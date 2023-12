WoW lässt Horde-Spieler in die neue Allianz-Hauptstadt, aber es gibt eine Warnung

Die neue Hauptstadt der Nachtelfen in World of Warcraft wird von Horde-Spielern bedroht – zumindest ein bisschen. Denn die dürfen sich da frei bewegen.

Der Krieg zwischen Horde und Allianz in World of Warcraft ist seit einigen Jahren endgültig vorbei. Doch das bedeutet nicht, dass alles nun „Friede, Freude, Eierkuchen“ ist – es gibt noch immer Konflikte und alte Wunden, die erst einmal heilen müssen. Gerade die Nachtelfen werden vielen nicht so schnell verzeihen können.

Dennoch sind Horde-Spieler in der neuen Hauptstadt der Nachtelfen, Bel’ameth, in Patch 10.2.5 willkommen.

Horde-Helden werden gewarnt: Wenn ihr als Horde-Charakter die Stadt Bel’ameth betretet, dann werdet ihr sofort mit einem Debuff belegt, den „Augen der Wächterinnen“. Dieser sagt aus: „Mit dem Betreten dieser Länder haben sich die Augen der Wächterinnen auf euch gelegt.“ (via wowhead)

Die Wächterinnen sind, vereinfacht gesagt, so etwas wie die Stadtwachen der Nachtelfen. Da Nachtelfen vor allem aus den Schatten operieren, soll der Debuff schlicht aussagen: „Ihr werdet beobachtet. Macht keinen Unsinn.“

Auf dem PTR sorgt dieser Buff lediglich dafür, dass ihr bei allen NPCs in der Region einen neutralen Stand habt, also nicht automatisch von ihnen angegriffen werdet.

Das Angreifen eines Allianz-Charakters ändert daran nicht – aber es ist wahrscheinlich, dass es sich hierbei noch um einen Bug handelt. Immerhin wäre es doch sonderbar, wenn die Schildwachen einfach darüber hinwegsehen, dass man gerade Nachtelfen in ihrer neuen Hauptstadt verprügelt.

In Bel’ameth sind alle willkommen – vorerst zumindest.

Warum gibt es Horde in Bel’ameth? Tatsächlich kann man in Bel’ameth sogar ein paar Horde-Charaktere sehen, die zumindest über andere Organisationen eher zur Neutralität verpflichtet sind. Der Tauren Hamuul Runentotem vom Zirkel des Cenarius ist anwesend und sagt Charakteren der Horde:

Amirdrassil ist erblüht. Bel’ameth markiert einen Ort der Heilung und Erholung für die Kaldorei. Ein Teil davon war aufgrund unserer Hilfe. Tyrande hat uns deshalb gnädigerweise erlaubt, hier frei umherzustreifen. Genießt, was dieses neue Land zu bieten hat. Badet in seiner Schönheit, aber lasst die Hohepriesterin ihre Entscheidung nicht bereuen, [Charakter].

Der Grund für den Aufenthalt der Horde ist also, weil es auch Horde-Helden waren, die zusammen für das Erblühen des Baumes gesorgt haben. Immerhin hat man Seite an Seite gegen Fyrakk gekämpft.

Beachtet allerdings, dass es sich hierbei noch im Informationen vom PTR handelt – bis zum Release von Patch 10.2.5 könnten sich einige Details noch ändern.

Warum macht Blizzard das? Auf der einen Seite gibt es Kritik für diese Entscheidung. Manche Nachtelfen-Fans finden es schwer nachvollziehbar, dass nach dem Verlust des Teldrassils einfach so Mitglieder der Horde in der neuen Hauptstadt geduldet werden und das so kurz nach der Besiedelung.

Auf der anderen Seite hat diese Behandlung aber auch einige Vorteile. So können Rollenspieler von einem neuen Ort profitieren, an dem RP möglich ist – gerade in einem fraktionsübergreifenden Kontext. Außerdem wäre es doch ein bisschen schade, wenn man diese Stadt gemeinsam ermöglicht hat, am Ende aber nur die Allianz in der Lage ist, die Schönheit von Bel’ameth zu genießen.

Ihre Feuerzeuge sollten Horde-Spieler allerdings zuhause lassen. Sonst könnte sich dieser Frieden ganz rasch ändern …

