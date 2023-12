Blizzard stellt den Authenticator ein – das müsst ihr jetzt tun, damit euer WoW-Account sicher bleibt

Damit es beim Wechsel keine Probleme gibt, solltet ihr das bereits jetzt durchführen, um nicht am 5. Januar 2024 festzustellen, dass manche Spielinhalte nicht mehr verfügbar sind oder euer Account an Sicherheit verloren hat.

Damit einher kann allerdings der Verlust von einigen Spielinhalten gehen. Denn die Verwendung des Authenticator belohnt zum Beispiel in World of Warcraft mit zusätzlichen Taschenplätzen oder einem exklusiven Haustier. Wird der Authenticator entfernt, dann verschwinden auch diese Boni von eurem Account, bis ihr den Authenticator wieder einrichtet.

Was passiert, wenn man nicht umzieht? Wenn ihr den Authenticator nicht in eurer Battle.net-Mobile-App aktiviert und umzieht, dann wird die Verbindung mit einem Authenticator einfach aufgehoben und diese Schutzmaßnahme fällt weg, bis ihr sie neu einrichtet.

Bis dahin habt ihr Zeit, um euren Authenticator umziehen zu lassen – ihr findet ihn künftig in der „Battle.net Mobile App“, in der ihr etwa auch eure Freundeslisten einsehen könnt.

Die Sicherheit des eigenen Accounts ist eine wichtige Sache. Viele Spielerinnen und Spieler haben bereits die Erfahrung damit gemacht, dass ihr Account gehackt oder anderweitig von Fremden verwendet wurde – dann verliert man gerne mal alles Gold in World of Warcraft oder gleich den kompletten Zugriff auf die geliebten Spiele.

Blizzard stellt eine App ein, die euren Account geschützt hat. Was ihr jetzt tun müsst, verraten wir in diesem Artikel.

