World of Warcraft kündigt 3 neue Erweiterungen an, verrät den nächsten Mega-Plot

Warum macht Blizzard das? Offenbar ist das Ziel, eine durchgehende, längere Story-Line zu erzählen, die sich über mehrere Jahre erstreckt. Das ist auch ein Kritikpunkt gewesen, der in den letzten Jahren immer wieder aufkam. Daher scheint es nur logisch zu sein, hier jetzt endlich eine klare Linie über lange Zeit in Angriff zu nehmen und eine zusammenhängende, größere Geschichte zu erzählen.

Worum geht es in den Erweiterungen? Es geht dabei um die „Worldsoul Saga“ – also die Geschichte rund um Azeroth und die schlafende Titanin. Denn irgendetwas stimmt dort nicht. Wo Sargeras das Schwert in die Welt gesteckt hat, sollte jemand getötet werden – Azeroth.

