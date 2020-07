WoW: Das ist Ansehen, der neue „Grind“ in Shadowlands

In Shadowlands müssen WoW-Spieler wieder ein bisschen farmen. Dieses Mal ist es „Ansehen“ – ist das einfach nur Artefaktmacht 2.0?

In Legion in und Battle for Azeroth gab es den Grind nach Artefaktmacht. Das soll es in der nächsten Erweiterung von World of Warcraft nicht mehr geben. Doch auch das kommende Addon Shadowlands hat eine gewisse Farm-Mechanik: das Ansehen („Renown“). Wir verraten euch, was Ansehen bringt, wie ihr es bekommt und wie der „Grind“ danach aussieht.

Was ist Ansehen? Ansehen ist eine der wichtigsten Mechaniken nach der Wahl eures Paktes. Mit jeder Ansehen-Stufe steigt ihr in der Gunst eures Paktes und bekommt neue Boni freigeschaltet. Einige davon sind kosmetisch, andere bringen richtig wichtige Inhalte, die eure Ausrüstung und somit Spielleistung verbessern. Zu den Belohnungen der Ansehen-Stufen gehören:

Neue Reihen von Fähigkeiten/Talenten bei den Seelenband-Charakteren

Erhöhung der maximalen Gegenstandsstufe von Items, die aus Weltquests gewonnen werden können

Neue, legendäre Rezepte für den Runenmetz in Torghast (zur Herstellung von Legendary-Items)

Kosmetische Belohnungen des Paktes, wie Reittiere, Haustiere, Titel, Transmog-Sets und die coolen Rücken-Gegenstände des Paktes

Neue Stufen für verschiedene Features des Sanktums

Das Sanktum bei den Nachtfae könnt ihr ausbauen – wie bei allen anderen Pakten auch.

Wie bekommt man Ansehen? Ansehen wird vor allem über zwei Wege verdient. Bei großen Fortschritten innerhalb der Pakt-Kampagne, die Stück für Stück freigeschaltet wird, gibt es Ansehen. Dann gibt es jede Woche zwei größere, übergreifende Quests. Eine davon will, dass ihr eine gewisse Menge Anima in euer Sanktum einspeist, die andere will, dass ihr Seelen aus dem Schlund rettet. Zum Schlund haben wir von MeinMMO auch ein Interview mit Blizzard geführt.

Jede dieser beiden Quest davon gewährt eine volle Stufe Ansehen und erhöht somit das Ansehen-Level jeweils um 1.

Ist das endloses Gefarme? Nein. Es gibt jede Woche eine wöchentliche Obergrenze an Ansehen, das Spieler erhalten können. Ist diese Grenze erreicht, bringt weiteres Sammeln von Ansehen keinen Fortschritt im Ansehen-System. Es gibt also keinen „Endlos-Grind“ wie beim Azerit-System, sondern jede Woche ein klares Ziel mit einem maximalen Wert, den es zu erreichen gibt.

Ihr müsst immer mal wieder in den Schlund.

Gibt es Catch-Up-Systeme? Ja. Catch-up-Systeme sollen direkt von Start an implementiert sein. Zweitcharaktere können dann viel schneller auf das aktuelle Maximum des Ansehens aufholen und müssen nicht lange hinter dem Rest der Spielerschaft zurückbleiben.

Wie stark genau diese Aufholmechanik ist, steht noch nicht fest. Blizzard hat jedoch deutlich gemacht, dass man Twinks so wenig Hürden wie möglich in den Weg stellen will. Aktuell ist der Plan, dass man bis zum Erreichen der aktuellen Höchststufe einfach Inhalte nach Wahl spielen kann – also etwa Dungeons, Schlachtzüge oder PvP.

Könnt ihr mit Ansehen als neue Sammel-Mechanik leben? Freut ihr euch gar darauf? Oder ist das nur „der gleiche Mist in neuem Gewand“?