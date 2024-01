WoW: Patch Notes zu Patch 10.2.5 – So ändert sich eure Klasse am Mittwoch

Die Klassen in World of Warcraft ändern sich wieder. Wir haben alle Anpassungen, die schon bald live gehen.

Der nächste Patch von World of Warcraft Dragonflight steht vor der Tür. Das Update „Saat der Erneuerung“ bringt nicht nur einige frische Inhalte, wie etwa den Epilog der Story von Dragonflight oder einen interessanten Archäologie-Ersatz, sondern auch ein paar Änderungen an den bestehenden Klassen. In vielen Fällen sind das nur kleine Anpassungen, die ihr aber doch auf dem Schirm haben solltet, damit es nicht zu Problemen kommt.

Was ändert sich? Die größten Änderungen betreffen die ehemaligen „Pakt-Fähigkeiten“ aus Shadowlands, die inzwischen fester Bestandteil vieler Talentbäume geworden sind. Nicht nur optisch bekommen diese Fähigkeiten einen neuen Look, sondern auch ihre Schadensart kann sich in einigen Fällen wandeln.

Das ist zum Beispiel besonders beim Dämonenjäger wichtig, da „Die Jagd“ künftig keinen Naturschaden mehr verursacht, sondern stattdessen nun Chaosschaden. Das sorgt dafür, dass die Fähigkeit mit einigen Talenten besser interagiert, aber auch manche Schmuckstücke, die bei verursachtem Naturschaden ausgelöst wurden, somit nutzlos werden.

Kann man den alten Look der Fähigkeiten wiederbekommen? Nein, noch nicht. Blizzard hat aber bereits angekündigt, dass sie an einer Möglichkeit arbeiten, den ursprünglichen Look dieser Fähigkeiten wiederherzustellen. Wahrscheinlich wird dies über das Glyphen-System in einem kommenden Patch geschehen.

Patch 10.2.5 – Alle Klassenänderungen

Dämonenjäger

Elysischer Erlass verursacht nun Chaosschaden (vorher Arkanschaden).

Die Jagd verursacht nun Chaosschaden (vorher Naturschaden).

Rufer

Quell der Magie dauert nun 60 Minuten an (vorher 30 Minuten).

Bewahrung Essenzexplosion kann nun durch Umkehrung ausgelöst werden. Die Manakosten der meisten Zauber wurden um 10 % reduziert. Schonfrist erhöht die Heilung von Zielen des Zaubers Umkehrung um 10 % / 20 % (vorher 5 % / 10 %). Zeitlose Magie wirkt sich nun auf Zeitanomalie aus und verringert die Manakosten von Umkehrung, Zeitanomalie, Echo und Zeitverschiebung um 10 % / 20 % (vorher 15 % / 30 %).



Magier

Machtverschiebung verursacht nun Arkanschaden (vorher Naturschaden).

Mönch

Nebelwirker Tanz des Windes wurde überarbeitet. Die Ausweichchance wird um 10 % erhöht und alle vier Sekunden steigt dieser Betrag um weitere 10 %, bis der Charakter einem Angriff ausweicht. Uralte Lehren erhöht jetzt zusätzlich die Ausdauer um 5 % während der Wirkungsdauer. Lehren des Klosters sorgt nun dafür, dass Blackout-Tritt in der Aktionsleiste deutlich hervorgehoben wird, sobald die maximalen Stapel erreicht sind. Donnerfokustee hat neue Funktionsweisen mit Schadensumleitung. Dadurch wird 25 % mehr Heilung in Schaden umgewandelt und ein Chikokon um den Mönch erschaffen. Tee der Fülle hat nun eine Chance, dem Mönch Schadensumleitung und Einhüllender Nebel zu verleihen (anstatt Essenzborn und Erneuernder Nebel). Geheimer Aufguss hat nun eine zusätzliche Funktionsweise mit Schadensumleitung und verleiht Vielseitigkeit. Faelinienstampfen heißt nun Jadefeuerstampfen. Erweckte Faelinie heißt nun Erwecktes Jadefeuer.

Windläufer Tanz des Windes wurde überarbeitet. Die Ausweichchance wird um 10 % erhöht und alle vier Sekunden steigt dieser Betrag um weitere 10 %, bis der Charakter einem Angriff ausweicht. Faelinienstampfen heißt nun Jadefeuerstampfen. Erweckte Faelinie heißt nun Erwecktes Jadefeuer. Faelinienharmonie heißt nun Jadefeuerharmonie. Weg der Fae heißt nun Jadeweg. Faekontakt heißt nun Jadefeuerbrand.



Schurke

Widerhallender Tadel verursacht nun körperlichen Schaden (vorher Arkanschaden) und der Schaden wurde um 43 % erhöht, um Rüstung auszugleichen.

Schamane

Erdelementar, Feuerelementar und Sturmelementar sowie ihre Ur-Varianten haben jetzt in Instanzen eine verringerte Größe für Verbündete und Gegner des Schamanen. Für den Schamanen selbst behalten sie ihre Größe bei.

Die Beschreibung von Thorims Anrufung wurde angepasst und enthält nun die korrekten Schadenswerte für Blitzschlag und Kettenblitzschlag, die durch den Effekt ausgelöst werden.

Krieger

Speer der Bastion heißt nun Speer des Champions.

Elysische Macht heißt nun Macht des Champions.

Durchdringendes Urteil heißt nun Durchschlagende Herausforderung.

Was steckt noch im Patch? Abgesehen von den Änderungen an den Klassen, gibt es auch eine Reihe neuer Features. Dazu gehört eine Questreihe rund um die Rückeroberung von Gilneas durch die Worgen, aber auch die Anhängerdungeons, bei denen ihr mit NPCs an eurer Seite verschiedenste Dungeons besuchen und im eigenen Tempo abschließen könnt. Außerdem werden 2 verschiedene Transmog-Sets nachgereicht, die sich Fans sehnlich gewünscht hatten.

Es gibt also viel zu tun im nächsten Patch – und laut der Roadmap dürfte auch das darauffolgende Update gar nicht so weit weg sein.