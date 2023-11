Kommt WoW unter Microsoft nun auch für PS5 und Xbox Series X? Blizzard gibt Update

Der Deal zwischen Microsoft und Blizzard Entertainment ist in trockenen Tüchern. Der Tech-Gigant Microsoft hat den Gaming-Konzern für eine Summe von 69 Milliarden US-Dollar übernommen. Die Übernahme könnte positive Folgen für Konsolen-Spieler haben, die sich seit langem eine PS5- oder Xbox-Series-X-Version von World of Warcraft wünschen.

Welche Möglichkeit eröffnet sich durch den Microsoft-Deal für WoW? World of Warcraft ist seit seinem Release vor fast 20 Jahren nur für PC erhältlich. Spieler auf Konsolen blickten seitdem in die Röhre. In der Vergangenheit waren die Konsolen nicht so leistungsstark und das plattformübergreifende Spielen war noch nicht verbreitet. Doch die beiden Probleme haben sich mit den folgenden Konsolengenerationen abgeschafft.

GamesRadar+ hatte nun die Möglichkeit, das Thema direkt bei Blizzard anzusprechen: Kommt WoW für PS5 und XBox Series?

Vice President und Executive Producer Holly Longdale fände die Idee sehr interessant, Konsolenportierungen für WoW zu entwickeln. Blizzard spreche sogar „die ganze Zeit“ darüber.

Vielmehr noch: Weder die Technik noch die Komplexität würden aktuell einen Strich durch die Rechnung machen. Longdale meint, dass Blizzard für Konsolenversionen gut aufgestellt sei.

Die Aussage klingt so, als wären Konsolenumsetzungen eine Option für Blizzard. Doch es gibt einen Grund, wieso die Konsolenversionen noch in weiter Ferne sind.

Es gibt 3 Gründe gegen eine zeitnahe Konsolenversion

Was spricht dagegen? Blizzard hat während der Blizzcon drei neue Erweiterungen für World of Warcraft angekündigt. Die Erweiterungen thematisieren die „Worldsoul Saga“, also die Geschichte rund um Azeroth und die schlafende Titanin.

Dazu gehören die folgenden drei Erweiterungen:

World of Warcraft: The War Within

World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft: The Last Titan

Diese drei Erweiterungen sind es, die eine Konsolenportierung momentan verhindern. Laut Longdale wolle sich Blizzard zunächst auf die Worldsoul-Saga konzentrieren, damit sei bereits genug zu tun.

Danach wolle Blizzard die Sache noch einmal überdenken, denn schließlich gehöre das Unternehmen jetzt zu Microsoft, dem Hersteller der Xbox Series X.

Noch keine Gespräche zum Game Pass für WoW

Und wie sieht es mit dem Game Pass aus? Da Blizzard nun zu Microsoft gehört, stellt sich die Frage, ob eine Integration von World of Warcraft in den PC Game Pass möglich wäre. Blizzard hat bereits verraten, dass ab dem kommenden Jahr die ersten Titel für den Game Pass erscheinen werden.

Doch für World of Warcraft scheint das erst einmal nicht der Fall zu sein. Longdale gab an, dass es noch keine Gespräche zwischen Xbox Game Studios und Blizzard zur Integration in den Game Pass gab. Generell habe es nur wenige Interaktionen seit der Übernahme gegeben.

Somit wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis wir Neuigkeiten zu einer Konsolenversion oder der Aufnahme in den Game Pass hören werden. Mit etwas Geld in der Hand könnt ihr zumindest das kommende Add-On etwas früher spielen:

