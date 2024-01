Blizzard fasst in 6 Minuten zusammen, was der neue Patch 10.2.5 in WoW bringt

Kurz vor dem Release vom neuen Patch 10.2.5 „Saat der Erneuerung“ in World of Warcraft gibt es ein Video. Das fasst zusammen, was ihr zum kommenden Update wissen müsst und gibt euch einen Einblick in die neuen Belohnungen, die ihr abstauben könnt.

Die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst:

Wann erscheint Patch 10.2.5? Der Patch erscheint am Dienstag, den 16. Januar bzw. in Europa am Mittwoch, den 17. Januar 2024. Je nachdem, ob es längere Wartungsarbeiten gibt, sollten die Server bereits morgens gegen 9 Uhr spielbereit sein.

Neue Belohnungen in Patch 10.2.5

Für viele der neuen Aktivitäten erhaltet ihr kosmetische Belohnungen. Im Outland Cup, dem Drachenreiten-Event in der Scherbenwelt, bekommt ihr etwa ein neues Transmog-Set.

Bei der Rückeroberung von Gilneas winken euch ebenfalls Transmog-Teile sowie ein neues Reittier. Welches das sein wird, wissen wir allerdings noch nicht. Das Event startet ihr im Silberwald bei Genn Graumähne oder Calia Menethil.

Die Archive von Azeroth bringen ähnliche Belohnungen wie die Archäologie damals. Für die Ausgrabungen erhaltet ihr kosmetische Ausrüstung, Kampfhaustiere und Mounts. Neu ist, dass es auch Gruppen-Ausgrabungen gibt, die ihr zusammen mit anderen Spielern angeht.

Nach Patch 10.2.5 geht es mit einer strikten Roadmap weiter:

