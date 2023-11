WoW stellt MMORPGs infrage – Bringt Dungeons, die ihr mit NPCs spielen könnt

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Das ist vor allem wichtig, weil Dragonflight künftig die neue „Level-Erweiterung“ sein wird – neue Helden müssen dann nicht mehr in Battle for Azeroth questen, sondern spielen stattdessen auf den Dracheninseln.

Warum macht Blizzard das? Der größte Nutzen dürfte für neue und wiederkehrende Spieler sein, die bisher keine Dungeon-Erfahrung gesammelt haben. Dank den NPCs sind diese Dungeon künftig ein Testgelände, in der man die Dungeons erleben kann, ohne dem Stress anderer Spielerinnen und Spieler ausgesetzt zu sein. Denn gerade die normalen Dungeons werden oft nur zum Leveln benutzt und dort herrscht Stress und Tempo – denn es geht um den Gewinn maximaler XP. Wer hier etwas neues ausprobieren will oder „in Ruhe“ spielen möchte, wird rasch aus einer Gruppe gekickt.

Spielt als Tank, Heiler oder Schadensklasse an der Seite von NPC-Begleitern, die sich euch auf euren Abenteuern anschließen. Sie werden für alle acht normalen Dungeons von Dragonflight verfügbar sein und können von 1 bis 4 Spielercharakteren reichen. Diese Begleiter ermöglichen es Spieler:innen, die Dungeons von Dragonflight in ihrem eigenen Tempo zu erkunden, und bieten dabei die Freiheit, mit der Zusammenstellung der Gruppe zu experimentieren und diese zu personalisieren.

Was wurde angekündigt? Die Dungeons von Dragonflight können künftig auf normaler Schwierigkeit auch solo oder nur in Gruppen von 2-4 Spieler absolviert werden – denn World of Warcraft ersetzt die fehlenden Spieler einfach durch Bots bzw. NPCs. Diese erfüllen dann alle Rollen, die für eine Gruppe noch notwendig sind – sei es ein Tank, ein Heiler, DPS-Charaktere oder gleich mehrere davon.

Dungeons in World of Warcraft könnt ihr bald alleine besuchen. Ihr braucht dann keine Mitspieler mehr – und WoW wird zum Singleplayer-Game.

