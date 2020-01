WoW DPS-Ranking für BfA – Wer macht in Ny’alotha viel Schaden?

Mit Patch 8.3 hat die aktuelle Erweiterung von World of Warcraft, Battle for Azeroth, seinen fünften und voraussichtlich letzten Raid erhalten. Der Krieg zwischen Horde und Allianz ist mit einem vorläufigen Frieden besiegelt, Azshara besiegt – nun geht es in Ny’alotha dem letzten noch lebenden Alten Gott an den Kragen.

Am 22. Januar 2020 hat der vorerst letzte Raid von Battle for Azeroth seine Pforten geöffnet: Ny’alotha, die erwachte Stadt. In dem Raid warten 12 Bosse mit dem Endboss N’Zoth, dem letzten noch lebenden alten Gott auf Azeroth.

Ny’alotha wurde mit Patch 8.3 eingeführt, welcher der letzte Patch von Battle for Azeroth ist, ehe die neue Erweiterung Shadowlands erscheinen wird. Wann das sein wird, wissen wir allerdings noch nicht genau.

Seit dem 29. Januar stehen in Ny’alotha auch der erste Flügel des LFR sowie der mythische Modus zur Verfügung. Die Top-Raidgilden liefern sich bereits ein heißes World-First-Rennen und Blizzard musste sogar schon die ersten Korrekturen an den Bossen vornehmen – mitten im Wettbewerb.

Dieser Artikel wurde im Juli 2018 erstmals veröffentlicht und am 30. Januar 2020 für den neusten Raid Ny’alotha aktualisiert.

Das aktuelle DPS-Ranking für BfA in Ny’alotha in Patch 8.3

Da der Raid erst wenige Tage alt ist, schauen wir uns sowohl den normalen als auch den heroischen Modus an. Sobald sich die Klassen eingependelt und mehr Leute Fortschritt gemacht haben, werden wir nur noch die heroischen Zahlen zeigen.

Darum sind die Zahlen noch nicht fest: Nachdem in Patch 8.2 die benthischen Gegenstände als zu stark galten, funktionieren diese in Ny’alotha nicht mehr. Stattdessen gibt es nun Verderbnis auf den Items, die verschiedene Effekte mit sich bringt.

Die Verderbnis hat für die einzelnen Klassen unterschiedliche Gewichtung und kann mehrere tausend DPS Unterschied ausmachen. Deswegen wird es noch einige Zeit große Schwankungen geben, bis alle Spezialisierungen den maximalen Schaden fahren können.

Wir beziehen uns für diesen Artikel auf die Daten von warcraftlogs für Ny’alotha im normalen und heroischen Modus, jeweils mit einem Percentile-Wert von 75 und über alle Gegenstandstufen hinweg (Stand: 30.01. um 11:00 Uhr).

Das DPS-Ranking für Ny’alotha (normal):

wdt_ID Platz Klasse DPS 25 1 Feuer-Magier 47.167 26 2 Gleichgewichts-Druide 44.544 27 3 Gebrechens-Hexer 44.509 28 4 Verwüstungs-Dämonenjäger 44.423 29 5 Furor-Krieger 44.411 30 6 Elementar-Schamane 44.280 31 7 Meuchel-Schurke 43.264 32 8 Tierherrschafts-Jäger 43.220 33 9 Gesetzlosigkeits-Schurke 43.195 34 10 Schatten-Priester 43.111

Das DPS-Ranking für Ny’alotha (heroisch):

wdt_ID Platz Klasse DPS 1 1 Feuer-Magier 53.373 2 2 Verwüstungs-Dämonenjäger 52.110 3 3 Wildheits-Druide 51.967 4 4 Furor-Krieger 51.771 5 5 Tierherrschafts-Jäger 51.261 6 6 Gesetzlosigkeits-Schurke 50.750 7 7 Waffen-Krieger 50.582 8 8 Zerstörungs-Hexer 50.032 9 9 Gebrechens-Hexer 50.024 10 10 Gleichgewichts-Druide 49.899

Furorion – Klassischer Drachen-Kampf

Welche Klassen machen den meisten Schaden? Sowohl im heroischen als auch im normalen Modus sind die Top 4 DPS die gleichen Klassen. Im heroischen Modus machen sie lediglich etwas mehr Schaden und statt dem Todesritter findet ihr hier den Tierherrschafts-Jäger.

Gebrechens-Hexer (36.375 DPS)

Gleichgewichts-Druide (35.701 DPS)

Elementar-Schamane (35.618 DPS)

Feuer-Magier (33.500 DPS)

Unheilig-Todesritter (32.483 DPS)

normal

heroisch

Was sind die Vorteile dieser Klassen? Alle Klassen haben den Vorteil, dass sie recht problemlos Schaden auf viele Ziele verteilen können und zugleich stark gegen nur ein Ziel sind.

Welche Besonderheiten hat der Boss? Bei Furorion wechseln sich zwei Phasen ab: Eine, in der er angreifbar ist und eine, in der er unangreifbar ist und stattdessen Stalagmiten zerstört werden müssen.

Hier ist es wichtig, dass möglichst viele oder alle der Stalagmiten zerstört werden, was AoE- und Multi-DoT-Klassen stark bevorzugt.

Furorion selbst ist ein klassischer Drache, das heißt, er hat sowohl einen „Atem“ als auch einen „Schwanzfeger“ („Tail Swipe“). Ihr dürft also als DD weder hinter, noch vor ihm stehen.

Wie verändert sich der Kampf im heroischen Modus? Es gibt lediglich eine neue Mechanik im heroischen Modus: Während ihr die Stalagmiten beseitigt, tauchen Agenten auf, die euch zusätzlich angreifen. Tankt und erledigt sie, sie ändern nicht viel am Kampf.

Ma’ut – Klassischer Flickwerk-Kampf

Welche Klassen machen den meisten Schaden? Bei Ma’ut stehen deutlich die Klassen vorne, die starken Schaden auf ein Ziel über einen ganzen Kampf aufrecht erhalten können:

Meucheln-Schurke (42.993 DPS)

Elementar-Schamane (41.433 DPS)

Feuer-Magier (41.032 DPS)

Gebrechen-Hexer (40.946 DPS)

Furor-Krieger (40.354 DPS)

Im heroischen Modus sieht die Liste ähnlich aus. Da der Kampf hier jedoch etwas länger dauert und die Adds länger leben, profitieren einige Klassen hier auch von „Spalten“-Fähigkeiten:

Meuchel-Schurke (46.857 DPS)

Furor-Krieger (46.346 DPS)

Tierherrschafts-Jäger (46.008 DPS)

Verwüstungs-Dämonenjäger (45.988 DPS)

Wildheits-Druide (45.931 DPS)

Was sind die Vorteile dieser Klassen? Wie bereits gesagt, können sämtliche Top-Klassen starken Einzelziel-Schaden auf Maut aufrecht erhalten. Allerdings streut sich die Liste hier ohnehin nicht weit. Da auf nicht viel geachtet werden muss, können alle Klassen aus den Vollen schöpfen.

Welche Besonderheiten hat der Boss? Ma’ut ist mehr oder weniger ein „Flickwerk“-Kampf, oder „tank and spank“. Die Tanks positionieren den Boss und halten ihn, während die DDs Schaden machen.

Lediglich ein starker AoE-Angriff muss ab und zu überlebt werden, wozu ihr euch in abgelegte Zonen begeben müsst, die ihr durch eine andere Fähigkeit etwas aus der Gruppe tragt.

Wie verändert sich der Kampf im heroischen Modus? Im heroischen Modus bekommt der Boss eine Fähigkeit, die alle Gegner in einem Zylinder in Richtung des Ziels nach hinten stößt. Das trifft normalerweise nur Nahkämpfer, die sich deswegen grob verteilen müssen und nicht in einer Linie mit dem Fernkämpfer-Camp stehen dürfen.

Prophet Skitra – Verwirrung und Adds

Welche Klassen machen den meisten Schaden? Bei Prophet Skitra sind besonders Zauber-Klassen im Vorteil gegenüber den meisten Nahkämpfern. Nur Meucheln-Schurken bilden eine Ausnahme:

Gleichgewichts-Druide (32.550 DPS)

Feuer-Magier (32.363 DPS)

Gebrechen-Hexer (31.894 DPS)

Elementar-Schamane (31.827 DPS)

Meucheln-Schurke (31.423 DPS)

normal

heroisch

Im heroischen Modus sind dieselben Klassen auf den Top 5. Lediglich der Meuchler steht auf Platz 3 statt Platz 5. Sonst ändert sich nichts.

Was sind die Vorteile dieser Klassen? Die Klassen haben den Vorteil, dass sie problemlos auf das wichtige Add Schaden machen können, ohne dabei DPS auf dem Boss zu verlieren. Außerdem können sie in der Zwischenphase schneller auf das richtige Ziel wechseln.

Welche Besonderheiten hat der Boss? In bestimmten Abständen ruft der Boss ein Add herbei, das durch einen Zauber auf einem Spieler erzeugt wird. Das muss außerhalb des Raids stehen, weil sein gewirkter AoE sonst zu einem Wipe führt.

Während das Add lebt, müssen Fernkämpfer es bereits bearbeiten. Nach dem Zauber wird es dann getötet und kurz darauf geht der Boss in eine Zwischenphase über.

Hier tauchen mehrere Kopien des Bosses auf und der Raid muss sich absprechen, welche der Kopien der richtige Boss ist. Diese Kopie wird dann besiegt und der Kampf geht von vorne los.

Wie verändert sich der Kampf im heroischen Modus? Im heroischen Modus erzeugt der Boss in der Zwischenphase eine laufende Wand an Adds, die kontrolliert werden muss, ähnlich wie im Kampf gegen die Shivarra in Argus.

Dunkle Inquisitorin Xanesh – „Fußball“ und viel Bewegung

Welche Klassen machen den meisten Schaden? Ähnlich wie im vorigen Kampf gegen Skitra stehen bei Xanesh Zauber-Klassen und Schurken an der Spitze:

Feuer-Magier (43.599 DPS)

Gebrechen-Hexer (43.542 DPS)

Meucheln-Schurke (43.209 DPS)

Gleichgewichts-Druide (43.175 DPS)

Elementar-Schamane (43.137 DPS)

Im heroischen Modus stehen deutlich mehr Klassen mit physischem Schaden als auch Nahkämpfer vorne. Die Zauber-Klassen verlieren hier ein wenig den Biss:

Tierherrschaft-Jäger (49.759 DPS)

Meucheln-Schurke (47.694 DPS)

Überleben-Jäger (47.683 DPS)

Gleichgewicht-Druide (47.516 DPS)

Feuer-Magier (47.314 DPS)

Was sind die Vorteile dieser Klassen? Die stärksten Klassen haben allesamt den Vorteil, dass sie viel Schaden auf ein Ziel bringen können und im heroischen Modus durch Bewegung wenig eingeschränkt sind.

Welche Besonderheiten hat der Boss? Ähnlich wie bei den vorhergehenden Bossen, besteht der Kampf gegen Xanesh vor allem aus Schaden auf einem Ziel und Bewegung. Der gesamte Raid muss mehreren Fähigkeiten ausweichen.

Dazu kommt ein Ritual, an dem immer drei Spieler teilnehmen müssen. Dabei müssen sie eine Kugel, die in einem Portal erscheint, durch Berührung in ein anderes Portal lotsen. Die Kugel darf weder Wände noch die gefesselte Azshara oder auftauchende Pylonen berühren.

Wie verändert sich der Kampf im heroischen Modus? Im heroischen Modus tauchen Obelisken auf, die zusätzliche Hindernisse für die „Fußball“-Spieler darstellen.

Das Schwarmbewusstsein – Bestens für AoE und Cleave

Welche Klassen machen den meisten Schaden? Beim Schwarmbewusstsein gibt es zwar eine gute Mischung aus Klassen, allerdings stechen Spezialisierungen mit einer Besonderheit heraus:

Feuer-Magier (69.410 DPS)

Zerstörung-Hexer (65.242 DPS)

Gesetzlosigkeit-Schurke (64.912 DPS)

Schatten-Priester (62.863 DPS)

Frost-Todesritter (61.508 DPS)

normal

heroisch

Im heroischen Modus löst der Wildheit-Druide den Todesritter ab, sonst bleiben die Klassen gleich. Lediglich die Reihenfolge ändert sich etwas und der Schaden bewegt sich im Bereich von 70.000-80.000 DPS.

Was sind die Vorteile dieser Klassen? Alle genannten Klassen haben eine Möglichkeit für einen starken Cleave (Spalten) oder für AoE (Area of Effect). Das heißt, sie können mehreren Zielen großen Schaden zufügen, ohne dabei zu große Verluste auf ein Prioritäts-Ziel zu haben.

Welche Besonderheiten hat der Boss? Das Schwarmbewusstsein besteht aus zwei Bossen, die zeitgleich sterben müssen. Sie können einen Teil des Kampfes nebeneinander getankt werden und rufen immer wieder viele kleine Adds herbei.

Die Adds sind meist so nah am Boss, dass die stärksten Klassen sie problemlos erledigen können, ohne Schaden auf den Bossen einzubüßen. So kommen hohe DPS-Zahlen bei diesen Spezialisierungen zusammen.

Wie verändert sich der Kampf im heroischen Modus? Im heroischen Modus kommt ein weiteres Add hinzu, auf das Spieler aktiv umschwenken müssen. Ist es erledigt, geht der Kampf wie gewohnt weiter.

Shad’har – Viel zum Ausweichen

Welche Klassen machen den meisten Schaden? Bei Shad’har zeigen sich besonders Nahkämpfer im Vorteil, vor allem in der heroischen Variante:

Feuer-Magier (50.076 DPS)

Meucheln-Schurke (48.803 DPS)

Tierherrschaft-Jäger (47.267 DPS)

Furor-Krieger (47.194 DPS)

Gleichgewicht-Druide (47.066 DPS)

Heroisch:

Tierherrschaft-Jäger (53.440 DPS)

Wildheit-Druide (52.783 DPS)

Furor-Krieger (52.739 DPS)

Überleben-Jäger (51.713 DPS)

Meucheln-Schurke (52.584 DPS)

Was sind die Vorteile dieser Klassen? Die Klassen haben allesamt den Vorteil, dass sie sowohl viel Schaden auf ein Ziel aufrecht erhalten können, als auch wenig Nachteile durch Bewegung haben.

Welche Besonderheiten hat der Boss? Ähnlich wie bei Ma’ut gibt es nicht viele Mechaniken, auf die Spieler zu achten haben. Vor allem Tanks müssen sich um die Fähigkeiten des Bosses kümmern und die DDs müssen nur Schaden machen.

Allerdings verteilt der Boss ab und an Flächen auf dem Boden, denen ihr ausweichen müsst. Das schränkt Zauber-Klassen im Schaden ein, behindert Nahkämpfer aber kaum. Dazu gibt es ab und an Adds, die aus dem Kampfbereich getragen werden müssen.

Der Kampf selbst ist aber eher eine Prüfung für Tanks und Heiler als für DDs.

Wie verändert sich der Kampf im heroischen Modus? Der heroische Modus stärkt lediglich alle Zauber.

Drest’agath – Der Ausnahme-Kampf

Was ist die Ausnahme in diesem Kampf? Drest’agath hat eine einzigartige Mechanik, die die DPS in diesem Kampf stark verfälscht oder zumindest nicht eindeutig macht. Der Boss selbst heilt sich selbst um mehrere Millionen alle fünf Sekunden.

Das bedeutet, dass der viele Schaden, der auf ihn gemacht wird, ohnehin verpufft und „leer“ ist. Nur, wenn Spieler einen bestimmten Debuff haben, den sie nach dem Töten von Adds erhalten können, kann sich Drest’agath um den gemachten Schaden nicht heilen.

