US-Gericht entscheidet: Microsoft darf Activision Blizzard in riesigem Deal kaufen – „Gut für die Industrie“

Ein US-Gericht räumte eine der größten Hürden für die geplante Übernahme von Activision Blizzard (WoW, Diablo 4) durch Microsoft (Xbox) aus dem Weg. MeinMMO verrät euch, was das für den Deal bedeutet.

Was ist das für ein Deal? Im Januar 2022 hatte der Tech-Gigant Microsoft bekannt gegeben, den Gaming Konzern Activision Blizzard übernehmen zu wollen. Mit einem Kaufwert von rund 69 Milliarden US-Dollar wäre das der größte Deal im Gaming aller Zeiten.

Der Deal rief die Kartellbehörden auf den Plan: Man sah die Gefahr einer Monopolbildung, die das Gleichgewicht des Markts in Gefahr bringen könnte.

Neben der englischen CMA (Competition and Markets Authority) versuchte auch die US-amerikanische FTC (Federal Trade Commission) den Deal zu blockieren. Ein US-Gericht entschied nun zugunsten von Microsoft und räumte damit die Blockade der FTC aus dem Weg.

Der Shooter Call of Duty war einer der zentralen Streitpunkte in der Diskussion um die Übernahme. Sony fürchtete, man werde CoD künftig exklusiv für die Xbox anbieten und nicht mehr für die PlayStation.

Richtering sagt: Mehr Call of Duty für alle

Was ist die aktuelle Entwicklung? Ein kalifornisches Gericht entschied heute, am 11. Juli 2023, dass die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vor Ablauf der Frist am 18. Juli abgeschlossen werden kann.

Die FTC habe nicht nachweisen können, dass sie mit ihrer Behauptung, die Übernahme werde den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen, Erfolg haben werde, so Richterin Jacqueline Scott Corley, die über den Fall entschied.

Bei ihrer Entscheidung berücksichtigte die Richterin, dass Microsoft sich schriftlich verpflichtet habe, Call of Duty auf der PlayStation 10 Jahre lang auf Augenhöhe mit der Xbox zu halten und sogar eine Vereinbarung mit Nintendo getroffen habe, den Shooter auf die Switch zu bringen.

Die Beweise würden somit darauf hindeuten, dass die Verbraucher eher mehr Zugang zu CoD und anderen Inhalten von Activision erhalten würden, so Corley (via The Verge).

Xbox-Chef Phil Spencer sowie Brad Smith, der Präsident von Microsoft, bedankten sich auf Twitter für die schnelle und gründliche Entscheidung des Gerichts. Spencer schrieb dazu: “Die Beweise haben gezeigt, dass der Deal gut für die Industrie ist.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bobby Kotick, der CEO von Activision Blizzard reagierte ebenfalls auf die Entscheidung: “Unsere Fusion wird den Verbrauchern und Arbeitern zugutekommen.” (via The Verge)

CMA blockiert den Deal weiterhin

Ist der Deal damit in trockenen Tüchern? Noch nicht ganz, denn die britischen Behörden blockieren die Übernahme weiterhin.

Die Entscheidung des Gerichts erlaubt es Microsoft zwar, die Übernahme von Activision Blizzard vor dem 18. Juli abzuschließen, allerdings nur, wenn die CMA bereit ist, eine Lösung auszuhandeln oder Microsoft Großbritannien bei dem Deal umgeht.

Die europäische Regulierungsbehörde hatte der Übernahme bereits im Mai 2023 grünes Licht gegeben. Damit könnte Microsoft den Deal auch ohne eine Zustimmung des Vereinigten Königreichs abschließen.

In einem Statement via Twitter erklärte Microsoft in Form von Brad Smith, man stimme den Bedenken der CMA zwar nicht zu, prüfe jedoch, ob der Deal in einer „akzeptablen Weise“ geändert werden könne, um die Bedenken auszuräumen.

Um sich auf die Arbeit an diesen Vorschlägen konzentrieren zu können, habe man sich mit der Behörde geeinigt, den Rechtsstreit im Vereinigten Königreich auszusetzen, das sei im öffentlichen Interesse.

Die FTC hat nun die Möglichkeit, vor dem 14. Juli um 23:59 Ortszeit gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Wir von MeinMMO halten euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.

Mehr zu den Hintergründen könnt ihr hier nachlesen:

UK blockiert den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft, aber nicht wegen CoD – Hat der Deal noch Chancen?