WoW bringt „Delves“ – Endgame für Outdoor-Fans mit Beute so gut wie heroische Raids

Solo-Helden und Outdoor-Fans kommen in World of Warcraft: The War Within auf ihre Kosten. Sie erhalten einige der besten Items im Spiel.

Mit World of Warcraft The War Within will Blizzard viele Aspekte des Spiels verbessern, die in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen sind. Ein großer Aspekt davon: interessante, anspruchsvolle Inhalte für alle Spielerinnen und Spieler, die sich vor allem in der offenen Welt aufhalten – also abseits von Dungeons und Raids.

Die Rede ist von „Delves“ („Tiefen“), einer neuen Art von Endgame-Content, der zumindest teilweise in der offenen Welt stattfindet. Der Game Director Ion Hazzikostas hat diese neuen Spielinhalte auf der BlizzCon 2023 vorgestellt.

Wie laufen Delves ab? Insgesamt 13 dieser Delves könnt ihr in The War Within finden. Das sind Höhleneingange, die durch eine nebelige Wand abgetrennt sind – das erinnert ein wenig an Dark Souls. Sobald ihr durch die Nebelwand tretet, befindet ihr euch (ohne Ladebildschirm) in einer instanzierten Variante dieser Höhle. Dort seid nur ihr und – falls vorhanden – eure Gruppe aus bis zu 5 Spielern. Delves skalieren von 1-5 Spieler, ihr könnt sie also solo oder in kleineren Gruppen angehen.

Was ihr in einem Delve findet, das unterscheidet sich jedes Mal. So kann es zum Beispiel sein, dass ihr mal mit einer begrenzten Lichtquelle durch die Dunkelheit navigieren müsst, während ihr ein anderes Mal die Irdenen bei der Verteidigung gegen die Kobolde helft. Nicht immer müssen das schwere Kämpfe sein, oft gibt es auch unterschiedliche Rätsel zum Knobeln oder „Jumping Puzzle“, wie man sie aus anderen Spielen kennt.

Am Ende jedes Delves wartet allerdings eine große Schatzkammer mit Belohnungen. Die meisten dieser Belohnungen könnt ihr so einsacken, einige Truhen sind allerdings verschlossen und benötigen bestimmte Schlüssel.

Der Game Director hat die Delves genau vorgestellt.

Begleiter ändert sich jede Saison: Ein weiteres, interessantes Feature ist euer Begleiter. Denn jede Saison habt ihr einen anderen, bekannten NPC dabei, der euch bei den Expeditionen unterstützt. In der ersten Saison ist das etwa der berühmte Zwerg Brann Bronzebart.

Brann kann dabei mit Talenten und Verbesserungen ausgestattet werden, um unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. So könnt ihr ihn etwa zu einem kleinen Tank ausbauen, ihn Schaden verursachen lassen oder als Heiler einsetzen. Das ist vor allem dann interessant, wenn ihr die Delves selbst als Heiler oder Tank spielen möchtet und nicht in einer DPS-Spezialisierung.

Im Laufe der Wochen schaltet ihr immer neue Talente frei. Da es jede Saison einen anderen Begleiter gibt, dürften sich die Fähigkeiten jedes Mal unterscheiden und vielleicht gibt es sogar ein bisschen Story zu den einzelnen Charakteren.

Ion Hazzikostas hat die Delves in den ersten 15 Minuten seiner Präsentation vorgestellt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was macht Delves so besonders? Delves sollen für Outdoor-Fans eine Möglichkeit darstellen, an einige der besten Ausrüstungen und Belohnungen im Spiel zu kommen, ohne auf Raids oder Mythisch+ angewiesen zu sein. Daher wird es mit The War Within in der wöchentlichen Belohnungskiste auch eine neue Reihe an Belohnungen geben, eben für Aktivitäten in der offenen Welt.

Gefüllt wird diese Reihe auf der niedrigsten Ebene mit wöchentlichen Outdoor-Events (denkt an vergleichbare Dinge wie das Festmahl der Tuskarr oder die große Jagd) und auf der höchsten Ebene eben mit den „Delves“. Je höher die Schwierigkeit dieser Delves, desto besser wird die am Ende wählbare Belohnung.

Hazzikostas erklärte, dass die besten Belohnungen hier auf dem Niveau der Beute von Raidbossen aus heroischen Raid sein sollte – was deutlich besser als alles andere ist, was man jemals aus Inhalten in der offenen Welt erhalten konnte.

“Alberne Hüte” gibt es auch – und die sehen super aus.

Muss man das dann grinden? Wer nun Sorge hat, dass Delves ein weiteres Feature sind, das man dann massiv grinden muss, um die bestmöglichen Belohnungen zu erhalten, der kann beruhigt sein. Die bestmöglichen Belohnungen aus den Delves pro Woche sind nämlich limitiert. Pro Woche kann man sich durch Outdoor-Aktivitäten einige Schlüssel verdienen, um Bonuskisten in den Delves zu öffnen.

Danach kann man Delves zwar weiter besuchen und die „normalen Belohnungen“ einsacken oder die Schwierigkeit erhöhen, um die wöchentliche Kiste zu füllen, die allerbeste Beute bekommt man dann aber nicht mehr.

Abgesehen von starker Ausrüstung gibt es aber auch weitere, saisonale Belohnungen. Etwa besondere Reittiere, Haustiere und Spielzeuge – eben all das „gute Zeug“, das Sammler in der offenen Welt so lieben.

Delves sollen zusammengefasst also eine Alternative zu Raids und Dungeons sein, die auch solo oder von kleineren Gruppen erledigt werden können. Spielerinnen und Spieler in der offenen Welt sollen für ihren Spielstil belohnt werden und gleichzeitig fordernde Inhalte erleben können.

Was haltet ihr von der Idee der Delves? Eine coole, sinnvolle Neuerung?

Ob WoW womöglich bald auf die Xbox kommt, hat Blizzard hier verraten.