Obwohl der Schaden außerhalb dieses Debuffs nichts bringt, haben einige Klassen einen Vorteil davon, ihm Schaden zuzufügen – Schatten-Priester etwa, die so mehr Wahnsinn generieren.

Das bedeutet aber auch, dass sich der effektiv gemachte Schaden nicht unbedingt auch in den Zahlen widerspiegelt. Wir verzichten deshalb auf eine Auflistung der Top-Klassen und versorgen euch lediglich mit den entsprechenden Graphen:

normal

heroisch

Il’gynoth – Laufen ohne Ende

Welche Klassen machen den meisten Schaden? Bei den Top 5 der DPS gegen Il’gynoth gibt es eine deutliche Spitze. Die Kurve wird zum Ende hin immer flacher:

Feuer-Magier (48.416 DPS)

Gebrechen-Hexer (45.543 DPS)

Schatten-Priester (44.002 DPS)

Gleichgewicht-Druide (43.871 DPS)

Verwüstung-Dämonenjäger (42.838 DPS)

Im heroischen Modus sehen die Zahlen ähnlich aus, nur dass bestimmte Zauber-Klassen hier noch stärker sind:

Feuer-Magier (52.182 DPS)

Gebrechen-Hexer (49.665 DPS)

Zerstörung-Hexer (47.731 DPS)

Furor-Krieger (46.472 DPS)

Schatten-Priester (45.977 DPS)

Was sind die Vorteile dieser Klassen? Il’gynoth ist eine Art Spezialfall. Die Klassen haben allesamt wenig Probleme damit, Schaden auch während der Bewegung aufrecht zu erhalten, was zugleich ihre größte Stärke für diesen Kampf ist.

Dass sich aber Nahkämpfer nicht nach oben kämpfen können damit, liegt daran, dass sie häufig nicht in Reichweite des Bosses stehen können. So verlieren sie Schaden, während die Zauber-Klassen weiter zaubern können.

Welche Besonderheiten hat der Boss? Der Boss wechselt zwei Phasen ab, in denen entweder er oder seine Organe angegriffen werden. Der ständige Wechsel erfordert, dass die Gruppe sich immer wieder neu positioniert.

Allerdings versieht Il’gynoth die Spieler auch noch mit zusätzlichen Zaubern, die sie dazu zwingen, sich zu verteilen oder aus der Gruppe zu bewegen. Das ist besonders für Nahkämpfer ein Nachteil, da diese dann nicht mehr in Reichweite sind.

Wie verändert sich der Kampf im heroischen Modus? Der Boss erhält eine weitere Fähigkeit, durch die Spieler übernommen werden. Berühren diese andere Spieler, verbreitet sich die Übernahme. Sie müssen schnell auf 30% ihrer Lebenspunkte gebracht werden.

Vexiona – Viele Adds und Bewegung

Welche Klassen machen den meisten Schaden? Die Verteilung bei Vexiona ist ähnlich wie die beim Schwarmbewusstsein:

Feuer-Magier (55.524 DPS)

Furor-Krieger (52.954 DPS)

Gesetzlosigkeit-Schurke (52.374 DPS)

Verwüstung-Dämonenjäger (51.699 DPS)

Elementar-Schamane (50.750 DPS)

normal

heroisch

Im heroischen Modus sind ebenfalls die gleichen Klassen an der Spitze, außer dem Elementar-Schamanen, der ins Mittelfeld abgestürzt ist. Statt ihm nimmt der Tierherrschafts-Jäger einen Platz in den Top 5 ein.

Was sind die Vorteile dieser Klassen? Wie schon beim Schwarmbewusstsein haben die Klassen den Vorteil, dass sie großen Cleave- oder AoE-Schaden austeilen können. Dieser fällt bei Vexiona nur etwas geringer aus als beim Schwarmbewusstsein.

Welche Besonderheiten hat der Boss? Vexiona ruft viele Diener herbei, die ihr bekämpfen müsst. Dabei hilft euch aber auch ein „großes Add“, das ihr zu erst erledigen müsst. Dieses gewährt einem Spieler (einem Tank in der Regel) die Möglichkeit, alle anderen Diener mit einem mächtigen Strahl zu töten.

