Und ein Teil davon, was wir über die Jahre festgestellt haben, ist, dass wir zwar unzählige Stunden an Geschichten zu erzählen haben, aber wir wollten nicht, dass es Hunderte Stunden dauert, zu euren Freunden aufzuschließen, um die neusten Inhalte spielen zu können.

Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft.

Das ist kein neuer Gedanke. In der Vergangenheit führte dies dazu, dass die Entwickler World of Warcraft einfach schneller gemacht und die Level-Phase beschleunigt haben.

Das hat dazu geführt, dass wir das Spiel beschleunigt haben. Das hat uns zu einem Zustand geführt, bei dem [Dinge zu schnell geschahen]. Das war besonders überwältigend für neue Spieler, die zu diesem Zeitpunkt das Spiel spielen wollten.

Shadowlands will besser sein: Mit den Schattenlanden soll nun die beste Zeit sein, um in World of Warcraft einzusteigen. Sogar ein besserer Zeitpunkt als damals zu Classic. Denn Hazzikostas erklärte weiter:

Shadowlands ist vermutlich der beste Zeitpunkt, um als brandneuer Spieler mit World of Warcraft einzusteigen seit 2004. Das ist etwas, auf den wir unseren Fokus für diese Erweiterung gelegt haben.

Standard-Abenteuer soll Einstieg sein: Neulinge bekommen ein komplett neues Startgebiet spendiert, das dem aktuellen Stand der WoW-Technik entspricht. Auf der Insel „Exile’s Reach“ erleben Neulinge ihre ersten Abenteuer, in einer Story, die typisch für World of Warcraft ist und den Fokus auf den Kern der Konflikte beiden Fraktionen legt: den Krieg. Danach geht es dann weiter nach Battle for Azeroth:

Battle for Azeroth ist eine zugängliche Standard-Geschichte von Horde gegen Allianz, die den Spielern über diese Welt erzählt. Das wird ein paar Dutzend Stunden für neue Spieler dauern, dann seid ihr bereit, um mit allen anderen zusammen in die Schattenlande zu gehen, ausgestattet mit all dem Wissen – auf Gameplay und Story bezogen – um in dieser Umgebung Erfolg haben zu können.

Stimmt das alles so? Für WoW-Vetranen dürften diese Aussagen ein kleines Augenrollen bedeuten. Denn schon seit vielen Jahren behaupten die Entwickler mit jeder Erweiterung den Einstieg für Neulinge zu verbessern. Ob das dieses Mal wirklich so gelingen mag, bezweifeln deshalb viele.

Fakt ist auf jeden Fall, dass der erste Eindruck der „Erfahrung für neue Spieler“ ziemlich gut wirkt. Die neue Startinsel „Exile’s Reach“ bringt die wichtigsten Mechaniken sinnvoll bei und das neue Level-System bis Stufe 60 verkürzt den ganzen Prozess des Levelns drastisch, auch wenn Erbstücke ihren XP-Bonus verlieren.

Auf der Insel Exile’s Reach erleben Neulinge ihre ersten Abenteuer.

Ob die Insel aber wirklich so toll für Neulinge ist, wird wohl erst mit dem Launch von Shadowlands eindeutig klar werden. Denn dann dürften neue Spieler in Blizzards MMORPG strömen. Immerhin sind die aktuellen Tester in der Beta – wie es nunmal in der Natur der Sache liegt – zum großen Teil Veteranen von World of Warcraft

Kennt ihr Leute, die mit Shadowlands komplett neu in WoW anfangen wollen? Gehört ihr vielleicht sogar selbst dazu?