Dennoch sorgen die Adds dafür, dass der Schaden vieler Klassen steigt. Vexiona verlangt allerdings auch, dass sich Spieler aus dem Raid entfernen, wo vor allem Krieger, Dämonenjäger und Gesetzlosigkeit-Schurken Vorteile haben, da sie schnell aus dem Bereich verschwinden und wiederkehren können.

Dazu hebt Vexiona immer wieder ab und fliegt über das Schlachtfeld, um ein Drittel mit Flammen einzudecken, ähnlich wie Valiona in der Bastion des Zwielichts.

Wie verändert sich der Kampf im heroischen Modus? Im heroischen Modus verfügt Vexiona in der letzten Phase über eine Meteor-Fähigkeit, die von der gesamten Gruppe abgefangen werden muss.

Ra-den – Stress für Fernkämpfer

Welche Klassen machen den meisten Schaden? Die DPS-Verteilung bei Ra-den ist recht konsistent. Es gibt kaum wirklich starke oder wirklich schwache Klassen. Der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 24 liegt bei gerade einmal etwa 8.000 DPS:

Meucheln-Schurke (46.342 DPS)

Feuer-Magier (45.997 DPS)

Furor-Krieger (44.025 DPS)

Gebrechen-Hexer (44.789 DPS)

Elementar-Schamane (44.757 DPS)

Im heroischen Modus sieht es etwas anders aus. Hier haben Nahkämpfer die Nase vorn:

Waffen-Krieger (52.409 DPS)

Wildheit-Druide (52.133 DPS)

Meucheln-Schurke (51.920 DPS)

Furor-Krieger (51.856 DPS)

Verwüstung-Dämonenjäger (51.331 DPS)

Was sind die Vorteile dieser Klassen? Besonders im heroischen Modus schlägt sich nieder, dass die Nahkämpfer schlichtweg keine wichtige Mechanik spielen müssen. Das fällt den Fernkämpfern zu, die jedoch ebenfalls außer Bewegung keinen großen Nachteil davontragen.

Welche Besonderheiten hat der Boss? Der Boss wird recht mittig auf der Plattform positioniert und funktioniert über zwei Fähigkeiten, die miteinander interagieren: Leere und Vita.

Seine wichtigsten Fähigkeiten sind Instabile Vita und Instabile Leere. Diese springen immer wieder zum am weitesten entfernten Ziel, was erfordert, dass Fernkämpfer mit diesen Fähigkeiten „Ping Pong“ spielen. Das hält sie davon ab, vollen Schaden auszuteilen.

Dazu ruft er in Abständen Vita- und Leere-Kugeln, die vom Raid erledigt werden müssen.

Wie verändert sich der Kampf im heroischen Modus? Keine großen Änderungen, alle Effekte werden lediglich stärker.

Panzer von N’Zoth – Noch viel mehr Adds

Welche Klassen machen den meisten Schaden? Auch beim Panzer von N’Zoth stehen wieder viele Klassen an der Spitze, die mit mehr Zielen mehr Schaden austeilen:

Gebrechen-Hexer (54.674 DPS)

Gesetzlosigkeit-Schurke (53.240 DPS)

Unheilig-Todesritter(49.908 DPS)

Feuer-Magier (49.318 DPS)

Wildheit-Druide (48.676 DPS)

normal

heroisch

Die Top 5 im heroischen Modus sind fast identisch. Lediglich der Hexer und der Schurke haben die Plätze getauscht und der Wildheit-Druide wurde vom Verwüstung-Dämonenjäger abgelöst. Der Schaden beträgt knapp 12.000 DPS mehr.

Was sind die Vorteile dieser Klassen? Auch beim Panzer gilt wieder, dass diese Klassen viel Schaden auf mehrere Ziele bringen können – vor allem, wenn diese nah beieinander stehen.

Welche Besonderheiten hat der Boss? Der Kampf besteht aus drei Phasen, in denen jeweils viele kleine Diener spawnen, die der Raid beseitigen muss. Das läuft nebenher ab, denn die wichtigsten Mechaniken sind schlagende Tentakeln und Wahnsinn.

Die Tentakeln kündigen sich durch Schatten am Boden an und töten Spieler in der Regel sofort. Ihnen muss ausgewichen werden, was Bewegung erfordert und so zum Nachteil für viele Zauber-Klassen wird.

Der Wahnsinn muss vom Raid durch Aktivierung eines Extra-Buttons oder Sammeln von Kugeln ausgeglichen werden.

Wie verändert sich der Kampf im heroischen Modus? Im heroischen Modus wird ein weiterer Diener herbeigerufen, der schnellstmöglich erledigt werden muss.

N’Zoth – Zum Abschluss wieder Adds

Welche Klassen machen den meisten Schaden? Wie in den meisten Kämpfen in Ny’alotha haben auch bei N’Zoth Klassen die Nase vorn, die viel Schaden auf mehrere Ziele austeilen können. Allerdings ist hier auch starker Burst-Schaden von Vorteil:

Feuer-Magier (49.792 DPS)

Verwüstung-Dämonenjäger (49.046 DPS)

Wildheit-Druide (48.423 DPS)

Gesetzlosigkeit-Schurke (48.005 DPS)

Gleichgewicht-Druide (47.632 DPS)

Anmerkung: Eigentlich steht der Täuschung-Schurke hier noch vor dem Gleichgewicht-Druiden. Allerdings gibt es zu dieser Spezialisierung nur 13 Parses, weswegen wir sie nicht aufführen.

Die Klassen decken sich mit den Top-DDs im heroischen Modus. Allerdings muss hier der Wildheit-Druide dem Zerstörung-Hexer weichen und die Reihenfolge verschiebt sich etwas.

Was sind die Vorteile dieser Klassen? Wie bereit erwähnt, haben die Klassen die Möglichkeit, viel Schaden auf Ziele zu bringen, die beieinander stehen. Allerdings haben sie alle auch starke Burst-Phasen, mit denen sie entweder N’Zoth selbst oder die Synapsen in seinem Hirn zerstören können.

Der Gesetzlosigkeit-Schurke hat zusätzlich den Vorteil, dass er eine höhere Reichweite hat als andere Nahkämpfer (mit entsprechendem Talent). Das erlaubt es ihm, in den Add-Phasen mehr Diener gleichzeitig zu treffen als die meisten anderen.

Welche Besonderheiten hat der Boss? N’Zoth hat mehrere Phasen, die sich am Anfang abwechseln und die den Raid aufteilen. Erst werden alle Spieler in sein „Hirn“ gesogen und müssen dort gegen den Boss Psychus und Synapsen kämpfen.

Schaffen sie das nicht rechtzeitig, ist das ein Wipe, da Psychus dann tödlichen Schaden kanalisiert. Kehrt ihr zurück, ist N’Zoth für kurze Zeit angreifbar. Nach einer weiteren Zwischenphase muss die Hälfte des Raids erneut in N’Zoths Hirn vordringen und Psychus erneut erledigen, während die andere Hälfte sich um Adds kümmert.

Das wiederholt sich bis Phase 3, in der N’Zoth dauerhaft angreifbar bleibt und immer weiter Diener ruft, bis entweder ihr oder N’Zoth das Zeitliche segnen.

Dabei ist auch wieder die Wahnsinns-Mechanik wie im Kampf gegen seinen Panzer, nur habt ihr Furorion nicht an eurer Seite, um euch zu helfen.

Wie verändert sich der Kampf im heroischen Modus? Im heroischen Modus machen die Flächen, die Psychus und N’Zoth spawnen, mehr Schaden und die dritte Phase wird schwieriger. Hier kommen ab der dritten Welle zwei Adds statt einem und die Augenstrahlen zielen in vier statt in zwei Richtungen.

Nachdem N’Zoth besiegt wurde, folgt ein Cinematic, das jedoch bei seiner Vorstellung nicht gut ankam. Lediglich ein einziger Satz macht Hoffnung auf mehr.

Möglicherweise gibt es eine spannendere, aufregendere Szene nach dem mythischen Kill. Auf den müssen wir aber noch etwas warten.